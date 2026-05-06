Auto Pay ची एक चूक आणि Bank Account होईल ‘झिरो’! ‘या’ गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नका

Updated On: May 06, 2026 | 05:50 PM
Auto Pay Mistakes :आजकाल बहुतेक लोक वीज बिलांपासून ते ईएमआय आणि सबस्क्रिप्शनपर्यंत सर्व काही भरण्यासाठी ऑटो पे वापरतात. एकदा तुम्ही ऑटो पे सेट केले की, दर महिन्याला पैसे आपोआप कापले जातात. या सुविधेमुळे वेळेची बचत होते, पण तुम्ही सावध न राहिल्यास, तुमच्या नकळत तुमच्या बँक खात्यातून पैसे कापले जाऊ शकतात. बरेच लोक महिनोन् महिने याकडे दुर्लक्ष करतात आणि त्यामुळे थोड्याशा रकमेचेही मोठे नुकसान होऊ शकते. ऑटो पे सेट करताना काही मोठ्या चुका करणे महागात पडू शकते.

अनावश्यक नुकसान टाळता येते

घाईघाईने ऑटोपे सेट करणे ही सर्वात सामान्य चूक आहे. बरेच लोक रक्कम, तारीख किंवा मर्यादा न तपासता हे फीचर ॲक्टिव्हेट करतात. विशेषतः वीज बिल किंवा क्रेडिट कार्ड पेमेंटच्या बाबतीत, रक्कम दर महिन्याला बदलत राहते. जर तुम्ही कमाल मर्यादा सेट केली नाही, तर जास्त पैसे कापले जाऊ शकतात. म्हणून, सेट करताना, किती पैसे कापले जातील, केव्हा कापले जातील आणि ती रक्कम निश्चित आहे की बदलू शकते, हे काळजीपूर्वक तपासा. योग्य सेटिंगमुळे अनावश्यक नुकसान टाळता येते. बरेच लोक ही रक्कम निश्चित आहे की बदलणारी आहे हे तपासतही नाहीत, ज्यामुळे त्यांच्या खात्यातून गरजेपेक्षा जास्त पैसे कापले जातात.

चुकीचा प्लॅटफॉर्म निवडण

अनोळखी ॲप किंवा वेबसाइटद्वारे ऑटोपे सेट करणे ही आणखी एक मोठी चूक आहे. फक्त बँकेचे अधिकृत ॲप किंवा विश्वसनीय प्लॅटफॉर्म वापरा. ​​फसवणूक करणारे ऑटो-डेबिट सेट करण्यासाठी आणि पैसे चोरण्यासाठी बनावट ॲप्स आणि फिशिंग लिंक्सचा वापर करतात. शिवाय, ऑटोपे सेट केल्यानंतर आपले खाते तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. दर महिन्याला आपले बँक स्टेटमेंट, एसएमएस आणि ईमेल अलर्ट्स नक्की तपासा. ५० किंवा १०० रुपयांसारख्या लहान रकमांकडेही त्वरित लक्ष द्या, कारण ही फसवणुकीची सुरुवात असू शकते.

शिवाय, बरेच लोक प्रत्येक लहान-मोठ्या खर्चासाठी ऑटोपे वापरतात. पण ओटीटी प्लॅटफॉर्मसारख्या अनावश्यक सबस्क्रिप्शनसाठी ते बंद करणे उत्तम आहे. केवळ अत्यावश्यक ईएमआय आणि बिलांसाठीच ऑटोपे वापरा. ​​तुम्हाला कोणतेही अज्ञात व्यवहार आढळल्यास, तुमच्या बँकेच्या ग्राहक सेवेशी त्वरित संपर्क साधा. आवश्यक असल्यास ऑटोपे बंद करा किंवा तुमचे कार्ड ब्लॉक करा. विलंब केल्याने केवळ तुमचे नुकसान वाढू शकते.

काळजी घ्या तुमचे पैसे सुरक्षित ठेवा

ऑटोपे हे एक उत्तम वैशिष्ट्य आहे, पण त्यासोबत एक जबाबदारीही येते. प्रत्येक ऑटोपेवर एक मर्यादा निश्चित करा, अनावश्यक सबस्क्रिप्शन बंद करा आणि अलर्ट्स नेहमी चालू ठेवा. थोडीशी सावधगिरी बाळगल्यास मोठे नुकसान टाळता येऊ शकते. डिजिटल पेमेंटच्या या युगात, जो वापरकर्ता आपल्या खात्यावर बारकाईने लक्ष ठेवतो, तोच हुशार असतो.

Published On: May 06, 2026 | 05:50 PM

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली 'फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स' मोहीम

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

