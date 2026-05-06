Auto Pay ची एक चूक आणि Bank Account होईल ‘झिरो’! ‘या’ गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नका

घाईघाईने ऑटोपे सेट करणे ही सर्वात सामान्य चूक आहे. बरेच लोक रक्कम, तारीख किंवा मर्यादा न तपासता हे फीचर ॲक्टिव्हेट करतात. विशेषतः वीज बिल किंवा क्रेडिट कार्ड पेमेंटच्या बाबतीत, रक्कम दर महिन्याला बदलत राहते. जर तुम्ही कमाल मर्यादा सेट केली नाही, तर जास्त पैसे कापले जाऊ शकतात. म्हणून, सेट करताना, किती पैसे कापले जातील, केव्हा कापले जातील आणि ती रक्कम निश्चित आहे की बदलू शकते, हे काळजीपूर्वक तपासा. योग्य सेटिंगमुळे अनावश्यक नुकसान टाळता येते. बरेच लोक ही रक्कम निश्चित आहे की बदलणारी आहे हे तपासतही नाहीत, ज्यामुळे त्यांच्या खात्यातून गरजेपेक्षा जास्त पैसे कापले जातात.
अनोळखी ॲप किंवा वेबसाइटद्वारे ऑटोपे सेट करणे ही आणखी एक मोठी चूक आहे. फक्त बँकेचे अधिकृत ॲप किंवा विश्वसनीय प्लॅटफॉर्म वापरा. फसवणूक करणारे ऑटो-डेबिट सेट करण्यासाठी आणि पैसे चोरण्यासाठी बनावट ॲप्स आणि फिशिंग लिंक्सचा वापर करतात. शिवाय, ऑटोपे सेट केल्यानंतर आपले खाते तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. दर महिन्याला आपले बँक स्टेटमेंट, एसएमएस आणि ईमेल अलर्ट्स नक्की तपासा. ५० किंवा १०० रुपयांसारख्या लहान रकमांकडेही त्वरित लक्ष द्या, कारण ही फसवणुकीची सुरुवात असू शकते.
शिवाय, बरेच लोक प्रत्येक लहान-मोठ्या खर्चासाठी ऑटोपे वापरतात. पण ओटीटी प्लॅटफॉर्मसारख्या अनावश्यक सबस्क्रिप्शनसाठी ते बंद करणे उत्तम आहे. केवळ अत्यावश्यक ईएमआय आणि बिलांसाठीच ऑटोपे वापरा. तुम्हाला कोणतेही अज्ञात व्यवहार आढळल्यास, तुमच्या बँकेच्या ग्राहक सेवेशी त्वरित संपर्क साधा. आवश्यक असल्यास ऑटोपे बंद करा किंवा तुमचे कार्ड ब्लॉक करा. विलंब केल्याने केवळ तुमचे नुकसान वाढू शकते.
ऑटोपे हे एक उत्तम वैशिष्ट्य आहे, पण त्यासोबत एक जबाबदारीही येते. प्रत्येक ऑटोपेवर एक मर्यादा निश्चित करा, अनावश्यक सबस्क्रिप्शन बंद करा आणि अलर्ट्स नेहमी चालू ठेवा. थोडीशी सावधगिरी बाळगल्यास मोठे नुकसान टाळता येऊ शकते. डिजिटल पेमेंटच्या या युगात, जो वापरकर्ता आपल्या खात्यावर बारकाईने लक्ष ठेवतो, तोच हुशार असतो.
