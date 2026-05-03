Commercial Tax Officer : सलग अपयशानंतरही जिद्द सोडली नाही; ४१ व्या रँकसह अधिकारी बनलेल्या आशिषची यशोगाथा पहा एका क्लिकवर

Commercial Tax Officer Ashish Shukla: उत्तर प्रदेशातील एका पोलीस कॉन्स्टेबलने UPPCS परीक्षेत ४१ वा क्रमांक मिळवून झेप घेतली आहे. आशिष शुक्ला यांचा संघर्षाचा आणि यशाचा प्रवास येथे वाचा.

Updated On: May 03, 2026 | 02:34 PM
  • सामान्य शेतकरी कुटुंबातील आशिष यूपी पोलीसात कॉन्स्टेबल
  • अधिकाऱ्यांच्या पाठींब्यामुळे यूपी पीएससी २०२४ परीक्षेत ४१ वा क्रमांक
  • वाणिज्य कर अधिकारी आशिष शुक्ला यांचा छंद
Commercial Tax Officer Ashish Shukla:‘स्वप्नांचा पाठलाग केल्यास कठोर परिश्रम कधीच वाया जात नाही’ या शब्दांना वास्तवाचे स्वरूप २०२४ च्या यूपीपीसीएस परिक्षेत ४१ वा क्रमांक मिळवून आशिष शुक्ला यांनी दिले. एक काळ होता जेव्हा ते पोलीस कॉन्स्टेबल म्हणून सेवा बजावत असताना अधिकाऱ्यांना सॅल्यूट करायचे. पण आज ते एक अधिकारी बनले आहेत. परंतु, त्यांचा पोलीस कॉन्स्टेबल ते वाणिज्य कर अधिकारी (Commercial Tax Officer) होण्यापर्यंतचा प्रवास सोपा नव्हता. रात्री काम आणि दिवसा अभ्यास करून परिस्थितीत बदल घडवण्याचे धैर्य त्यांच्यात होते.

सामान्य शेतकरी कुटुंबातील आशिष यूपी पोलीसात कॉन्स्टेबल

आशिष शुक्ला एका सामान्य शेतकरी कुटुंबातील आहेत. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण अमेठी येथील नवोद्य विद्यालयात पुर्ण झाले. त्यांनंतर त्यांनी इग्नू (IGNOU) मधून  राज्यशास्त्र विषयात पदवी प्राप्त केली. ध्येयाबाबत गंभीर असणारे आशिष यूपी पोलीसात कॉन्स्टेबल म्हणून दाखल झाले. पण त्यांचे ध्येय त्याहूनही मोठे होते. पोलिस म्हणून कर्तव्य बजावत असताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सलाम ठोकणाऱ्या आशिषने अभ्यासामध्ये निरंतरता ठेवली.

अधिकाऱ्यांच्या पाठींब्यामुळे यूपी पीएससी २०२४ परीक्षेत ४१ वा क्रमांक

अधिकारी बनण्याच्या ध्येयाने झपाटलेल्या आशिषला यूपीएससी परीक्षेत तीन वेळा तर यूपी पीसीएस परीक्षेत वारंवार अपयशाला सामोरे जावे लागले. परंतु त्याने कधीही हार मानली नाही. त्याने आपल्या चुका समजून घेतल्या व सुधारल्या. ज्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढला.  त्यांच्या या प्रयत्नाला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन मिळाले. त्यामुळे त्यांना यूपी पीएससी २०२४ परीक्षेत ४१ वा क्रमांक मिळवता आला.

वाणिज्य कर अधिकारी आशिष शुक्ला यांचा छंद

आशिषला अभ्यासाबरोबर कविता लिहायला आवडते. जेव्हा कधी त्यांना तणाव जाणवायचा, तेव्हा ते स्वत:ला शांत करण्यासाठी कविता लिहायचे. ते सध्या वाणिज्य कर अधिकारी (Commercial Tax Officer) पदावर कार्यरत आहेत. त्यांचे यश आपल्याला अत्यंत आव्हानात्मक परिस्थितीतही चिकाटीने प्रयत्न करण्याची प्रेरणा देते.

 

