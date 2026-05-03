Popular Courses to Study Abroad: परदेशात शिकायचं स्वप्न आहे? मग ‘हे’ आधुनिक कोर्सेस माहितीयेत का?
आशिष शुक्ला एका सामान्य शेतकरी कुटुंबातील आहेत. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण अमेठी येथील नवोद्य विद्यालयात पुर्ण झाले. त्यांनंतर त्यांनी इग्नू (IGNOU) मधून राज्यशास्त्र विषयात पदवी प्राप्त केली. ध्येयाबाबत गंभीर असणारे आशिष यूपी पोलीसात कॉन्स्टेबल म्हणून दाखल झाले. पण त्यांचे ध्येय त्याहूनही मोठे होते. पोलिस म्हणून कर्तव्य बजावत असताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सलाम ठोकणाऱ्या आशिषने अभ्यासामध्ये निरंतरता ठेवली.
अधिकारी बनण्याच्या ध्येयाने झपाटलेल्या आशिषला यूपीएससी परीक्षेत तीन वेळा तर यूपी पीसीएस परीक्षेत वारंवार अपयशाला सामोरे जावे लागले. परंतु त्याने कधीही हार मानली नाही. त्याने आपल्या चुका समजून घेतल्या व सुधारल्या. ज्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढला. त्यांच्या या प्रयत्नाला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन मिळाले. त्यामुळे त्यांना यूपी पीएससी २०२४ परीक्षेत ४१ वा क्रमांक मिळवता आला.
Government Teacher TGT Exam Tips: सरकारी शिक्षक व्हायचं स्वप्न आहे? मग लेखी परीक्षेची ‘ही’ रणनीती तुम्हाला माहितीये का?
आशिषला अभ्यासाबरोबर कविता लिहायला आवडते. जेव्हा कधी त्यांना तणाव जाणवायचा, तेव्हा ते स्वत:ला शांत करण्यासाठी कविता लिहायचे. ते सध्या वाणिज्य कर अधिकारी (Commercial Tax Officer) पदावर कार्यरत आहेत. त्यांचे यश आपल्याला अत्यंत आव्हानात्मक परिस्थितीतही चिकाटीने प्रयत्न करण्याची प्रेरणा देते.