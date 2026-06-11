Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

यूपीईएस गुगलच्या भागीदारीत ‘एआय कॅम्पस’ सुरू करणार, जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून एआय-फर्स्ट शिक्षण

Updated On: Jun 11, 2026 | 10:13 PM IST
जाहिरात
सारांश

भविष्याभिमुख शिक्षणासाठी भारतातील अग्रगण्य बहुविषयक विद्यापीठांपैकी एक असलेल्या यूपीईएसने आज गुगल क्लाउडसोबत धोरणात्मक भागीदारीची घोषणा केली. या भागीदारीअंतर्गत विद्यापीठ ‘एआय कॅम्पस’ सुरू करणार आहे.

यूपीईएस गुगलच्या भागीदारीत ‘एआय कॅम्पस’ सुरू करणार,

यूपीईएस गुगलच्या भागीदारीत ‘एआय कॅम्पस’ सुरू करणार,

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

भविष्याभिमुख शिक्षणासाठी भारतातील अग्रगण्य बहुविषयक विद्यापीठांपैकी एक असलेल्या यूपीईएसने आज गुगल क्लाउडसोबत धोरणात्मक भागीदारीची घोषणा केली. या भागीदारीअंतर्गत विद्यापीठ ‘एआय कॅम्पस’ सुरू करणार आहे. हा एक परिवर्तनशील उपक्रम असून, अभियांत्रिकी, संगणक विज्ञान, व्यवस्थापन, विधी, डिझाइन, आरोग्य विज्ञान, लिबरल स्टडीज आणि मीडिया यांसारख्या विविध विषयांमध्ये अध्यापन, अध्ययन, संशोधन आणि नवोपक्रमासोबत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), क्लाउड तंत्रज्ञान आणि बुद्धिमान स्वयंचलन यांचे एकत्रीकरण करण्याचा त्याचा उद्देश आहे.

हा उपक्रम यूपीईएसच्या ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ टुमॉरो’ या दृष्टीकोनाशी सुसंगत असून, ‘एआय-फर्स्ट युनिव्हर्सिटी’ बनण्याच्या प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. यूपीईएसमध्ये एआयला शैक्षणिक परिसंस्थेच्या केंद्रस्थानी स्थान दिले जात आहे. अभ्यासक्रम निर्मिती, अध्यापन पद्धती, संशोधन, नवोपक्रम आणि उद्योग सहभाग अशा संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रियेत एआयचे एकत्रीकरण केले जात आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना वेगाने बदलणाऱ्या जगासाठी सक्षम बनवता येईल. प्रगत तांत्रिक पायाभूत सुविधा, उद्योगाभिमुख अभ्यासक्रम, अनुभवाधारित शिक्षण आणि जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आणि प्राध्यापकांना एआय-आधारित अर्थव्यवस्थेसाठी तयार करण्याच्या दिशेने हे सहकार्य महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.

या उपक्रमांतर्गत यूपीईएस संपूर्ण विद्यापीठ परिसरात गुगल वर्कस्पेस फॉर एज्युकेशन प्लस लागू करणार असून, त्याचा लाभ १९,००० हून अधिक विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि कर्मचारी घेतील. यामुळे अध्यापन, संशोधन, सहकार्य आणि नवोपक्रमासाठी मजबूत डिजिटल पाया तयार होईल. याशिवाय, १०,००० हून अधिक विद्यार्थ्यांना जेमिनी एंटरप्राइज फॉर एज्युकेशनची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल, ज्यामुळे ते त्यांच्या शैक्षणिक प्रवासात प्रगत जनरेटिव्ह एआय क्षमतांचा उपयोग करू शकतील. जेमिनी एंटरप्राइजच्या माध्यमातून एआय-आधारित संशोधन सहाय्यक, स्मार्ट शिक्षण साधने, स्वयंचलित कार्यप्रवाह आणि प्रगत शैक्षणिक सहाय्य प्रणाली विकसित करणे शक्य होईल. यामुळे विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांना जगभरातील उद्योगांमध्ये वेगाने बदल घडवून आणणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळेल.

या भागीदारीचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे उद्योग-संलग्न बी.टेक. कार्यक्रम, ज्यामध्ये गुगल क्लाउडच्या सहकार्याने विकसित चार वर्षांचा एकात्मिक अभ्यासक्रम असेल. या कार्यक्रमाद्वारे विद्यार्थ्यांना क्लाउड कॉम्प्युटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा व्यावहारिक अनुभव मिळेल. तसेच विद्यार्थ्यांना चार गुगल क्लाउड प्रमाणपत्रे, GEAR क्रेडेन्शियल्स आणि डीपमाइंड एआय अभ्यासक्रमातील विशेष मॉड्यूल्सही प्राप्त होतील.

अनुभवाधारित शिक्षण आणि नवोपक्रम अधिक बळकट करण्यासाठी यूपीईएस आणि गुगल क्लाउड संयुक्तपणे परिसरात एक समर्पित गुगल सेंटर ऑफ एक्सलन्स (CoE) स्थापन करणार आहेत. हे केंद्र लाईव्ह लॅब्स, उद्योग-नेतृत्वाखालील प्रकल्प, हॅकाथॉन, प्रगत संशोधन सहकार्य आणि इमर्सिव्ह लर्निंग अनुभवांची सुविधा उपलब्ध करून देईल. तसेच गुगल तंत्रज्ञान आणि नेटिव्ह डेटा कनेक्टर्सच्या साहाय्याने वास्तविक जीवनातील एआय अनुप्रयोगांचा शोध घेणे आणि एजेंटिक एआय वापर प्रकरणे विकसित करण्यासाठी हे केंद्र महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरेल.

डॉ. अभिषेक सिन्हा, प्रो व्हाइस-चान्सलर (स्टुडंट सक्सेस), यूपीईएस, म्हणाले, “गुगलच्या पाठबळाने सुरू होणारा एआय कॅम्पस हा आमच्या तांत्रिक प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. जेमिनी एंटरप्राइजपासून डीपमाइंड एआय अभ्यासक्रमापर्यंत गुगलच्या परिसंस्थेचा थेट आमच्या शैक्षणिक आराखड्यात समावेश करून आम्ही हे सुनिश्चित करत आहोत की आमचे विद्यार्थी केवळ तंत्रज्ञान आणि एआयचे वापरकर्ते राहणार नाहीत, तर त्याचे निर्मातेही बनतील. ही भागीदारी आमच्या पदवीधरांना जागतिक एआय-आधारित कार्यक्षेत्रातील सर्वाधिक मागणी असलेल्या व्यावसायिकांमध्ये स्थान मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल.”

वैभव कुमार श्रीवास्तव, इंडिया हेड – एडटेक्स अँड एज्युकेशन, गुगल इंडिया, म्हणाले, “यूपीईएससोबत सहकार्य करताना आम्हाला आनंद होत आहे आणि डिजिटल कॅम्पस ऑन गुगल क्लाउड (DCGC 4.0) अंतर्गत उत्तर भारतातील सुरुवातीच्या संस्थांपैकी एक म्हणून त्यांचे स्वागत करत आहोत. या सहकार्याद्वारे विद्यार्थी आणि शिक्षक या दोघांनाही एआय कौशल्यांनी सक्षम बनवणे हा आमचा उद्देश आहे. यूपीईएससोबत मिळून ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत आणि या सहकार्याला दीर्घकालीन यश मिळवून देण्यास उत्सुक आहोत.”

एएम/एनएस इंडिया आणि बिट्स पिलानीच्या सहकार्याने पहिल्या एमबीए बॅचचा पदवीदान समारंभ; क्षमता विकासाला नवी दिशा

या सहकार्याच्या माध्यमातून यूपीईएस एआयसाठी सज्ज अशा नव्या पिढीतील पदवीधरांना तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे, जे तंत्रज्ञान-आधारित जगात यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये, दृष्टीकोन आणि व्यावहारिक अनुभवाने सुसज्ज असतील. प्रगत एआय साधने, उद्योगमान्य प्रमाणपत्रे, अनुभवाधारित शिक्षण आणि सखोल उद्योग सहभाग यांचा संगम घडवून आणत हा उपक्रम विद्यार्थ्यांना नवोपक्रम, अत्याधुनिक संशोधन, उद्योजकता आणि भविष्यातील कार्यविश्वात अर्थपूर्ण योगदान देण्यासाठी सक्षम करेल.

एआय कॅम्पसच्या शुभारंभासह यूपीईएस आपल्या जागतिक तंत्रज्ञान भागीदारीचे जाळे अधिक विस्तारत असून, एआय-सक्षम भविष्याकरिता नवोपक्रमक, उद्योजक, संशोधक आणि तंत्रज्ञान नेत्यांची पुढील पिढी घडविण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या विद्यापीठ म्हणून आपले स्थान अधिक मजबूत करत आहे.

कोटक एज्युकेशन फाउंडेशनची ‘फ्युचर का गोल्डन टिकीट’ कोटक ज्युनियर स्कॉलरशिप योजना जाहीर

Web Title: Upes launch ai campus in partnership with google

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 11, 2026 | 10:13 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
यूपीईएस गुगलच्या भागीदारीत ‘एआय कॅम्पस’ सुरू करणार, जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून एआय-फर्स्ट शिक्षण

यूपीईएस गुगलच्या भागीदारीत ‘एआय कॅम्पस’ सुरू करणार, जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून एआय-फर्स्ट शिक्षण

Jun 11, 2026 | 10:13 PM
Donald Trump on Iran: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका विधानाने जग हादरले! म्हणाले– ‘आज रात्री इराणवर होणार सर्वात मोठा हल्ला’

Donald Trump on Iran: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका विधानाने जग हादरले! म्हणाले– ‘आज रात्री इराणवर होणार सर्वात मोठा हल्ला’

Jun 11, 2026 | 10:00 PM
पवारांच्या तंबूत भगदाड! धैर्यशील मोहिते-पाटलांचा ‘अदृश्य हात’ ठरला निष्प्रभ; तीन आमदार महायुतीच्या दारात

पवारांच्या तंबूत भगदाड! धैर्यशील मोहिते-पाटलांचा ‘अदृश्य हात’ ठरला निष्प्रभ; तीन आमदार महायुतीच्या दारात

Jun 11, 2026 | 09:59 PM
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी लाईफ वाढवण्यासाठी उपाय; इलेक्ट्रिक वाहनधारकांसाठी महत्त्वाच्या टिप्स!

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी लाईफ वाढवण्यासाठी उपाय; इलेक्ट्रिक वाहनधारकांसाठी महत्त्वाच्या टिप्स!

Jun 11, 2026 | 09:59 PM
Pune: कॉक्रोचेसच्या ५ मोठ्या मागण्या; छ. शिवाजी महाराजांच्या साम्राज्याचा नकाशा NCERT च्या पुस्तकात समाविष्ट करा

Pune: कॉक्रोचेसच्या ५ मोठ्या मागण्या; छ. शिवाजी महाराजांच्या साम्राज्याचा नकाशा NCERT च्या पुस्तकात समाविष्ट करा

Jun 11, 2026 | 09:45 PM
मे २०२६ मध्ये ई-स्कूटर विक्रीचा विक्रम; टीव्हीएस नंबर १, ओलाला फटका

मे २०२६ मध्ये ई-स्कूटर विक्रीचा विक्रम; टीव्हीएस नंबर १, ओलाला फटका

Jun 11, 2026 | 09:38 PM
Wai Accidenet: वाई-बावधन ओढ्याजवळ भीषण अपघात भरधाव ट्रक दुकानात घुसला, एक ठार, एक जखमी

Wai Accidenet: वाई-बावधन ओढ्याजवळ भीषण अपघात भरधाव ट्रक दुकानात घुसला, एक ठार, एक जखमी

Jun 11, 2026 | 09:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
ऐप में पढ़ें