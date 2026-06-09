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Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Updated On: Jun 09, 2026 | 03:36 PM IST
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सारांश

आम्हाला एक रुपया नको..रक्ताचा सडा पडला तर चाललं..त्यांच्या दारात औषध खावून मरु..! पण शक्तीपीठ महामार्ग रद्दचं झाला पाहिजे.. हाय ती जमीन जमीन गेली तर आमची पोरंबाळं काय खायाचीत..जनावरं कशी जगायचीत?..आमच्या पोरांची लग्न कशी होतील? लाडका भाऊ बहिणींना उद्ध्वस्त का करायला लागलाय? शक्तीपीठ महामार्ग वरुन कोल्हापुरात महिला शेतकऱ्यांचा सर

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आम्हाला एक रुपया नको..रक्ताचा सडा पडला तर चाललं..त्यांच्या दारात औषध खावून मरु..! पण शक्तीपीठ महामार्ग रद्दचं झाला पाहिजे.. हाय ती जमीन जमीन गेली तर आमची पोरंबाळं काय खायाचीत..जनावरं कशी जगायचीत?..आमच्या पोरांची लग्न कशी होतील? लाडका भाऊ बहिणींना उद्ध्वस्त का करायला लागलाय? शक्तीपीठ महामार्ग वरुन कोल्हापुरात महिला शेतकऱ्यांचा सरकारवर संताप

Follow Us:
विस्तार

 

आम्हाला एक रुपया नको..रक्ताचा सडा पडला तर चाललं..त्यांच्या दारात औषध खावून मरु..! पण शक्तीपीठ महामार्ग रद्दचं झाला पाहिजे.. हाय ती जमीन जमीन गेली तर आमची पोरंबाळं काय खायाचीत..जनावरं कशी जगायचीत?..आमच्या पोरांची लग्न कशी होतील? लाडका भाऊ बहिणींना उद्ध्वस्त का करायला लागलाय? शक्तीपीठ महामार्ग वरुन कोल्हापुरात महिला शेतकऱ्यांचा सरकारवर संताप

Web Title: Shaktipeeth even if blood is shed the shaktipeeth project must be scrapped women farmers in kolhapur take an aggressive stand

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Published On: Jun 09, 2026 | 03:36 PM

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