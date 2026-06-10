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Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Updated On: Jun 10, 2026 | 04:19 PM IST
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सारांश

सांगलीतील कृष्णा नदीच्या काठावर अमली पदार्थांच्या सेवन करणाऱ्या अनेक टोळ्या रात्रीच्या अंधारामध्ये सक्रिय होत असून यांच्यावर पोलीस प्रशासनाने ताबडतोब लक्ष घालून कारवाई करावी त्याचबरोबर सांगली महानगरपालिके कडून लाईटची सुविधा पुरवत करण्यात यावी गेल्यावर्षी महापुराच्या वेळी लाईट सुविधा कोलमडली

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सांगलीतील कृष्णा नदीच्या काठावर अमली पदार्थांच्या सेवन करणाऱ्या अनेक टोळ्या रात्रीच्या अंधारामध्ये सक्रिय होत असून यांच्यावर पोलीस प्रशासनाने ताबडतोब लक्ष घालून कारवाई करावी त्याचबरोबर सांगली महानगरपालिके कडून लाईटची सुविधा पुरवत करण्यात यावी गेल्यावर्षी महापुराच्या वेळी लाईट सुविधा कोलमडली असून याकडे कोणत्याही जबाबदार अधिकाऱ्याचे लक्ष नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे कृष्णा नदीच्या घाटावरती सुरक्षा व्यवस्था कडक करणे गरजेचे असून नदीमध्ये दारूच्या बाटल्या सापडणे ही एक प्रकारची विकृती आहे, ती मोडून काढायची असेल तर प्रशासनाने कंबर कसली पाहिजे तरच कृष्णामाई जीवित राहील.

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विस्तार

 

 

सांगलीतील कृष्णा नदीच्या काठावर अमली पदार्थांच्या सेवन करणाऱ्या अनेक टोळ्या रात्रीच्या अंधारामध्ये सक्रिय होत असून यांच्यावर पोलीस प्रशासनाने ताबडतोब लक्ष घालून कारवाई करावी त्याचबरोबर सांगली महानगरपालिके कडून लाईटची सुविधा पुरवत करण्यात यावी गेल्यावर्षी महापुराच्या वेळी लाईट सुविधा कोलमडली असून याकडे कोणत्याही जबाबदार अधिकाऱ्याचे लक्ष नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे कृष्णा नदीच्या घाटावरती सुरक्षा व्यवस्था कडक करणे गरजेचे असून नदीमध्ये दारूच्या बाटल्या सापडणे ही एक प्रकारची विकृती आहे, ती मोडून काढायची असेल तर प्रशासनाने कंबर कसली पाहिजे तरच कृष्णामाई जीवित राहील.

Web Title: Sangli news banks of the krishna river in sangli turning into a black spot

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Published On: Jun 10, 2026 | 04:19 PM

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