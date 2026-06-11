Pune: कॉक्रोचेसच्या ५ मोठ्या मागण्या; छ. शिवाजी महाराजांच्या साम्राज्याचा नकाशा NCERT च्या पुस्तकात समाविष्ट करा

कॉक्रोच जनता पार्टीच्या वतीने आज (गुरुवार, ११ जून) पुण्यात अंदोलन करण्यात आले. कथित NEET पेपरफुटीवरून विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आक्रोश असून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी पुण्यातील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठात आंदोलन सुरु झाले. यावेळी, CJP चे संस्थापक अभिजित दिपके यांच्यासह प्रसिद्ध वैज्ञानिक सोनम वांगचुक हेदेखील उपस्थित होते. शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली होती. यावेळी CJP कडून शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासह पाच मोठ्या मागण्या ठेवण्यात आल्या.
सोशल मीडियावर सुरु झालेल्या या आंदोलनाला प्रत्यक्षातदेखील हजारो तरुणांनी पाठिंबा दर्शवत आंदोलनस्थळी गर्दी केली. याआधी दिल्लीतील जंतर मंतर, आणि आता पुण्यात या आंदोलनाला सुरुवात झाली. आंदोलनात विद्यार्थी आणि युवकांसह मोठ्या प्रमाणात ज्येष्ठ नागरिकही सहभागी झाले होते.
आंदोलनकर्त्यांनी केंद्र सरकार आणि शिक्षण मंत्रालयासमोर खालीलप्रमाणे प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत:
कॉक्रोच जनता पार्टीच्या वतीने यावेळी धार्मिक राजकारणावरून सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले. ‘यापुढे तरुण पिढी कोणत्याही हिंदू मुस्लिम किंवा धार्मिक राजकारणाला बाली पडणार नसल्याचं आश्वासन सर्वांनी दिल पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली. सरकारच हिंदू-मुस्लिम राजकारण यापुढे चालणार नाही, असा इशारा CJP कडून देण्यात आला.
यावेळी अभिजित दीपकेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, “मुख्यमंत्री म्हणतात कि या आंदोलनात सहभागी झालेले लोक समाजात अराजकता पसरवत आहेत. मला मुख्यमंत्र्यांना विचारायचे आहे कि हक्कासाठी लढणे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव घेणे म्हणजे अराजकता पसरवणे आहे का? मुख्यमंत्री टीका करतात कि आम्हाला संविधान माहित नाही. आम्ही फक्त पुस्तक हातात पकडले आहे. मला त्यांना उलट विचारायचं आहे कि चोरून पहाटेचा शपथविधी पार पाडणे कोणत्या संविधानात लिहिलं आहे, ते त्यांनी सांगावं,” असे म्हणत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधला.
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