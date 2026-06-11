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मे २०२६ मध्ये ई-स्कूटर विक्रीचा विक्रम; टीव्हीएस नंबर १, ओलाला फटका

Updated On: Jun 11, 2026 | 09:38 PM IST
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सारांश

इलेक्ट्रिक दुचाकी बाजारपेठेत मे २०२६ महिना अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. देशातील ई-स्कूटर विक्रीने नवा विक्रम प्रस्थापित करत तब्बल १.७० लाखांहून अधिक युनिट्सची विक्री नोंदवली.

मे २०२६ मध्ये ई-स्कूटर विक्रीचा विक्रम; टीव्हीएस नंबर १, ओलाला फटका
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विस्तार

इलेक्ट्रिक दुचाकी बाजारपेठेत मे २०२६ महिना अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. देशातील ई-स्कूटर विक्रीने नवा विक्रम प्रस्थापित करत तब्बल १.७० लाखांहून अधिक युनिट्सची विक्री नोंदवली. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ ६२.७६ टक्के इतकी असून, ग्राहकांचा इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वाढता कल स्पष्टपणे दिसून येत आहे. वाढती इंधनदर, पर्यावरणपूरक वाहतुकीची गरज आणि सरकारी प्रोत्साहन योजनांमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी सातत्याने वाढत आहे.

या वाढत्या बाजारपेठेत टीव्हीएस मोटर कंपनीने सर्वाधिक विक्री करत पहिल्या क्रमांकावर आपले स्थान कायम राखले आहे. कंपनीने मे महिन्यात ४२,४५९ ई-स्कूटर्सची विक्री केली. विश्वासार्ह सेवा, मजबूत नेटवर्क आणि आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे ग्राहकांचा टीव्हीएसवरील विश्वास अधिक दृढ झाल्याचे दिसून आले.

दुसरीकडे, बजाज ऑटोनेही उल्लेखनीय कामगिरी करत बाजारपेठेत दुसरे स्थान पटकावले आहे. ‘बजाज चेतक’ या लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कूटरला ग्राहकांकडून मोठी पसंती मिळत असून, तिच्या विक्रीत सातत्याने वाढ होत आहे. यामुळे पारंपरिक वाहन उत्पादक कंपन्याही इलेक्ट्रिक क्षेत्रात प्रभावीपणे स्पर्धा करत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

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ॲथर एनर्जीने देखील उत्कृष्ट वाढ नोंदवली आहे. मे २०२६ मध्ये कंपनीने २८,२४० युनिट्सची विक्री केली, तर मागील वर्षी याच कालावधीत ही संख्या १४,१०१ इतकी होती. म्हणजेच कंपनीच्या विक्रीत तब्बल १००.२७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. कंपनीचा बाजारातील हिस्सा १६.५४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला असून, प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर विभागात ॲथरने आपली मजबूत उपस्थिती सिद्ध केली आहे.

हिरो मोटोकॉर्पची ‘विडा’ इलेक्ट्रिक स्कूटर देखील ग्राहकांच्या पसंतीस उतरली आहे. कंपनीने मे महिन्यात १९,०६७ युनिट्सची विक्री केली असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ १५८.१९ टक्के इतकी आहे. त्यामुळे विडाचा बाजारातील हिस्सा ११.१७ टक्क्यांवर पोहोचला असून, ती प्रमुख स्पर्धकांना आव्हान देताना दिसत आहे.

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मात्र, बहुतेक कंपन्यांच्या विक्रीत वाढ होत असताना ओला इलेक्ट्रिकला काही प्रमाणात घसरणीचा सामना करावा लागला. कंपनीने मे २०२६ मध्ये १५,१४१ युनिट्सची विक्री केली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत २०.१७ टक्के कमी आहे. तथापि, एप्रिल २०२६ च्या तुलनेत विक्रीत २४.४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तरीही कंपनीचा बाजारातील हिस्सा ८.८७ टक्क्यांवर घसरला असून, ओला पाचव्या स्थानावर पोहोचली आहे.

एकूणच, भारतीय इलेक्ट्रिक दुचाकी बाजारपेठ वेगाने विस्तारत असून, ग्राहक आता केवळ नवीन तंत्रज्ञानाकडेच नव्हे तर विश्वासार्ह ब्रँड, उत्तम सेवा आणि दीर्घकालीन गुणवत्तेकडे अधिक लक्ष देत आहेत. आगामी काळात या क्षेत्रातील स्पर्धा आणखी तीव्र होण्याची शक्यता असून, भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योगासाठी हा बदल महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

 

Web Title: May 2026 e scooter sales auto sector

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Published On: Jun 11, 2026 | 09:38 PM

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