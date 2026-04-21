Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Strains Of Classical Music Resonated Within The Precincts Of The Shri Siddheshwar Temple

श्रीसिद्धेश्वर मंदिराच्या प्रांगणात घुमला शास्त्रीय संगीताचा स्वर; ‘सिद्ध कलाविष्कार’ सभेला सोलापूरकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

भारतीय शास्त्रीय संगीताचा प्रसार-प्रचार व्हावा आणि तरुण पिढीला या कलेची आवड निर्माण व्हावी, या उद्देशाने सिद्धेश्वर देवस्थान पंचकमिटीच्या वतीने कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

Updated On: Apr 21, 2026 | 03:11 PM
श्रीसिद्धेश्वर मंदिराच्या प्रांगणात घुमला शास्त्रीय संगीताचा स्वर; ‘सिद्ध कलाविष्कार’ सभेला सोलापूरकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

श्रीसिद्धेश्वर मंदिराच्या प्रांगणात घुमला शास्त्रीय संगीताचा स्वर; ‘सिद्ध कलाविष्कार’ सभेला सोलापूरकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

Follow Us:
Follow Us:

सोलापूर : सोलापूरचे ग्रामदैवत श्री सिद्धेश्वर मंदिर येथे अक्षय तृतीयेच्या निमित्ताने आयोजित ‘सिद्ध कलाविष्कार’ या शास्त्रीय संगीत सभेला सोलापूरकरांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. शनिवार (दि.१८) रोजी पार पडलेल्या या स्वर-सोहळ्याने मंदिर परिसर भक्तिमय आणि सुरेल वातावरणाने भारावून गेला.

भारतीय शास्त्रीय संगीताचा प्रसार-प्रचार व्हावा आणि तरुण पिढीला या कलेची आवड निर्माण व्हावी, या उद्देशाने सिद्धेश्वर देवस्थान पंचकमिटीच्या वतीने कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाची सुरुवात उपाध्यक्ष सिद्धेश्वर बमणी, माजी सभापती महादेव चाकोते, बाळासाहेब भोगडे, प्रकाश बिराजदार, नीलकंठप्पा कोनापुरे, डॉ. माधवी रायते आदी मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन व श्री सिद्धरामेश्वर यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून झाली.

या मैफिलीत कनिष्का शिवपुजे यांनी आपल्या बहारदार शास्त्रीय गायनाने रसिकांना मंत्रमुग्ध केले. त्यांनी सादर केलेल्या रागमांडणीतून शास्त्रीय संगीतातील सूक्ष्मता आणि सौंदर्य खुलून आले. ‘भाग्यदा लक्ष्मी बाराम्मा’, ‘कानडा राजा पंढरीचा’, सिद्धेश्वर वचनगीत तसेच इतर भक्तिगीतांना रसिकांनी उत्स्फूर्त दाद दिली.

पाऊस कधी पडणार हे सांगणारं रहस्यमय मंदिर; विज्ञानालाही चकित करणारं कोडं

या सादरीकरणाला नितीन दिवाकर (तबला), ओंकार पाठक (संवादिनी) आणि प्रभाकर वाघचौरे (पखवाज) यांनी उत्कृष्ट साथसंगत दिल्याने मैफिलीत अधिक रंगत आली. कार्यक्रमाच्या शेवटी देवस्थान पंचकमिटीच्या वतीने सर्व कलाकारांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी प्रा. राजशेखर येळेकर, प्रा. गजानन धरणे, संत साहित्य अभ्यासक अनिल सर्जे, सिद्धार्थ सर्जे, चिदानंद मुस्तारे यांच्यासह सोलापूरमधील संगीतप्रेमी आणि भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सुनीता हलकुडे यांनी केले, सूत्रसंचालन राजेंद्र बलसुरे यांनी तर आभार प्रदर्शन पौर्णिमा शिवपुजे यांनी केले. उपस्थित रसिक व भाविकांसाठी महाप्रसादाची व्यवस्था करण्यात आली होती.

Ganga Saptami 2026 Daan : नशिब फळफळणार; गंगा सप्तमीला राशीनुसार असं करा दान, जाणून घ्या काय सांगतं शास्त्र?

Web Title: Strains of classical music resonated within the precincts of the shri siddheshwar temple

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 21, 2026 | 03:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Solapur News : जुळे सोलापुरातील होंडा दुचाकी गोडाऊनला भीषण आग; २५ लाखांचे नुकसान, दोन कोटींचा माल वाचला
1

Solapur News : जुळे सोलापुरातील होंडा दुचाकी गोडाऊनला भीषण आग; २५ लाखांचे नुकसान, दोन कोटींचा माल वाचला

मोफत पाच ब्रास वाळूसाठी प्रशासनाची समन्वय बैठक, ग्रामदक्षता समिती स्थापन करण्याचे आदेश
2

मोफत पाच ब्रास वाळूसाठी प्रशासनाची समन्वय बैठक, ग्रामदक्षता समिती स्थापन करण्याचे आदेश

Solapur News: शाळा, आरोग्य केंद्र व पशुवैद्यकीय दवाखान्यात सुविधा पुरवा, जिल्हा परिषदेच्या सभेत सदस्य आक्रमक
3

Solapur News: शाळा, आरोग्य केंद्र व पशुवैद्यकीय दवाखान्यात सुविधा पुरवा, जिल्हा परिषदेच्या सभेत सदस्य आक्रमक

Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय
4

Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM