श्रीसिद्धेश्वर मंदिराच्या प्रांगणात घुमला शास्त्रीय संगीताचा स्वर; ‘सिद्ध कलाविष्कार’ सभेला सोलापूरकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

सोलापूर : सोलापूरचे ग्रामदैवत श्री सिद्धेश्वर मंदिर येथे अक्षय तृतीयेच्या निमित्ताने आयोजित ‘सिद्ध कलाविष्कार’ या शास्त्रीय संगीत सभेला सोलापूरकरांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. शनिवार (दि.१८) रोजी पार पडलेल्या या स्वर-सोहळ्याने मंदिर परिसर भक्तिमय आणि सुरेल वातावरणाने भारावून गेला.
भारतीय शास्त्रीय संगीताचा प्रसार-प्रचार व्हावा आणि तरुण पिढीला या कलेची आवड निर्माण व्हावी, या उद्देशाने सिद्धेश्वर देवस्थान पंचकमिटीच्या वतीने कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाची सुरुवात उपाध्यक्ष सिद्धेश्वर बमणी, माजी सभापती महादेव चाकोते, बाळासाहेब भोगडे, प्रकाश बिराजदार, नीलकंठप्पा कोनापुरे, डॉ. माधवी रायते आदी मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन व श्री सिद्धरामेश्वर यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून झाली.
या मैफिलीत कनिष्का शिवपुजे यांनी आपल्या बहारदार शास्त्रीय गायनाने रसिकांना मंत्रमुग्ध केले. त्यांनी सादर केलेल्या रागमांडणीतून शास्त्रीय संगीतातील सूक्ष्मता आणि सौंदर्य खुलून आले. ‘भाग्यदा लक्ष्मी बाराम्मा’, ‘कानडा राजा पंढरीचा’, सिद्धेश्वर वचनगीत तसेच इतर भक्तिगीतांना रसिकांनी उत्स्फूर्त दाद दिली.
या सादरीकरणाला नितीन दिवाकर (तबला), ओंकार पाठक (संवादिनी) आणि प्रभाकर वाघचौरे (पखवाज) यांनी उत्कृष्ट साथसंगत दिल्याने मैफिलीत अधिक रंगत आली. कार्यक्रमाच्या शेवटी देवस्थान पंचकमिटीच्या वतीने सर्व कलाकारांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी प्रा. राजशेखर येळेकर, प्रा. गजानन धरणे, संत साहित्य अभ्यासक अनिल सर्जे, सिद्धार्थ सर्जे, चिदानंद मुस्तारे यांच्यासह सोलापूरमधील संगीतप्रेमी आणि भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सुनीता हलकुडे यांनी केले, सूत्रसंचालन राजेंद्र बलसुरे यांनी तर आभार प्रदर्शन पौर्णिमा शिवपुजे यांनी केले. उपस्थित रसिक व भाविकांसाठी महाप्रसादाची व्यवस्था करण्यात आली होती.
