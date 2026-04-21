  Get Radiant Korean Style Glow Make Rice Soap At Home For Bright And Smooth Skin

पांढऱ्याशुभ्र आणि तुकतुकीत त्वचेसाठी घरीच तयार करा तांदळाचा साबण, कोरियन महिलांप्रमाणे चेहऱ्यावर येईल चमकदार ग्लो

चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग आणि सुरकुत्या कमी करण्यासाठी तांदळापासून बनवलेल्या साबणाचा वापर करावा. यामुळे चेहऱ्यावरील नैसर्गिक चमक कायम टिकून राहते आणि त्वचा उजळदार दिसते.

Updated On: Apr 21, 2026 | 03:12 PM
वाढत्या उन्हाळ्यात शरीरसोबतच त्वचा आणि केसांची खूप जास्त काळजी घेतली जाते. उन्हात गेल्यानंतर चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग, पिंपल्स, रखरखीत त्वचा, कोरडे केस इत्यादी अनेक समस्या उद्भवतात. उन्हामुळे चेहऱ्यावरील चमक कमी झाल्यानंतर महिला बाजारात उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या महागड्या बॉडी वॉश किंवा इतर स्किन केअर प्रॉडक्टचा वापर करतात. पण वारंवार केमिकल प्रॉडक्टचा वापर केल्यामुळे त्वचेच्या समस्या कमी होण्याऐवजी आणखीनच वाढू लागतात आणि चेहऱ्यावरील ओलावा कमी होऊन जातो. सर्वच महिलांना चेहऱ्यावर कोरियन महिलांप्रमाणे चमकदार ग्लो हवा असतो. त्यामुळे सतत काहींना काही केले जाते. पण चुकीचे स्किन केअर किंवा वारंवार केलेल्या महागड्या प्रॉडक्टच्या वापरामुळे त्वचेला हानी पोहचते.(फोटो सौजन्य – istock)

उन्हामुळे चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग कमी करण्यासाठी महागड्या ट्रीटमेंट न करता घरगुती उपाय करावेत. घरगुती उपाय केल्यामुळे त्वचेची खराब झालेली गुणवत्ता सुधारते आणि चेहऱ्यावर ग्लो येतो. आज आम्ही तुम्हाला स्वयंपाक घरातील तांदळाचा वापर करून होममेड साबण बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. तांदळापासून बनवलेला साबण चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग कमी करून त्वचा हायड्रेट आणि चमकदार ठेवण्यासाठी मदत करतो. चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग, पिंपल्स आणि सुरकुत्या कमी करण्यासाठी तांदळाच्या साबणाचा वापर करावा. हा साबण त्वचा खोलवर मॉइश्चराईज करण्यास मदत करतो. चला तर जाणून घेऊया साबण बनवण्याची कृती.

तांदळाचा साबण बनवण्याची सोपी रेसिपी:

  • तांदूळ
  • बटाटा
  • कच्चे दूध
  • बदाम तेल
  • कोरफड जेल
  • विटामिन ई कँप्सूल
  • साबण बेस

साबण बनवण्याची कृती:

तांदळाचा साबण तयार करण्यासाठी सर्वप्रथम, वाटीमध्ये ३ किंवा ४ चमचे तांदूळ पाण्यात भिजत ठेवा. त्यानंतर तांदूळ व्यवस्थित भिजल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यात टाकून बारीक पेस्ट तयार करा. तयार केलेली पेस्ट गाळून घ्या. त्यानंतर वाटीमध्ये तांदळाचे दूध घेऊन त्यात बटाट्याचा रस मिक्स करा. त्यानंतर कच्चे दूध, कोरफड जेल आणि बदाम तेल, विटामिन ई कँप्सूल घालून सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स करा. तयार केलेली पेस्ट मिक्स करून झाल्यानंतर काहीवेळ बाजूला ठेवा. त्यानंतर डबल बॉयलर पद्धतीने साबण बेस पूर्णपणे वितळवून त्यात तयार केलेले तांदळाचे मिश्रण घालून मिक्स करा आणि साबणाच्या साच्यात किंवा कोणत्याही आकाराच्या वाटीमध्ये ठेवून ५ ते ६ तास सेट करून घ्या. साबण सेट करण्यासाठी फ्रिजमध्ये ठेवावा.

तांदळाच्या साबणाचा नियमित वापर केल्यास चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या कमी होण्यासोबतच त्वचा उजळदार आणि ग्लोइंग दिसेल. यामध्ये असलेले कच्चे दूध, बटाट्याचा रस चेहऱ्यावर जमा झालेल्या मृत पेशी कमी करण्यासाठी मदत करतात. उन्हामुळे चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग कमी करण्यासाठी तांदळाच्या साबणाचा वापर करावा. दुधामध्ये असलेले गुणकारी घटक सैल झालेली त्वचा घट्ट करून चेहऱ्यावरील तारुण्य वाढवतात. दोन ते तीन आठवडे साबणाचा नियमित वापर केल्यास फरक दिसून येईल.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

