मैत्रीच्या आड लपलेला राक्षस! मैत्रिणीनेच पोट चिरून बाळ काढण्याचा केला प्रयत्न; अमेरिकेत गाजलेलं प्रकरण

अमेरिकेतील मेरीलँडमध्ये मैत्रीच्या नावाखाली विश्वासघात झाला. एका महिलेने आपल्या गर्भवती मैत्रिणीचं पोट चिरून बाळ पळवण्याचा प्रयत्न केला. या थरारक प्रकरणात आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.

Updated On: Dec 31, 2025 | 03:32 PM
  • टेक्का एडम्स आणि वेरोनिका डेरामस यांची मैत्री विश्वासघातात बदलली
  • आरोपीने गर्भवती मैत्रिणीचं पोट चिरून बाळ पळवण्याचा प्रयत्न केला
  • गंभीर गुन्ह्यासाठी कोर्टाने आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली
आपण म्हणतो की आपला मित्र किवा मैत्रीण आपल्या आयुष्यातील महत्वाचा घटक आहे. आपण त्याशिवाय आपल जीवन सार्थ नाही अस आपण म्हणतो, मात्र जर मैत्रीणच दुश्मन निघाली तर? तुम्हाला आश्चर्य वाटेल हो ना? मात्र अमेरिकेतल्या मेरीलँड इथ एक भयानक घटना काही वर्षांपूर्वी घडली आहे. तिची चर्चा आज अमेरिकेत होताना पाहायला मिळत आहे. झालं अस की, एका मैत्रिणीने आपल्या मैत्रिणीचा पोट चिरून बाळ पळवून नेण्याचा कट रचला होता. टेका एडमस आणि वेरोनिका डेरामस या दोन मैत्रिणी होत्या. डेरमस हिने आपली ओळख हो एडमेस हिच्याशी केली होती. काही दिवसात या दोघी चांगल्या मैत्रिणी पण बनल्या होत्या. मात्र डेरमसच्या मनात वेगळाच काही तरी सुरू होत आणि तिने आपल्या मैत्रिणीचाच घात केला.

पोट चिरलं आणि बाळ पळवण्याचा प्रयत्न केला

डेरामस हिने तिला घरात घेवून गेली त्या नंतर गेल्या गेल्या काही कळायच्या आताच तिने हल्ला करायला सुरुवात केली. तिने चाकूने पोट चिरलं तरीही ती त्यांतून वाचण्याचा प्रयत्न करत होती. फाडलेल्या अवस्थेत ती घराबाहेर आली. तिने आवाज दिला की ह्यासाठी तू केल बघ माझी मुलगी किती गोड आहे. तिला रस्त्यात मदत मिळाली नाही. तिने त्या मुलीच नाव मिरेकल अस ठेवल. ६ डिसेंबर २००९ ला टेकाने आपल्या बाळाला जन्म दिला होता.

कोर्टात चालला खटला

आता कोर्टाने डेरामस का शिक्षा सुनावली आहे. तिला जन्मठेप सुनावण्यात आली आहे. कोर्टात खटला चालू असताना मुलीने सांगितलं की जर एक मिनिट आई तिथे राहिली असती तर आम्ही दोघे पण वाचलो नसतो. आता या प्रकरणात कोर्टाने निकाल दिला आहे.

Published On: Dec 31, 2025 | 03:32 PM

