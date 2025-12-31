मुंबई-गोवा हायवेवर दरोड्याचा प्रयत्न; कुडाळमध्ये थरार, गुन्हा दाखल

महामार्गावर मध्यरात्री लुटीचा प्रयत्न
कुडाळ पोलिसांत ६ जणांवर गुन्हा
पळून जाणाऱ्या कारची एका दुकानाला धडक
कुडाळ: मुंबई-गोवा महामार्गावर कुडाळजवळ मंगळवारी पहाटे थरारक घटना घडली. ब्लू डार्ट सर्विसचे कुरिअर वाहन (कंटेनर) लुटण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याने महामार्गावर एकच खळबळ उडाली. या प्रकरणी कुडाळ पोलिस ठाण्यात सहा संशयितांविरोधात गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी तपासाला वेग दिला आहे. ही घटना मंगळवार, दि. ३० डिसेंबर २०२५ रोजी पहाटे १ वाजण्याच्या सुमारास पणदूर परिसरात घडली. कंटेनर चालक मनोज कुमार पाल एस. ओपन बैचेनलाल (वय ३१, रा. मिर्जापूर, उत्तर प्रदेश) यांनी याबाबत कुडाळ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे. फिर्यादीनुसार, मुंबई-गोवा महामार्गावरून कंटेनर घेऊन जात असताना एका बलेनो कारमधून आलेल्या संशयित आरोपीनी कंटेनरचा पाठलाग सुरू केला.
लुटीच्या उद्देशाने कुरिअर वाहन अडवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र चालकाने प्रसंगावधान राखत वाहन न थांबवता पुढे नेले, त्यामुळे संतप्त झालेल्या संशयितानी कंटेनरवर दगडफेक केल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. या प्रकरणी सुजल राचिन पवार (रा. झाराप), राहुल अमित शिरसाट (रा. कुसाळ प्रशांत नितीन सावंत व प्रञ्चल नितीन सावंत (रा. वेताळ बांबर्डे), मदार सोनू उमरकर रा. कुडाळ) व राहुल सदानंद नलावडे। रा. पावशी) यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, घटनेनंतर पजून जाणाऱ्या बलेनी कारने कुडाळ शहरातील गीता हॉटेलसमोरील मुख्य रस्त्यालगत असलेल्या एका दुकानाला जोरदार धडक दिली.
हवालदाराच्याच खात्यातून काढले ८ लाख
मंगळवेढा येथे आरटीओ ई चलनच्या नावावर एका पोलिस हवालदाराच्या बँक खात्यातून ८ लाख ४९ हजार रूपये लुटल्याचा प्रकार घडला आहे. या प्रकरणी अज्ञात हॅकर विरुध्द नागेश निंबाळकर यांनी फिर्याद दिली असून पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे. दरम्यान या घटनेमुळे मंगळवेढ्यात मोठी खळबळ उडाली आहे.
पोलिसच सुरक्षित नाहीत! हवालदाराच्याच खात्यातून काढले ८ लाख रूपये; कुठे घडली घटना?
पोलिस सुत्रांनी दिलेली माहिती अशी, निंबाळकर हे गेल्या दोन वर्षापासून मंगळवेढा पोलिस ठाण्यात पोलिस हवालदार पदावर नोकरी करतात. तर वडिल शेती व्यवसाय करतात. वडिलांच्या शेती उत्पन्नातून येणारे पैसे त्यांच्या सेव्हींग खात्यावर होते. दि. २२ डिसेंबर रोजी निंबाळकर हे मंगळवेढ्यात असताना व्हॉटसअपवर ओळखीचे विक्रांत भोसले (रा. धायटी) यांच्या व्हॉटसअपवर एक आरटीओ ईचलन अॅप वरती पीडीएफ फाईल आली होती.