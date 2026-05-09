तुळजापुरात रक्तरंजित थरार, तरुणावर धारदार शस्त्राने वार; नेमकं काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, अज्ञात हल्लेखोराने तरुणाच्या डोक्यावर तीक्ष्ण हत्याराने वार केला. स्वतःचा बचाव करण्यासाठी हात डोक्यावर घेतल्याने हाताच्या शिराही गंभीर जखमी झाल्या आहेत. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या तरुणाला तातडीने उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. घटनेनंतर परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, युवक अद्याप बेशुद्ध अवस्थेत असल्याने हल्लेखोराची ओळख पटू शकलेली नाही. पोलिसांनी तपास सुरू केला असला तरी शहरातील वाढती गुन्हेगारी पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरली आहे.
नागरिकांतून संताप व्यक्त
शहरात हल्ले, खून, जबर हाणामारी, अवैध व्यवसाय आणि गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढत असल्याने नागरिकांमध्ये भितीयुक्त संताप व्यक्त होत आहे. तुळजापूरची कायदा-सुव्यवस्था चालली असून धाकच उरलेला नाही दर एक दोन दिवसाला एखादा रक्तरंजीत गुन्हा शहरात घडत आहे अशी तीव्र प्रतिक्रिया नागरिकांतून उमटत आहे. दरम्यान, जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी स्वतः लक्ष घालून शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
एमडी ड्रग्जचा तुळजापुरात पुन्हा एकदा शिरकाव ?
तुळजापूर शहरात पुन्हा एकदा एमडी ड्रग्जची खुश्कीच्या मार्गाने वाहतूक व पुरवठा सुरू झाल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते रविंद्र साळुंके यांनी केला आहे. या अंमली पदार्थांच्या वाढत्या साखळीमुळे शहरातील गुन्हेगारीत अभूतपूर्व वाढ होत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. चोरी, मारामाऱ्या, घरफोडी, जबरी हल्ले आणि तरुणांमध्ये वाढते व्यसन यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. “ड्रग्ज माफियांना कोणाचा वरदहस्त आहे का?” असा सवाल उपस्थित होत असून पोलिसांनी तातडीने विशेष मोहीम राबवून शहरातील अमली पदार्थांचा पुरवठा रोखावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
