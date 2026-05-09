  • Syria Chemical Attack Mastermind General Khardal Dayoub Arrested Marathi News

War Crimes: ज्याच्या नावाने सीरिया थरथरायचा, ‘त्या’ जनरलला नव्या सरकारने फरफटत नेले; अंगावर काटा आणणारा गुन्ह्यांचा पाढा

Syria Chemical Attack : २०१३ मध्ये झालेल्या एका भीषण हल्ल्याप्रकरणी सीरियाच्या एका माजी जनरलला अटक करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये १,४०० नागरिक ठार झाले होते. हा जगातील सर्वात गंभीर गुन्ह्यांपैकी एक होता.

Updated On: May 09, 2026 | 12:05 PM
War Crimes : सीरियात रासायनिक हल्ल्यात 1,400 निष्पापांचा बळी घेणारा तो 'क्रूर' जनरल अटकेत; अंगावर काटा आणणारा गुन्ह्यांचा पाढा

  • क्रूर जनरलला बेड्या
  • १,४०० निष्पापांचा बळी
  • असद राजवटीचा हिशोब सुरू

General Khardal Ahmad Dayoub arrested : सीरियाच्या (Syria) रक्तरंजित इतिहासातील सर्वात भीषण प्रकरणाचा निकाल लागण्याची चिन्हे आता दिसू लागली आहेत. ज्या घटनेने संपूर्ण जगाचा काळजाचा ठोका चुकवला होता, त्या २०१३ च्या रासायनिक हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार आणि बशर अल-असद यांचा अत्यंत विश्वासू मानला जाणारा माजी जनरल खर्दाल अहमद दायुब याला अखेर अटक करण्यात आली आहे. सीरियाच्या गृह मंत्रालयाने शुक्रवारी ही माहिती दिली असून, या अटकेमुळे असद राजवटीत झालेल्या अमानवीय अत्याचारांचा पाढा पुन्हा एकदा वाचला जात आहे.

काय होता तो २०१३ चा भीषण रासायनिक हल्ला?

२१ ऑगस्ट २०१३ ची ती रात्र सीरियाच्या इतिहासात कधीही न पुसली जाणारी काळी रात्र ठरली. दमास्कसच्या बाहेरील पूर्व घौता या बंडखोरांच्या ताब्यातील भागावर ‘सरीन’ गॅसने भरलेल्या रॉकेट्सचा वर्षाव करण्यात आला होता. या हल्ल्यात कोणताही आवाज झाला नाही किंवा कोणतीही इमारत पडली नाही, परंतु काही मिनिटांतच १,४०० हून अधिक लोकांनी जीव सोडला. यामध्ये ४०० पेक्षा जास्त लहान मुले होती. लोक झोपेत असतानाच त्यांच्या फुफ्फुसात विषारी वायू शिरला आणि तडफडून त्यांचा अंत झाला. ज्या जनरलला आता अटक करण्यात आली आहे, त्यानेच या संपूर्ण ऑपरेशनचे आणि रासायनिक शस्त्रांच्या पुरवठ्याचे पर्यवेक्षण केल्याचा आरोप आहे.

अटकेतील जनरल आणि त्याच्यावरील भयंकर आरोप

खर्दाल अहमद दायुब हा केवळ एक लष्करी अधिकारी नव्हता, तर असद यांच्या दडपशाही यंत्रणेचा एक महत्त्वाचा कणा होता. त्याच्यावर केवळ रासायनिक हल्ल्याचाच नाही, तर अनेक ‘न्यायबाह्य’ हत्या आणि छळछावण्या चालवल्याचेही आरोप आहेत. त्याने इराण आणि हिजबुल्लाह यांसारख्या शक्तींशी हातमिळवणी करून सीरियन नागरिकांच्या विरोधात मोठे कट रचले होते. गृह मंत्रालयाच्या दाव्यानुसार, दायुबने पूर्व घौतामधील बॉम्बहल्ल्यासाठी रसद पुरवली आणि त्या भागातील नागरिकांना अन्नापासून वंचित ठेवण्यासाठी नाकेबंदी केली होती.

credit – social media and Twitter

हृदयद्रावक दृश्यांनी हादरले होते जग

त्यावेळी समोर आलेले व्हिडिओ आजही अंगावर काटा आणतात. जमिनीवर रांगेत ठेवलेले पांढऱ्या कपड्यातील मृतदेह, तोंडातून फेस येत असलेली आणि श्वास घेण्यासाठी धडपडणारी निष्पाप मुले आणि आपल्या मुलांचे मृतदेह पाहून हंबरडा फोडणारे आई-वडील… हे दृश्य पाहून संयुक्त राष्ट्रांनीही (UN) याला २१ व्या शतकातील सर्वात मोठा गुन्हा म्हटले होते. सुरुवातीला असद सरकारने हा हल्ला आम्ही केला नसल्याचा दावा केला होता, परंतु आंतरराष्ट्रीय दबावानंतर त्यांना आपला रासायनिक शस्त्रसाठा ‘OPCW’ कडे सुपूर्द करावा लागला होता.

credit – social media and Twitter

असद राजवटीचा अंत आणि न्यायाची प्रतीक्षा

एक दशकाहून अधिक काळ सीरियावर हुकूमशाही गाजवल्यानंतर, २०१४ मध्ये बशर अल-असद यांची सत्ता उलथवून टाकण्यात आली. आपला जीव वाचवण्यासाठी असद यांना मॉस्कोमध्ये आश्रय घ्यावा लागला. त्यांच्या पलायनानंतर सीरियामध्ये स्थापन झालेल्या नवीन सरकारने जुन्या काळातील सर्व गुन्हेगारांना शोधून काढण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. पाच लाखांहून अधिक बळी घेणाऱ्या या गृहयुद्धातील पीडितांना आता कुठेतरी न्यायाची आशा वाटू लागली आहे. मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या मते, दायुबची अटक ही केवळ सुरुवात आहे; अजून अनेक ‘युद्ध गुन्हेगार’ गजाआड जाणे बाकी आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: सीरियामध्ये २०१३ मध्ये कोणता रासायनिक हल्ला झाला होता?

    Ans: २१ ऑगस्ट २०१३ रोजी दमास्कसच्या पूर्व घौता भागात सरीन गॅसचा वापर करून हल्ला करण्यात आला होता, ज्यामध्ये १,४०० हून अधिक नागरिक मारले गेले होते.

  • Que: खर्दाल अहमद दायुब कोण आहे?

    Ans: तो बशर अल-असद यांच्या राजवटीतील एक कुख्यात माजी जनरल असून, त्याच्यावर रासायनिक हल्ल्याचे पर्यवेक्षण आणि युद्ध गुन्हे केल्याचा आरोप आहे.

  • Que: बशर अल-असद सध्या कुठे आहेत?

    Ans: २०१४ मध्ये सत्ता गेल्यानंतर बशर अल-असद हे रशियाची राजधानी मॉस्को येथे आश्रयाला गेले आहेत.

Published On: May 09, 2026 | 12:04 PM

Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

May 14, 2026 | 12:30 AM
May 14, 2026 | 12:24 AM
May 13, 2026 | 10:11 PM
May 13, 2026 | 09:59 PM
May 13, 2026 | 09:39 PM
May 13, 2026 | 09:30 PM
May 13, 2026 | 09:25 PM

May 13, 2026 | 02:05 PM
May 13, 2026 | 02:02 PM
May 12, 2026 | 06:51 PM
May 12, 2026 | 04:55 PM
May 12, 2026 | 04:49 PM
May 12, 2026 | 04:46 PM
May 12, 2026 | 04:41 PM