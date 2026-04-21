लग्नाळू तरुणाचं भयंकर कांड! लग्न जमण्यासाठी पोलिस झाल्याचे खुलेआम पोस्टर; आता पोलिसांनी...

पुणे : ‘उतावळा नवरा अन् गुडघ्याला बाशिंग’ या मराठी म्हणीप्रमाणेच नऱ्हे भागातील एका लग्नाळू तरुणाचे एक भयंकर कांड समोर आले आहे. त्याच्या या कृत्याने पुर्ण पुण्यात खमंग चर्चा घडवून आणली आहे. कारणही तसंच आहे, एका २६ वर्षीय तरुणाने लग्न व्हावे, यासाठी पोलिस झाल्याचा बनाव केला आणि अभिनंदनाचे फ्लेक्सही झळकवले. व्हॉट्सअपसह सोशल मिडीयावर देखील स्टेट्स ठेवले. पण, त्याचा बनाव अन् त्याच्या आनंदाला काही वेळातच फुलस्टॉप मिळाला. आपल्या भागातील ‘गरीब घरचा पोरगा’ पोलिस झाल्याने नऱ्हे पोलिस त्याला अभिनंदन अन् सत्कार करण्यासाठी त्याच्या घरी गेले खरे पण, शेवटी या तरुणावरच गुन्हा नोंदवला गेल्याची घटना घडली आहे.
ऋषीकेश राजू जाधव (वय २६, रा. नऱ्हे) असे या तरुणाचे नाव आहे. त्याचं झाल अस की, ऋषीकेश हा सिंहगड रोडवरील नऱ्हे परिसरात राहतो. तो मुळचा सोलापूर जिल्हयातील आहे. पण, जन्मापासून पुण्यात आहे. त्याची आई आणि एक विवाहित बहिण असा परिवार आहे. तो भाजी विक्रीचा व्यवसाय करतो. आईही कामे करते. त्याला लग्न करायचे होते. तो लग्नासाठी उतावळाच झाला होता, असे येथील नागरिक सांगतात.
दरम्यान, लग्नाची परिस्थिती पाहता, चांगला व्यावसाय किंवा सरकारी नोकरी असल्यास तात्काळ मुलगी मिळते असाच काही अनुभव तरुणांना आहे. ऋषीकेशही या फंदात अडकला. त्याने जिद्दीने नोकरी मिळवणे सोडून बनावाने ‘चोर’मार्ग स्विकरला अन् तिथेच तो फसला.
चक्कन ऋषीकेशने नुकत्याच झालेल्या पोलिस भरतीत आपण पोलिस झाल्याचा बनाव केला. तोही पुणे पोलिस दलात. त्याने शिवाजीनगर पोलिस मुख्यालयाच्या गेटवर उभा राहून तिथे फोटो सेशन देखील केले व “मी पोलिस झालो” असे म्हणत नऱ्हे परिसरातत पेढे वाटले. बॅनरबाजी देखील केली. आता बॅनर अन् पेढे वाटप झाल्यानंतर ही ‘बातमी’ नऱ्हे पोलिसांना देखील समजली. मग, पोलिस आपल्या भागातलं पोरग पोलिस झाल्याने त्याचा सत्कार करण्यासाठी त्याच्या घरी पोहचले व त्याचे अभिनंदन केले. मात्र, चौकशीतून धक्कादायक माहिती समोर आली आणि ऋषीकेशच बिंग फुटलं.
अतिउत्साह नडला, गुन्हा दाखल झाला…
कोणताही अधिकृत अधिकार नसताना पोलिस असल्याचं भासवणं आणि महाराष्ट्र पोलिसांच्या चिन्हाचा गैरवापर करणं ऋषिकेशला अंगलट आलं. तो सार्वजनिक सेवक नसताना त्याने तसे भासवून लोकांची दिशाभूल केल्याबद्दल त्याच्यावर बीएनएस कलम २०४ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. “पोलिस भरती होणं हे सन्मानाचं काम आहे, पण त्यासाठी कष्ट करावे लागतात. अशा प्रकारे खोट्या प्रसिद्धीच्या जोरावर वर्दीचा अपमान करणं चुकीचं आहे,” असं मत नऱ्हे पोलिसांनी व्यक्त केलं आहे.
फक्त लग्नासाठी ऋषीकेशचे कांड
ऋषीकेशने हा सर्व प्रकार लग्न व्हाव यासाठीच केला असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. त्याला वाटले की, पोलिस झाल्याच्या बातमीने आपल्याला मुलगी मिळेल आणि आपले लग्न होईल. त्यासाठी त्याने आईसह सर्वांना खोटे सांगत हा बनाव रचला होता.