Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Maharashtra Weather : शहरापेक्षा उपनगरांची हवा जास्त ‘खराब’! २७ ठिकाणी ‘खराब’ ते ‘अतिखराब’ हवेची नोंद

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून हवामानाचा लपंडाव पाहायला मिळत आहे. परिणामी वायू प्रदूषणाची पातळी चिंताजनक स्तरावर पोहोचली आहे.

Updated On: Feb 05, 2026 | 11:52 AM
शहरापेक्षा उपनगरांची हवा जास्त 'खराब'! २७ ठिकाणी 'खराब' ते 'अतिखराब' हवेची नोंद

शहरापेक्षा उपनगरांची हवा जास्त 'खराब'! २७ ठिकाणी 'खराब' ते 'अतिखराब' हवेची नोंद

Follow Us:
Follow Us:
  • विमानतळ परिसर प्रदूषणामध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर
  • शहरापेक्षा उपनगरांची हवा जास्त ‘खराब’!
  • २७ ठिकाणी ‘खराब’ ते ‘अतिखराब’ हवेची नोंद
मुंबई शहर हे प्रदूषणाचे केंद्र मानले जात असले, तरी ताज्या हवा दर्जा गुणांक (एक्यूआय-एअर क्वालिटी इंडेक्स) आकडेवारीने वेगळेच वास्तव समोर आणले आहे. शहराच्या तुलनेत उपनगर आणि लगतच्या नवी मुंबई परिसरात हवेची गुणवत्ता अधिक घसरलेली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एकूण २७ ठिकाणी ‘खराब’ ते ‘अतिखराब’ श्रेणीतील हवेची नोंद झाली असून, त्यापैकी बहुतांश ठिकाणे ही उपनगरात किंवा
औद्योगिक व वाहतूकदृष्ट्या संवेदनशील भागात आहेत.

यात नवी मुंबईतील नेरूळ येथे सर्वाधिक २०३ एक्यूआय नोंदला गेला असून, छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात १७९, तर महापे येथे १७२ एक्यूआय नोंदवण्यात आला आहे. ही आकडेवारी पाहता शहराच्या मध्यवर्ती भागांपेक्षा उपनगरांमध्ये नागरिकांचा श्वास अधिक घुसमटत असल्याचे चित्र दिसून येते.

Bhiwandi Mayoral Election: भिवंडी महापौरपदावर सस्पेन्स कायम; समाजवादी पक्ष ‘नॉट रिचेबल’

बांधकामे, वाहनांची संख्या मुख्य कारण

उपनगरांतील वाढती लोकसंख्या, मोठ्या प्रमाणावरील बांधकामे, मेट्रो व रस्ते प्रकल्प, औद्योगिक पट्टे, तसेच वाहनाची संख्या हे प्रदूषण वाढण्यामागचे प्रमुख कारण ठरत आहेत. शहराच्या मध्यवर्ती भागात काही प्रमाणात नियंत्रणात्मक उपाययोजना राबविल्या जात असल्या, तरी उपनगरांमध्ये त्या तुलनेने कमी प्रभावी ठरत असल्याचे चित्र आहे. आरोग्यावर होणारा परिणाम अधिक गंभीर ठरण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

उपाययोजनाचे परिणाम दिसत नाहीत

हवेची गुणवत्ता अशीच घसरत राहिल्यास श्वसनाचे आजार, हृदयरोग आणि दमा यांसारख्या समस्यांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शहरासोबतच उपनगरांवरही तितकेच लक्ष केंद्रीत करून प्रदूषण नियंत्रणासाठी ठोस उपाययोजना राबविण्याची गरज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. पाण्याने धूळ मारणे, ओपन फायस्वर प्रतिबंध आणणे, मात्र या योजनाचा परिणाम दर दुसऱ्या दिवशी ढेपळताना दिसत आहे. उपनगरांचा श्वास मोकळा करण्यासाठी तातडीची कृती झाली नाही, तर मुंबई महानगर प्रदेशातील पर्यावरणीय संकट अधिक गडद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

हवेतील गुणवत्ता निर्देशांक

वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स- १७०
घाटकोपर – १५४
मालाड पश्चिम – १५०
नेव्ही नगर कुलाबा – १४९
भायखळा – १४७
मझगाव – १३८
कांदिवली पूर्व – १३७
बांद्रा पूर्व – १३५
सायन – १३३
कुर्ला – १३१

Karjat News : किरण ठाकरे यांच्याकडून 250 कोटींची विकास कामे, माणगावतर्फे वारेडीच्या विकासाचा दावा

Web Title: Weather update news marathi suburban air worse than city air air recorded at 27 locations

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 11:52 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ग्रामपंचायतीत सात कोटींचा भ्रष्टाचार उघड! गुन्हा नोंद आदेश असूनही प्रशासनाची टाळाटाळ; दोषींना पाठीशी घालण्याचा आरोप
1

ग्रामपंचायतीत सात कोटींचा भ्रष्टाचार उघड! गुन्हा नोंद आदेश असूनही प्रशासनाची टाळाटाळ; दोषींना पाठीशी घालण्याचा आरोप

Dharashiv : जिल्हा प्रशासनाचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला तपासणीचे पत्र; नागरिकांच्या आरोग्यावर संकटाची भीती
2

Dharashiv : जिल्हा प्रशासनाचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला तपासणीचे पत्र; नागरिकांच्या आरोग्यावर संकटाची भीती

Karjat News : “माणगावतर्फे वरेडीमध्ये कर्जत परिवर्तन आघाडी परिवर्तन घडवणार”, एकनाथ धुळेंचा विश्वास
3

Karjat News : “माणगावतर्फे वरेडीमध्ये कर्जत परिवर्तन आघाडी परिवर्तन घडवणार”, एकनाथ धुळेंचा विश्वास

Karjat News : “नेरळमध्ये मोरे -चंचे म्हणजे विकास असेच समीकरण…”, कर्जत परिवर्तन आघाडीचे प्रचारफेरीत कार्यकर्त्यांचे मत
4

Karjat News : “नेरळमध्ये मोरे -चंचे म्हणजे विकास असेच समीकरण…”, कर्जत परिवर्तन आघाडीचे प्रचारफेरीत कार्यकर्त्यांचे मत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup : ‘ICCचे ऑफीस बॉम्बने उडवू’, टी २० विश्वचषक वादात ‘दहशतवादी’ एन्ट्री, पाकिस्तानी युट्यूबरने दिली थेट धमकी

T20 World Cup : ‘ICCचे ऑफीस बॉम्बने उडवू’, टी २० विश्वचषक वादात ‘दहशतवादी’ एन्ट्री, पाकिस्तानी युट्यूबरने दिली थेट धमकी

Feb 05, 2026 | 01:20 PM
आपण कशाला मध्ये पडायचं? यात शिवसेनेचा काय संबंध? राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणावर संजय राऊतांनी काढून घेतले अंग

आपण कशाला मध्ये पडायचं? यात शिवसेनेचा काय संबंध? राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणावर संजय राऊतांनी काढून घेतले अंग

Feb 05, 2026 | 01:18 PM
Maharashtra ZP Election 2026: मतदानासाठी कामगारांना मिळणार ‘भरपगारी सुट्टी’; राज्य सरकारचे कडक आदेश

Maharashtra ZP Election 2026: मतदानासाठी कामगारांना मिळणार ‘भरपगारी सुट्टी’; राज्य सरकारचे कडक आदेश

Feb 05, 2026 | 01:16 PM
मोठी बातमी ! उद्या अनेक शाळांना सुट्टी जाहीर; कारण नेमकं काय?

मोठी बातमी ! उद्या अनेक शाळांना सुट्टी जाहीर; कारण नेमकं काय?

Feb 05, 2026 | 01:11 PM
संपत्तीचा मोह, ‘असं’ झालं मल्हाररावांचं गर्वहरण; श्री स्वामी समर्थांना चक्क मेण्यातून पळवून नेण्याचा झालेला प्रयत्न

संपत्तीचा मोह, ‘असं’ झालं मल्हाररावांचं गर्वहरण; श्री स्वामी समर्थांना चक्क मेण्यातून पळवून नेण्याचा झालेला प्रयत्न

Feb 05, 2026 | 01:11 PM
‘गायकांना मोफत गाण्यास भाग पाडतात..’, अरिजीत सिंगच्या निवृत्तीनंतर आता अभिजीत सावंतचा धक्कादायक खुलासा

‘गायकांना मोफत गाण्यास भाग पाडतात..’, अरिजीत सिंगच्या निवृत्तीनंतर आता अभिजीत सावंतचा धक्कादायक खुलासा

Feb 05, 2026 | 01:09 PM
Sankashti Chaturthi: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी संध्याकाळी घरामध्ये या दिशेला लावा दिवा, तुमच्यावर बाप्पाचे राहतील आशीर्वाद

Sankashti Chaturthi: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी संध्याकाळी घरामध्ये या दिशेला लावा दिवा, तुमच्यावर बाप्पाचे राहतील आशीर्वाद

Feb 05, 2026 | 01:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM