Mumbai Metro: मेट्रो ते मॉल प्रवास होणार आणखी सोपा; थेट कनेक्टिव्हिटीमुळे वेळ आणि त्रास दोन्ही वाचणार

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एमएमआरडीएच्या मते, ओबेरॉय मॉलच्या प्रस्तावानंतर, एखाद्या खाजगी व्यावसायिक संकुलाला थेट मेट्रो स्टेशनशी जोडण्याचा हा दुसरा प्रस्ताव आहे, ज्याला ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्यात आले आहे. खाजगी जागांना जोडणाऱ्या अशा प्रकल्पांसाठी एक-वेळचे, परत न मिळणारे विकास शुल्क आवश्यक असते. एफओबीच्या बांधकामाचा संपूर्ण खर्च संबंधित संस्थेद्वारे उचलला जाईल, ज्यातील ६ टक्के रक्कम एमएमआरडीएला देखरेख शुल्क म्हणून दिली जाईल. गोदरेज अँड बॉयसने एफओबीसाठी १० कोटी रुपयांचे विकास शुल्क जमा केले आहे. एफओबीच्या बांधकामाचा संपूर्ण खर्चही कंपनीच उचलणार आहे. या प्रकल्पासाठीचा धनादेश एमएमआरडीए आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला.
एमएमआरडीए मेट्रो लाईन २बी जवळ असलेल्या भारत डायमंड बोर्ससह इतर अनेक संकुलांना थेट जोडण्याच्या प्रस्तावांवर विचार करत आहे. भारत डायमंड बोर्सला थेट जोडणी मिळाल्याने अंदाजे ४०,००० दैनंदिन प्रवाशांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
गोदरेज मेट्रो स्टेशनवरून कंपनीच्या कॅम्पसमध्ये पोहोचण्यासाठी मेट्रो प्रवाशांना आता एलबीएस रोडवर उतरावे लागणार नाही किंवा व्यस्त रस्ता ओलांडण्याची गरज भासणार नाही. ६०० मीटर लांबीचा एफओबी कर्मचारी आणि इतर प्रवाशांना कॅम्पसमध्ये सुरक्षित आणि थेट प्रवेश देईल. यामुळे रस्त्यावरील पादचाऱ्यांची वर्दळ कमी होऊन त्यांची सुरक्षितता वाढेल, प्रवासाचा वेळ कमी होईल आणि वाहतूक कोंडी कमी होईल. मोठ्या कॉर्पोरेट संकुलांना थेट मेट्रोशी जोडल्याने, अधिक लोक खाजगी वाहनांऐवजी मेट्रोचा वापर करण्यास प्रोत्साहित होतील. विक्रोळी येथील गोदरेज संकुलात कंपनीच्या कार्यालयांसोबतच अनेक सल्लागार कंपन्यांची कार्यालये आहेत, जिथे हजारो लोक काम करतात.
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