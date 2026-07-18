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Mumbai Metro: मेट्रो ते मॉल प्रवास होणार आणखी सोपा; थेट कनेक्टिव्हिटीमुळे वेळ आणि त्रास दोन्ही वाचणार

Updated On: Jul 18, 2026 | 06:42 PM IST
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सारांश

मेट्रो प्रवाशांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता प्रमुख मेट्रो स्थानकांना मोठ्या शॉपिंग मॉल्स आणि व्यावसायिक संकुलांशी थेट जोडले जाणार असून, प्रवाशांना रस्त्यावर उतरून पायी चालण्याची गरज भासणार नाही. या सुविधेमुळे प्रवास अधिक सुरक्षित, जलद आणि सोयीस्कर होणार आहे.

मेट्रो ते मॉल प्रवास होणार आणखी सोपा; थेट कनेक्टिव्हिटीमुळे वेळ आणि त्रास दोन्ही वाचणार

मेट्रो ते मॉल प्रवास होणार आणखी सोपा; थेट कनेक्टिव्हिटीमुळे वेळ आणि त्रास दोन्ही वाचणार

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विस्तार
  • मेट्रो ते मॉल प्रवास होणार आणखी सोपा
  • थेट कनेक्टिव्हिटीमुळे वेळ आणि त्रास दोन्ही वाचणार
  • रस्ता ओलांडण्याची गरज भासणार नाही
Mumbai Metro News Marathi : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) प्रमुख व्यावसायिक आणि निवासी संकुलांना मुंबई मेट्रो नेटवर्कशी थेट जोडण्याच्या आपल्या उपक्रमाला गती दिली आहे. या उद्देशाने, एमएमआरडीएने मेट्रो लाईन ४ वरील गोदरेज मेट्रो स्टेशनपासून गोदरेज कंपनीच्या कॅम्पसपर्यंत ६०० मीटर लांबीच्या पादचारी पुलाच्या (एफओबी) बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. हा एफओबी एलबीएस रोडवरील विक्रोळी येथील उन्नत मेट्रो स्टेशनला आणि कंपनीच्या कॅम्पसला थेट जोडेल. यामुळे कंपनीला भेट देणारे कर्मचारी आणि मेट्रो प्रवासी एलबीएस रोडवर न उतरता थेट गोदरेज कॅम्पसमध्ये पोहोचू शकतील. यामुळे पादचाऱ्यांची सुरक्षितता सुधारेल आणि रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी होईल.

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प्रस्ताव काय आहे?

एमएमआरडीएच्या मते, ओबेरॉय मॉलच्या प्रस्तावानंतर, एखाद्या खाजगी व्यावसायिक संकुलाला थेट मेट्रो स्टेशनशी जोडण्याचा हा दुसरा प्रस्ताव आहे, ज्याला ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्यात आले आहे. खाजगी जागांना जोडणाऱ्या अशा प्रकल्पांसाठी एक-वेळचे, परत न मिळणारे विकास शुल्क आवश्यक असते. एफओबीच्या बांधकामाचा संपूर्ण खर्च संबंधित संस्थेद्वारे उचलला जाईल, ज्यातील ६ टक्के रक्कम एमएमआरडीएला देखरेख शुल्क म्हणून दिली जाईल. गोदरेज अँड बॉयसने एफओबीसाठी १० कोटी रुपयांचे विकास शुल्क जमा केले आहे. एफओबीच्या बांधकामाचा संपूर्ण खर्चही कंपनीच उचलणार आहे. या प्रकल्पासाठीचा धनादेश एमएमआरडीए आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला.

एमएमआरडीए मेट्रो लाईन २बी जवळ असलेल्या भारत डायमंड बोर्ससह इतर अनेक संकुलांना थेट जोडण्याच्या प्रस्तावांवर विचार करत आहे. भारत डायमंड बोर्सला थेट जोडणी मिळाल्याने अंदाजे ४०,००० दैनंदिन प्रवाशांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

तुमच्यावर होणारा परिणाम

गोदरेज मेट्रो स्टेशनवरून कंपनीच्या कॅम्पसमध्ये पोहोचण्यासाठी मेट्रो प्रवाशांना आता एलबीएस रोडवर उतरावे लागणार नाही किंवा व्यस्त रस्ता ओलांडण्याची गरज भासणार नाही. ६०० मीटर लांबीचा एफओबी कर्मचारी आणि इतर प्रवाशांना कॅम्पसमध्ये सुरक्षित आणि थेट प्रवेश देईल. यामुळे रस्त्यावरील पादचाऱ्यांची वर्दळ कमी होऊन त्यांची सुरक्षितता वाढेल, प्रवासाचा वेळ कमी होईल आणि वाहतूक कोंडी कमी होईल. मोठ्या कॉर्पोरेट संकुलांना थेट मेट्रोशी जोडल्याने, अधिक लोक खाजगी वाहनांऐवजी मेट्रोचा वापर करण्यास प्रोत्साहित होतील. विक्रोळी येथील गोदरेज संकुलात कंपनीच्या कार्यालयांसोबतच अनेक सल्लागार कंपन्यांची कार्यालये आहेत, जिथे हजारो लोक काम करतात.

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Web Title: Metro stations to get direct connectivity with malls and commercial complexes

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Published On: Jul 18, 2026 | 06:42 PM

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