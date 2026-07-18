अबब! हे तर लयं मारतंय! फक्त 133 रन्स अन् Virat kohli मोडणार क्रिकेटच्या देवाचा ‘हा’ रेकॉर्ड

उद्या भारत अन् इंग्लंडमध्ये शेवटचा सामना 3.30 वाजता सुरू होणार आहे. या सामन्यात चेस मास्टर म्हणून ओळख असलेल्या विराट कोहलीकडे एक नवा रेकॉर्ड करण्याची संधी असणार आहे. 133 रन्स करताच तो आपल्या नावावर एक रेकॉर्ड करणार आहे. 133 रन्सची खेळी करताच सचिन तेंडुलकरचा रेकॉर्ड विराट कोहली मोडणार आहे.
उद्याच्या सामन्यात विराट कोहलीने 133 रन्सची खेळी केली तर त्याच्या नावावर एक नवा विक्रम होणार आहे. असे झाल्यास वनडे क्रिकेटमध्ये 15000 रन्सचा टप्पा पूर्ण करणारा विराट कोहली हा दूसरा फलंदाज ठरणार आहे. सचिन तेंडुलकरच्या नावावर हा रेकॉर्ड नोंद आहे. 133 रन्सची खेळी करताच विराट कोहली दूसरा फलंदाज ठरणार आहे.
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उद्याच्या सामन्यात विराट कोहलीकडे 1500 रन्स करण्याची संधी असणार आहे. सचिन तेंडुलकरच्या नावावर 18426 रन्सची नोंद आहे. उद्याचा त्याची वनडे मधील 302 वी इनिंग असणार आहे. सचिन तेंडुलकरने हा टप्पा 377 इनिंगमध्ये पूर्ण केला आहे. तसेच आणखी एक रेकॉर्ड विराट कोहली आपल्या नावावर करू शकतो.
विराट कोहलीने उद्याच्या सामन्यात 80 रन्सची खेळी केली तर इंग्लंडमध्ये सर्वाधिक रन्स करण्याच्या यादीत विराटचा समावेश होणार आहे. सध्या या यादीत माजी कर्णधार धोनी आणि युवराज सिंगचे नाव आहे. विराट सध्या तिसऱ्या स्थानावर आहे. 80 रन्स करताच तो प्रथम स्थानावर येणार आहे.
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Joe Root ला टीम इंडिया कशी रोखणार?
जो रूट इंग्लंड संघाचा माजी कर्णधार आहे. तो जगातील अव्वल फलांदाजांपैकी एक समजला जातो. भारतीय संघासमोर त्याचे मोठे आव्हान असणार आहे. सध्या दोन्ही संघ 1-1 या बरोबरीत आहेत. जो रूटचा लॉर्डसच्या मैदानावर चांगला रेकॉर्ड आहे. जो रूट पहिल्या सामन्यात 76 रन्सवर नॉट आउट राहिला होता. तर दुसऱ्या सामन्यात देखील त्याने नॉट आउट 99 रन्स केल्या होत्या.