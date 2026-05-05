Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Baramati Taluka Police Arrest Gang Robbing Merchant Via Facebook Scam

बारामतीत भरदिवसा दरोडा! रिव्हॉल्व्हरच्या धाकावर व्यापाऱ्याला लुटले; बारामती तालुका पोलिसांकडून टोळीला फिल्मी स्टाईल बेड्या

Baramati Crime: बारामती तालुका पोलिसांनी फेसबुकवर स्वस्त गव्हाचे आमिष दाखवून व्यापाऱ्याला लुटणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश केला आहे. थरारक पाठलाग करून ४ आरोपींना अटक केली असून पिस्तूल आणि मुद्देमाल जप्त केला आहे.

Updated On: May 05, 2026 | 08:17 PM
बारामतीत भरदिवसा दरोडा! रिव्हॉल्व्हरच्या धाकावर व्यापाऱ्याला लुटले; बारामती तालुका पोलिसांकडून टोळीला फिल्मी स्टाईल बेड्या
Follow Us:
Follow Us:

 

  • बारामतीत भरदिवसा दरोडा!
  • रिव्हॉल्व्हरच्या धाकावर व्यापाऱ्याला लुटले
  • बारामती तालुका पोलिसांकडून टोळीला फिल्मी स्टाईल बेड्या
बारामती/प्रतिनिधी: बनावट फेसबुक अकाउंट वरून स्वस्त दरात गहू देण्याच्या आमिषाने व्यापाऱ्याला जाळ्यात ओढून रिव्हॉल्व्हरचा धाक दाखवत मारहाण करून रोख रक्कम व दागिने लुटणाऱ्या टोळीला बारामती तालुका पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत जेरबंद करत धडाकेबाज कामगिरी केली आहे. रवी संजय माने (वंजारवाडी, बारामती), श्रीकांत अर्जुन घुले (ढेकळवाडी, बारामती), अभिषेक भाऊसो ठोंबरे (ढेकळवाडी, बारामती), अतुल मोहन भोलणकर (वंजारवाडी, बारामती) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत.

तासगाव (जि. सांगली) येथील सूरज सरजेराव गावडे (वय २७) हे गव्हाच्या पिठाच्या व्यवसायात कार्यरत आहेत. फेसबुक मार्केटप्लेसवर “बाजारभावापेक्षा स्वस्त गहू” अशी जाहिरात पाहून त्यांनी संबंधित लिंकवर आपली माहिती भरली. त्यानंतर त्यांना खोट्या फेसबुक अकाउंट वरून फेसबुक ऑडिओ कॉल वरून संपर्क साधण्यात आला आणि बारामती येथे येण्यास सांगण्यात आले. ४ मे २०२६ रोजी गावडे हे आपल्या छोटा हत्ती टेम्पो व चालकासह बारामती येथे पैसे घेऊन दाखल झाले. फोनवरील सूचनांनुसार त्यांना बारामती शहरातील पेन्सिल चौक, त्यानंतर कल्याणी कॉर्नर येथे बोलावण्यात आले.

पियाजिओ कंपनीच्या मागील बाजूस निर्जन प्लॉटमध्ये या व्यापाऱ्याला नेण्यात आले. येथे आधीच चारचाकी वेरना गाडी मध्ये इतर आरोपी थांबलेले होते. निर्जन ठिकाणी पोहोचताच एका उंच इसमाने हातात पिस्तूल घेत गावडे यांच्या कपाळावर ठेवली, तर दुसऱ्याने चालकाच्या कपाळावर बंदूक रोखली. दोघांनाही शिवीगाळ करत बेदम मारहाण करण्यात आली. यानंतर आरोपींनी जबरदस्तीने गावडे यांच्या खिशातील २५,५०० रुपये रोख रक्कम काढून घेतली. तसेच त्यांच्या हातातील चांदीच्या दोन अंगठ्या, घड्याळ आणि चालकाच्या कानातील सोन्याची बाळी कटरने काढून घेतली. एकूण सुमारे ५१,५०० रुपयांचा मुद्देमाल लुटण्यात आला. “पोलिसांना सांगितले तर जिवे मारू” अशी धमकी देत आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाले.

घटनेची माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस पथक सायंकाळी ५.२५ वाजता तात्काळ रवाना झाले. विशेष म्हणजे, अशा प्रकारे गुन्हे करणारे आरोपींबाबत माहिती पोलिसांनी घेतली. त्या आधारे एक संशयित असल्याबाबतची माहिती पोलिसांच्या हाती लागली होती. फिर्यादीला फोटो दाखविल्यानंतर एका आरोपीची ओळख पटली आणि तपासाला वेग आला. सायबर पोलिसांची मदत घेण्यात आली. सुरुवातीला आरोपी उंडवडी परिसरात असल्याचे दिसून आले. टोल नाक्यावरील सीसीटीव्ही तपासात त्यांची वेरना कार पाटसच्या दिशेने गेल्याचे स्पष्ट झाले. यानंतर आरोपीं वेळोवेळी रस्ते बदलत राहिले शिरसुफळ, गाडीखेल, पारवडी, खडकी, रावणगाव, कुरकुंभ, भिगवण, निरगुडे, लाकडी, कळस, डाळज, भाडलवाडी अशा विविध ठिकाणी ते फिरत होते. पोलिसांनी या प्रत्येक ठिकाणी समन्वय साधून जाळे आवळले.

Beed Crime: बीड हादरलं! धारूरमध्ये पोलिसांवर भीषण दगडफेक; पोलीस उपनिरीक्षक भवर जखमी

बारामती तालुका पोलिसांच्या टीमवर्कची झलक

ही कारवाई पोलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल, अपर पोलिस अधीक्षक गणेश बिरादार आणि उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुदर्शन राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली.वालचंदनगर, भिगवण आणि बारामती तालुका पोलिसांसह सायबर सेलच्या अधिकाऱ्यांनी उत्कृष्ट समन्वय साधत आरोपींना पकडले. विविध ठिकाणी नाकाबंदी, पाठलाग आणि माहितीची देवाणघेवाण यामुळे ही कारवाई यशस्वी ठरली.

ही धडाकेबाज कारवाईत पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल, अपर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुदर्शन राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली, पोलिस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव, साहेब पोलीस निरीक्षक विक्रम पवार, पोलीस उपनिरीक्षक धनश्री भगत, पोलीस हवालदार भारत खारतोडे, नितीन ढवण, जितेंद्र शिंदे, शशिकांत दळवी, दादा दराडे, सुरेंद्र वाघ, संतोष कांबळे, आफ्रिन शेख, वालचंदनगर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक राजकुमार डूणगे, पोलीस हवालदार गणेश काटकर, किसान बेलदार, अभिजित कळसकर, विक्रम मोरे, भिगवन पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक अमित पाटील, पोलीस हवालदार महेश उगले, अपर पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील सहाय्यक फौजदार गोरख पवार आदींचा कारवाई सहभाग होता.

पोलीस निरीक्षक यादव यांच्याकडून इंदापूर, भिगवण, वालचंदनगर पोलिसांना सतर्क करून रस्त्यावर नाकाबंदी लावण्यात आली. पोलिसांनी आरोपींची गाडी पाहिली; मात्र त्यांनी गाडी न थांबवता पळ काढला. पोलिसांचा पाठलाग सुरू असल्याचे लक्षात येताच आरोपींनी आरोपींनी गाडीचा वेग आणखी वाढविला. त्यानंतरही पोलिसांनी मोठ्या शिताफीने आरोपींच्या मुसक्या आवळल्या.

थरारक पाठलाग करून अटक

सिन्नरमास कंपनीजवळ समोरून भिगवण पोलिस आणि मागून वालचंदनगर व बारामती पोलिसांनी घेराव घालत पाठलाग तीव्र केला. अखेर रात्री सुमारे ८.५० वाजता तीन आरोपींना गाडीसह ताब्यात घेण्यात आले. त्यानंतर चौथा आरोपी अतुल भोलणकर याला त्याच्या घरातून अटक करण्यात आली. या कारवाईदरम्यान आरोपींकडून ७,५०,००० रु चे सोन्या चांदीचे दागिने, घड्याळ, जिवंत काडतूस सह दोन पिस्तूल, ६५,००० रु रोख रक्कम असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

दौंड हादरलं! शाळेच्या गुणपत्रिकेवर खाडाखोड केल्याचा राग अनावर; बापानेच केली पोटच्या मुलीची हत्या

Web Title: Baramati taluka police arrest gang robbing merchant via facebook scam

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 05, 2026 | 08:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई
1

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार
2

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

मावळ तालुक्यात खळबळ; झोपेत असलेल्या व्यक्तीवर धारदार शस्त्राने हल्ला
3

मावळ तालुक्यात खळबळ; झोपेत असलेल्या व्यक्तीवर धारदार शस्त्राने हल्ला

दिवे घाटात हातात कोयते अन् बुलेटस्वारांचा धुडगूस; पोलिसांनी केली ‘ही’ मोठी कारवाई
4

दिवे घाटात हातात कोयते अन् बुलेटस्वारांचा धुडगूस; पोलिसांनी केली ‘ही’ मोठी कारवाई

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mexico Shooting : मेक्सिकोत गँगवॉरचा भडका! अंदाधुंद गोळीबारात एका चिमुकल्यासह १० ठार, परिसरात खळबळ

Mexico Shooting : मेक्सिकोत गँगवॉरचा भडका! अंदाधुंद गोळीबारात एका चिमुकल्यासह १० ठार, परिसरात खळबळ

May 18, 2026 | 10:32 AM
Airport Recruitment 2026: विमानतळावर नोकरीची सुवर्णसंधी! ‘AAICLAS’ मध्ये २२० जागांसाठी मेगा भरती; फ्रेशर्सनाही सुवर्णसंधी

Airport Recruitment 2026: विमानतळावर नोकरीची सुवर्णसंधी! ‘AAICLAS’ मध्ये २२० जागांसाठी मेगा भरती; फ्रेशर्सनाही सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 10:32 AM
Gajakesari Raja Yoga: कधी तयार होत आहे गजकेसरी राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

Gajakesari Raja Yoga: कधी तयार होत आहे गजकेसरी राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

May 18, 2026 | 10:30 AM
IPL 2026: मैदानावरच राडा! राजस्थान रॉयलचा कोच आणि रियान परागचा Live Match ड्रामा, राग चव्हाट्यावर

IPL 2026: मैदानावरच राडा! राजस्थान रॉयलचा कोच आणि रियान परागचा Live Match ड्रामा, राग चव्हाट्यावर

May 18, 2026 | 10:30 AM
Nissan Magnite Vs Kia Syros: इंजिन, किंमत आणि फीचर्समध्ये कोणी मारली बाजी? खरेदीपूर्वी वाचा संपूर्ण तुलना

Nissan Magnite Vs Kia Syros: इंजिन, किंमत आणि फीचर्समध्ये कोणी मारली बाजी? खरेदीपूर्वी वाचा संपूर्ण तुलना

May 18, 2026 | 10:16 AM
Nagpur Crime: नागपुरात पुन्हा गोळीबार! महाल परिसरात मध्यरात्री थरार; तीन बाईकवर आले अन् दोनदा गोळीबार केला

Nagpur Crime: नागपुरात पुन्हा गोळीबार! महाल परिसरात मध्यरात्री थरार; तीन बाईकवर आले अन् दोनदा गोळीबार केला

May 18, 2026 | 09:49 AM
Women Rights : क्रूरतेची सीमा ओलांडली! मुलींचे ‘मौन’ म्हणजे लग्नासाठी होकार? तालिबानच्या नव्या निर्णयाने जगभरात संताप

Women Rights : क्रूरतेची सीमा ओलांडली! मुलींचे ‘मौन’ म्हणजे लग्नासाठी होकार? तालिबानच्या नव्या निर्णयाने जगभरात संताप

May 18, 2026 | 09:45 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM