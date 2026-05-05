बारामतीत भरदिवसा दरोडा! रिव्हॉल्व्हरच्या धाकावर व्यापाऱ्याला लुटले; बारामती तालुका पोलिसांकडून टोळीला फिल्मी स्टाईल बेड्या

तासगाव (जि. सांगली) येथील सूरज सरजेराव गावडे (वय २७) हे गव्हाच्या पिठाच्या व्यवसायात कार्यरत आहेत. फेसबुक मार्केटप्लेसवर “बाजारभावापेक्षा स्वस्त गहू” अशी जाहिरात पाहून त्यांनी संबंधित लिंकवर आपली माहिती भरली. त्यानंतर त्यांना खोट्या फेसबुक अकाउंट वरून फेसबुक ऑडिओ कॉल वरून संपर्क साधण्यात आला आणि बारामती येथे येण्यास सांगण्यात आले. ४ मे २०२६ रोजी गावडे हे आपल्या छोटा हत्ती टेम्पो व चालकासह बारामती येथे पैसे घेऊन दाखल झाले. फोनवरील सूचनांनुसार त्यांना बारामती शहरातील पेन्सिल चौक, त्यानंतर कल्याणी कॉर्नर येथे बोलावण्यात आले.
पियाजिओ कंपनीच्या मागील बाजूस निर्जन प्लॉटमध्ये या व्यापाऱ्याला नेण्यात आले. येथे आधीच चारचाकी वेरना गाडी मध्ये इतर आरोपी थांबलेले होते. निर्जन ठिकाणी पोहोचताच एका उंच इसमाने हातात पिस्तूल घेत गावडे यांच्या कपाळावर ठेवली, तर दुसऱ्याने चालकाच्या कपाळावर बंदूक रोखली. दोघांनाही शिवीगाळ करत बेदम मारहाण करण्यात आली. यानंतर आरोपींनी जबरदस्तीने गावडे यांच्या खिशातील २५,५०० रुपये रोख रक्कम काढून घेतली. तसेच त्यांच्या हातातील चांदीच्या दोन अंगठ्या, घड्याळ आणि चालकाच्या कानातील सोन्याची बाळी कटरने काढून घेतली. एकूण सुमारे ५१,५०० रुपयांचा मुद्देमाल लुटण्यात आला. “पोलिसांना सांगितले तर जिवे मारू” अशी धमकी देत आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाले.
घटनेची माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस पथक सायंकाळी ५.२५ वाजता तात्काळ रवाना झाले. विशेष म्हणजे, अशा प्रकारे गुन्हे करणारे आरोपींबाबत माहिती पोलिसांनी घेतली. त्या आधारे एक संशयित असल्याबाबतची माहिती पोलिसांच्या हाती लागली होती. फिर्यादीला फोटो दाखविल्यानंतर एका आरोपीची ओळख पटली आणि तपासाला वेग आला. सायबर पोलिसांची मदत घेण्यात आली. सुरुवातीला आरोपी उंडवडी परिसरात असल्याचे दिसून आले. टोल नाक्यावरील सीसीटीव्ही तपासात त्यांची वेरना कार पाटसच्या दिशेने गेल्याचे स्पष्ट झाले. यानंतर आरोपीं वेळोवेळी रस्ते बदलत राहिले शिरसुफळ, गाडीखेल, पारवडी, खडकी, रावणगाव, कुरकुंभ, भिगवण, निरगुडे, लाकडी, कळस, डाळज, भाडलवाडी अशा विविध ठिकाणी ते फिरत होते. पोलिसांनी या प्रत्येक ठिकाणी समन्वय साधून जाळे आवळले.
वालचंदनगर, भिगवण आणि बारामती तालुका पोलिसांसह सायबर सेलच्या अधिकाऱ्यांनी उत्कृष्ट समन्वय साधत आरोपींना पकडले. विविध ठिकाणी नाकाबंदी, पाठलाग आणि माहितीची देवाणघेवाण यामुळे ही कारवाई यशस्वी ठरली.
ही धडाकेबाज कारवाईत पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल, अपर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुदर्शन राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली, पोलिस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव, साहेब पोलीस निरीक्षक विक्रम पवार, पोलीस उपनिरीक्षक धनश्री भगत, पोलीस हवालदार भारत खारतोडे, नितीन ढवण, जितेंद्र शिंदे, शशिकांत दळवी, दादा दराडे, सुरेंद्र वाघ, संतोष कांबळे, आफ्रिन शेख, वालचंदनगर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक राजकुमार डूणगे, पोलीस हवालदार गणेश काटकर, किसान बेलदार, अभिजित कळसकर, विक्रम मोरे, भिगवन पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक अमित पाटील, पोलीस हवालदार महेश उगले, अपर पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील सहाय्यक फौजदार गोरख पवार आदींचा कारवाई सहभाग होता.
पोलीस निरीक्षक यादव यांच्याकडून इंदापूर, भिगवण, वालचंदनगर पोलिसांना सतर्क करून रस्त्यावर नाकाबंदी लावण्यात आली. पोलिसांनी आरोपींची गाडी पाहिली; मात्र त्यांनी गाडी न थांबवता पळ काढला. पोलिसांचा पाठलाग सुरू असल्याचे लक्षात येताच आरोपींनी आरोपींनी गाडीचा वेग आणखी वाढविला. त्यानंतरही पोलिसांनी मोठ्या शिताफीने आरोपींच्या मुसक्या आवळल्या.
सिन्नरमास कंपनीजवळ समोरून भिगवण पोलिस आणि मागून वालचंदनगर व बारामती पोलिसांनी घेराव घालत पाठलाग तीव्र केला. अखेर रात्री सुमारे ८.५० वाजता तीन आरोपींना गाडीसह ताब्यात घेण्यात आले. त्यानंतर चौथा आरोपी अतुल भोलणकर याला त्याच्या घरातून अटक करण्यात आली. या कारवाईदरम्यान आरोपींकडून ७,५०,००० रु चे सोन्या चांदीचे दागिने, घड्याळ, जिवंत काडतूस सह दोन पिस्तूल, ६५,००० रु रोख रक्कम असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
