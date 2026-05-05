दौंड हादरलं! शाळेच्या गुणपत्रिकेवर खाडाखोड केल्याचा राग अनावर; बापानेच केली पोटच्या मुलीची हत्या

शांताराम दुर्योधन चव्हाण (वय ३३) व चिंगु शिंदबाद भोसले, (दोघे रा. हनुमान वस्ती, काळे वस्तीजवळ, देऊळगाव राजे ता. दौंड, जि. पुणे ) अशी या आरोपींची नावे आहेत.
दौंड पोलीसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शांताराम दुर्योधन चव्हाण याची ९ वर्षांची मुलगी अनामिका हिने तिचा भाऊ संस्कार याच्या शाळेच्या गुणपत्रिकेवर खाडाखोड केली. या रागातून शांताराम चव्हाण याने घरातील लाकडे कापण्याची मशीन सुरू करून अनामिकाच्या गळ्यावर, डोक्यावर व गालावर वार करून तिचा निघृण खुन केला. हा नराधम बाप एवढ्यावरच थांबला नाही तर खून केल्यानंतर मुलीचा मृतदेह कपड्यात गुंडाळून घर पेटवून दिले. यामध्ये त्या मुलीचा मृतदेह अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत आढळला. ही घटना ३ मे २०२६ पहाटे सव्वा तीन वाजण्याच्या आसपास देऊळगाव राजे हद्दीतील हनुमान वस्ती, काळे वस्तीजवळ येथे घडली आहे.
या घटनेवेळी घरात असलेल्या चिंगु शिंदबाद भोसले या महिलेने सदरची घटना कोणालाही सांगू नकोस असे आरोपीला सांगून माहिती पोलिसांपासून लपवून ठेवली. दौंड पोलीस ठाण्याचे पोलीस शिपाई निलेश फडणीस यांनी याप्रकरणी शांताराम दुर्योधन चव्हाण या मुख्य आरोपी व चिंगु शिंदबाद भोसले यांच्याविरुद्ध फिर्याद दिल्यामुळे त्यांच्यावर खुनाचा गुन्हा तसेच पुरावा नष्ट करणे तसेच विविध गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल केले आहेत. या घटनेमुळे दौंड तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत असून संतापाची लाट उसळली आहे. या गुन्ह्याचा अधिक तपास तपास पोलीस उपनिरीक्षक सुनील उगले करत आहेत.
हे सुद्धा वाचा : पुण्यात खळबळ! कॅबिनेट मंत्र्याच्या स्विय सहाय्यकाकडून पत्नीला ठार मारण्याचा प्रयत्न