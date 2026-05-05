Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Beed Crime Alert Police Team Attacked During Patrolling In Dharur Psi Bhavar Injured

Beed Crime: बीड हादरलं! धारूरमध्ये पोलिसांवर भीषण दगडफेक; पोलीस उपनिरीक्षक भवर जखमी

या हल्ल्यात एकूण अमित कांताप्रसाद तिवारी आणि सुजय गोकुळसिंग चव्हाण यांना अटक करण्यात आली आहे. तर राहुल हजारी, अमित सद्देवाल आणि मोहन रहिकवाल हे फरार असून पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत.

Updated On: May 05, 2026 | 02:49 PM
Beed Crime, Dharur Police Attack, PSI Babasaheb Bhavar, Stone Pelting, Beed News,

Beed Crime, Dharur Police Attack, PSI Babasaheb Bhavar, Stone Pelting, Beed News,

Follow Us:
Follow Us:
  • मध्यरात्री पेट्रोलिंगदरम्यान कर्तव्य बजावत असलेल्या पोलिस पथकावर मद्यधुंद टोळक्याचा हल्ला
  • पेट्रोलिंगदरम्यान संशयास्पद हालचाली, पोलिसांकडून थांबवण्याचा प्रयत्न
  • संतप्त झालेल्या टोळक्याने पोलिसांवरच दगडफेक  केली
 

Beed Crime: बीड जिल्ह्यातील धारूर येथे गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी गेलेल्या पोलीस पथकावर आरोपींनी भीषण दगडफेक केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या हल्ल्यात पोलीस उपनिरीक्षक भवर हे जखमी झाले असून परिसरात तणावाचे वातावरण आहे. मध्यरात्री पेट्रोलिंगदरम्यान कर्तव्य बजावत असलेल्या पोलिस पथकावर मद्यधुंद टोळक्याने अचानक हल्ला केला. या हल्ल्यात पोलिस उपनिरीक्षक बाबासाहेब भवर थोडक्यात बचावले.

मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलीस उपनिरीक्षक बाबासाहेब भवर हे आपल्या पथकासह रात्रीच्या वेळी पेट्रोलिंग करत असताना त्यांच्या हॉटेल सुरू असल्याचे दिसले. पेट्रोलिंगदरम्यान संशयास्पद हालचाली दिसल्यानंतर पोलिसांनी संबंधितांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संतप्त झालेल्या टोळक्याने पोलिसांवरच दगडफेक सुरू केली. “आम्हाला कोणी काही करू शकत नाही,” अशी उघड दादागिरी करत आरोपींनी पोलिसांना लक्ष्य केल्याचे समोर आले आहे. राहुल हजारी या आरोपीने पोलिसांशी हुज्जत घालत धक्काबुक्की केली आणि गळा पकडला.

दौंड हादरलं! शाळेच्या गुणपत्रिकेवर खाडाखोड केल्याचा राग अनावर; बापानेच केली पोटच्या मुलीची हत्या

धारूर पोलीस पथक आरोपींच्या शोधात असताना ही चकमक झाली. अतिरिक्त पोलीस कुमक मागवल्यानंतर संतापलेल्या आरोपींनी अंधाराचा फायदा घेत पोलिसांच्या दिशेने दगडफेक सुरू केली. यातील एक मोठा दगड थेट उपनिरीक्षक भवर यांच्या छातीला लागल्याने ते जखमी झाले आहेत.

आरोपींची माहिती आणि कारवाई:

या हल्ल्यात एकूण अमित कांताप्रसाद तिवारी आणि सुजय गोकुळसिंग चव्हाण यांना अटक करण्यात आली आहे. तर राहुल हजारी, अमित सद्देवाल आणि मोहन रहिकवाल हे फरार असून पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत. रार झालेल्या राहुल हजारी आणि इतर साथीदारांच्या शोधासाठी विशेष पथके रवाना करण्यात आली आहेत. भरवस्तीत आणि कर्तव्यावर असलेल्या पोलिसांवर अशा प्रकारे हल्ले होत असल्यामुळे पोलीस दलाच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक उरला नसल्याची भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.

पुण्यात खळबळ! कॅबिनेट मंत्र्याच्या स्विय सहाय्यकाकडून पत्नीला ठार मारण्याचा प्रयत्न

 भाजप नेत्याने विष पिऊन संपवलं आयुष्य; मृत्यूपूर्वी शेअर केली व्हाईस रेकाॅर्डिंग

सासरच्या जाचाला कंटाळून भाजप नेत्याने आपलं आयुष्य संपवल्याची धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. दिल्लीतील नरेला भागातील भाजप मंडळ आणि बँक फील्ड मॅनेजर विनोद मिश्रा यांनी काैटुंबिक त्रासाला कंटाळत १ मे रोजी उत्तर प्रदेशातील कानपूरमध्ये विष प्राशन करत आपले आयुष्य संपवले. मुख्य म्हणजे सासरवाडीच्या घरासमोर जाऊन त्यांनी आत्महत्या केली. मृत्यूपूर्वी सर्व घटना शेअर करत त्यांनी कुटुंबियांना आणि मित्रमंडळींना एक व्हॉइस रेकॉर्डिंग देखील शेअर केला ज्यात त्यांना मृत्यूसाठी पत्नी आणि सासरच्या मंडळींना आरोपी ठरवले.

 

Web Title: Beed crime alert police team attacked during patrolling in dharur psi bhavar injured

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 05, 2026 | 02:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Beed Crime: भररस्त्यात थोबाडीत मारल्याचा अपमान सहन न झाल्याने तरुणाची आत्महत्या; हा माझा शेवटचा फोन…
1

Beed Crime: भररस्त्यात थोबाडीत मारल्याचा अपमान सहन न झाल्याने तरुणाची आत्महत्या; हा माझा शेवटचा फोन…

Beed Crime: संतापजनक! 65 वर्षीय नराधमाकडून साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचाराचा प्रयत्न; खाऊचे आमिष अन्…
2

Beed Crime: संतापजनक! 65 वर्षीय नराधमाकडून साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचाराचा प्रयत्न; खाऊचे आमिष अन्…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM