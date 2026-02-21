PCMC Politics: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विषय समित्यांवर सदस्यांची निवड; महापौर रवी लांडगे यांच्याकडून अभिनंदन

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
PCMC Politics: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विषय समित्यांवर सदस्यांची निवड; रवी लांडगेंकडून अभिनंदन

पिठासीन अधिकारी या नात्याने महापौर रवी लांडगे यांनी या नावांची अधिकृत घोषणा केली. "महानगरपालिकेच्या विकासात्मक, सामाजिक आणि प्रशासकीय कामकाजात या समित्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.

Updated On: Feb 21, 2026 | 11:30 AM
  • महापौर रवि लांडगे यांच्या उपस्थितीत ही महासभा पार पडली.
  • पक्षीय बलाबलानुसार, भाजपचे प्रशांत शितोळे, राष्ट्रवादीचे भाऊसाहेब भोईर आणि शिवसेनेचे विश्वजित बारणे यांनी आपापल्या पक्षांच्या वतीने सदस्यांची नावे बंद लिफाफ्यात महापौरांकडे सुपूर्द केली.
  • प्राप्त झालेल्या नावांची पडताळणी करून महापौरांनी अधिकृतपणे सदस्यांची निवड जाहीर केली.
PCMC General Body: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आज झालेल्या सर्वसाधारण सभेत स्थायी समितीसह विविध पाच महत्त्वाच्या विषय समित्यांवर सदस्यांची अधिकृत निवड करण्यात आली. महापौर रवी लांडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या सभेत पक्षीय बलाबलानुसार सदस्यांच्या नियुक्त्या जाहीर करण्यात आल्या. पिठासीन अधिकारी या नात्याने महापौर रवी लांडगे यांनी या नावांची अधिकृत घोषणा केली. “महानगरपालिकेच्या विकासात्मक, सामाजिक आणि प्रशासकीय कामकाजात या समित्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. नव्याने निवड झालेले सदस्य शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी सकारात्मक कार्य करतील,” असा विश्वास महापौरांनी यावेळी व्यक्त केला. नव्याने निवड झालेल्या सर्व सदस्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन करण्यात आले असून, आता लवकरच या समित्यांच्या सभापती निवडीची प्रक्रिया पार पडणार आहे. (PCMC Politics)

PCMC Politics: कुत्र्यांच्या नसबंदीत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार; PCMCमध्ये ‘प्रशासकीय राजवटी’चा बुरखा फाटला

समित्यांची रचना आणि निवड प्रक्रिया

सभेत स्थायी समितीसह खालील समित्यांवर सदस्यांची निवड करण्यात आली:

विषय समित्या: विधी, शहर सुधारणा, शिक्षण, महिला व बालकल्याण, आणि क्रीडा, कला, साहित्य व सांस्कृतिक समिती.

नाव निश्चिती: भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने पक्षनेते प्रशांत शितोळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने गटनेते भाऊसाहेब भोईर आणि शिवसेना पक्षाच्या वतीने गटनेते विश्वजित बारणे यांनी आपापल्या पक्षातील सदस्यांची नावे बंद लिफाफ्यात महापौर रवी लांडगे यांच्याकडे सोपवली.

पक्षनिहाय समितीमध्ये निवड झालेल्या सदस्यांची नावे खालीलप्रमाणे –

स्थायी समिती

अभिषेक बारणे, शालिनी गुजर, मनिषा चिंचवडे, संदीप कस्पटे, सारीका गायकवाड, योगिता नागरगोजे, कृष्णा सुरकुले, शीतल वर्नेकर, अर्चना करांडे, मधुरा शिंदे, बाबासाहेब त्रिभुवन (भारतीय जनता पार्टी)

सविता आसवानी, संतोष कोकणे, संदीप वाघेरे, विकास साने (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी)

सुलभा उबाळे (शिवसेना)

विधी समिती

ज्ञानेश्वर जगताप, विनायक गायकवाड, कुंदा भिसे, सुजाता बोराटे, श्रुती डोळस, कुशाग्र कदम (भारतीय जनता पार्टी)
शेखर चिंचवडे, वर्षा जगताप, तुषार सहाणे (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी)

गुहागर किनाऱ्यावर शुकशुकाट; नेहमी गर्दीने गजबजलेला समुद्रकिनारा पडला ओस

शहर सुधारणा समिती

अर्चना सस्ते, विनोद नढे, कुणाल वाव्हळकर, संजय (नाना) काटे, सुहास कांबळे, उत्तमराव केंदळे (भारतीय जनता पार्टी)

डॉ. वैशाली घोडेकर-लोंढे, अनंत कोऱ्हाळे, वैशाली काळभोर (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी)

क्रीडा, कला, साहित्य व सांस्कृतिक समिती

कैलास कुटे, शाम जगताप, तानाजी बारणे, धर्मपाल तंतरपाळे, उदय गायकवाड, योगेश लांडगे (भारतीय जनता पार्टी)
भाऊसाहेब भोईर, जितेंद्र ननावरे, प्रमोद कुटे (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी)

शिक्षण समिती

पल्लवी वाल्हेकर, श्रुती वाकडकर, रविना आंगोळकर, कविता भोंगाळे, रीटा सानप, सारिका बोऱ्हाडे (भारतीय जनता पार्टी)
प्रियांका कुदळे, योगिता बारणे, यश साने (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी)
महिला व बालकल्याण समिती

पल्लवी जगताप, नीता पाडाळे, रेश्मा भुजबळ, शिवानी नरळे, राणी पठारे, सुप्रिया चांदगुडे (भारतीय जनता पार्टी)
निकिता कदम, सारिका मासूळकर, मनिषा लांडे (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी)

निवड झालेल्या सर्व समिती सदस्यांचा पिठासीन अधिकारी तथा महापौर रवि लांडगे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी उपमहापौर शर्मिला बाबर, सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे, विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर, शिवसेना गटनेते विश्वजीत बारणे, आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यासह नगरसदस्य व महापालिका अधिकारी उपस्थित होते.

 

Feb 21, 2026 | 11:30 AM

