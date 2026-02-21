सुपर 8 चं गणितंच लय भारी! टॉपर्सचा गट एका बाजूला तर दुसऱ्या स्थानाचा दुसरा गट, रंगणार वेगळाच सामन्यांचा रोमांच

आफ्रिका, वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाव्बे या संघाचा समावेश आहे तर दुसऱ्या गटामध्ये इंग्लड, पाकिस्तान, न्यूझींलड आणि श्रीलंका या देशांचा समावेश आहे. सध्या सोशल मिडियावर त्याचबरोबर जगभरामध्ये मोठ्या प्रमाणात चर्चा पाहायला मिळत आहे की पहिल्या गटामध्ये ग्रुप टाॅपर संघाचा समावेश आहे तर दुसऱ्या गटामध्ये एक सामना गमावलेल्या संघाचा समावेश आहे असे का? यासंदर्भात सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. टाॅपर संघ एकाच गटामध्ये येणे हे काही पहिल्यांदाच झाले नाही, असे याआधी देखील झाले.
टाॅप 4 संघ हे 2009, 2010, 2012 मध्ये देखील असेच काही गणित पाहायला मिळाले होते. पण असे का या मागचे गणित काय आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा. याचे पहिले कारण म्हणजेच आयसीसी टी20 विश्वचषक 2026 हा दोन देशांमध्ये खेळवला जात आहे. त्यामुळे भारतीय संघाचे सामने हे भारतामध्ये व्हायला पाहिजेत तर श्रीलंकेचे सामने हे श्रीलंकेमध्ये व्हायला पाहिजे. तर पाकिस्तान भारतामध्ये येणार नाही त्यामुळे त्याचे सर्व सामने हे श्रीलंकेमध्ये खेळवले जाणार आहेत. त्यामुळे श्रीलंका आणि पाकिस्तान या दोन देशांना एकाच गटामध्ये टाकणे हे गरजेचे होते. त्यामुळे भारताच्या संघाला दुसऱ्या गटामध्ये टाकणे अनिवार्य होते.
जर एखादा इंग्लडचा चाहता क्रिकेट पाहण्यासाठी भारतामध्ये आला तर तो नक्कीच तिकीटे त्याचबरोबर राहण्यासाठी हॅाटेल आधीच बुक करतो. पण ऑस्ट्रेलियाला बाहेर केल्यानंतर झिम्बाव्बे त्याच्या जागेवर आले त्याचे वेळापत्रक कसे ठरवण्यात आले. ग्रुप तयार करताना पहिल्या आणि दुसऱ्या स्थानाचा विचार केला जात नाही. वेळापत्रक आधीच ठरलेले असते फक्त जर एक दोन संघामध्ये बदल झाल्यास बदल केले जातात. फक्त चाहत्यांनाच नाही तर खेळाडूंची देखील हॅाटेल, फ्लाईट तिकीटांचा यामध्ये विचार केला जातो.
|तारिख
|सामने
|ठिकाण
|वेळ
|21 फेब्रुवारी
|पाकिस्तान विरुद्ध न्यूझीलंड
|आर. प्रेमदासा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, कोलंबो, श्रीलंका
|7.00 pm
|22 फेब्रुवारी
|श्रीलंका विरुद्ध इंग्लंड
|पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, कोलंबो
|3.00 pm
|22 फेब्रुवारी
|भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका
|नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
|7.00 pm
|23 फेब्रुवारी
|झिम्बाब्वे विरुद्ध वेस्टइंडीज
|वानखेडे स्टेडियम, मुंबई
|7.00 pm
|24 फेब्रुवारी
|इंग्लंड विरुद्ध पाकिस्तान
|पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, कोलंबो
|7.00 pm
|25 फेब्रुवारी
|श्रीलंका विरुद्ध न्यूझीलंड
|आर. प्रेमदासा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, कोलंबो, श्रीलंका
|7.00 pm
|26 फेब्रुवारी
|वेस्टइंडीज विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका
|नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
|3.00 pm
|26 फेब्रुवारी
|भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे
|एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई
|7.00 pm
|27 फेब्रुवारी
|इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड
|आर. प्रेमदासा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, कोलंबो, श्रीलंका
|7.00 pm
|28 फेब्रुवारी
|श्रीलंका विरुद्ध पाकिस्तान
|पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, कोलंबो
|7.00 pm
|1 मार्च
|झिम्बाब्वे विरुद्ध साऊथ आफ्रिका
|अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली
|3.00 pm
|1 मार्च
|भारत विरुद्ध वेस्ट इंडीज
|ईडन गार्डन्स, कोलकत्ता
|7.00 pm