Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • A Stain On Humanity Wife And Daughter Traded For A 2000 Rent Payment Vile Husband And Landlord Arrested

Mumbai Crime: माणुसकीला काळिमा! २००० रुपयांच्या भाड्यासाठी पत्नी-मुलीचा सौदा; नराधम पती आणि घरमालक अटकेत

घरभाड्याचे २००० रुपये थकल्यामुळे पतीने पत्नी आणि अल्पवयीन मुलीला घरमालकाच्या हवाली केल्याचा संतापजनक प्रकार उघड झाला. लैंगिक शोषण प्रकरणी पोलिसांनी पती आणि घरमालकाला अटक केली.

Updated On: May 17, 2026 | 08:10 AM
crime(फोटो सौजन्य-social media)
Follow Us:
Follow Us:

घरभाडे थकल्यामुळे पत्नी आणि मुलीचे शोषण केल्याचा आरोप
घरमालकाकडून अल्पवयीन मुलीसह महिलेवर अत्याचार
पोलिसांनी पॉक्सो कायद्यासह गंभीर कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करून दोघांना अटक केली

मुंबई:  एक माणुसकीला काळिमा फासणारी आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. केवळ २००० रुपये घरभाडे थकल्यामुळे एका नराधम पतीने स्वतःच्या पत्नीला आणि अल्पवयीन मुलीला घरमालकाच्या हवाली केल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. या घटनेने संपूर्ण परिसरात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. घडलेली घटना मुंबई येथे घडली.

Jalgaon Crime: गुरु शिष्याच्या नात्याला काळिमा! २ वर्ष सलग चौथीच्या विद्यार्थिनीवर अत्याचार, एवढेच नाही तर…

काय नेमक प्रकण?

संबंधित कुटुंब हे मूळचे गुजरातच्या सुरेंद्रनगर येथील आहे. उपजीविकेच्या शोधात हे कुटुंब ६ महिन्यांपूर्वी मोरबी येथे स्थायिक झाले होते. तिथे त्यांनी २००० महिना रुपयाने एक घर भाड्याने घेतले होते. मात्र आर्थिक अडचणींमुळे गेल्या ४ महिन्यांचे भाडे थकले होते. या भाड्याच्या वसुलीसाठी पतीने घरमालकाला स्वतःच्या पत्नीवर आणि मुलीवर अत्याचार करण्याची परवानगी दिली.

घरमालक भाड्याच्या नावाखाली सातत्याने त्याच्या पत्नी आणि अल्पवयीन मुलीचे लैंगिक शोषण केले. घडलेला प्रकार जेव्हा पीडितेच्या आईला समजला तेव्हा तिने तातडीने पोलीस ठाणे घरून तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी या घटनेची तातडीने दखल घेत पॉक्सो कायद्यासारख्या अत्यंत कठोर कलमांचा समावेश करण्यात आला.पोलिसांनी नराधम पती आणि घरमालक या दोघांना अटक केली आहे. या घटनेने खळबळ उडाली असून कठोर शिक्षा देण्याची मागणी होत होती.

मुंबई हादरली! वडिलांना व्हिडीओ कॉल करून तरुणीने संपवलं जीवन; मृत्यूनंतर बापानं वाजवल्या टाळ्या; नेमकं प्रकरण काय?

मुंबई येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका २४ वर्षीय तरुणीने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. तिने आपल्या वडिलांना आधी व्हिडीओ कॉल केला आणि त्यानंतर वडिलांच्या डोळ्या देखत तिने आत्महत्या केली. धक्कादायक म्हणजे मुलीच्या मृत्यूनंतर तिच्या वडिलांनी टाळ्या बजावल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नाही तर वडिलांनी पत्नीच्या माहेरी जाऊन टाळ्या वाजवत धमकी दिल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे.

Thane News : ठाण्यातील डॉक्टर अडचणीत; 70 लाखांच्या फसवणूक प्रकरणी सत्र न्यायालयाचा जामीन नकार

 

 

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही धक्कादायक घटना मुंबईत उघडकीस आली.

  • Que: आरोपींवर कोणते आरोप आहेत?

    Ans: पत्नी आणि अल्पवयीन मुलीचे लैंगिक शोषण केल्याचे गंभीर आरोप आहेत.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी पॉक्सो कायद्यासह विविध गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करून पती आणि घरमालकाला अटक केली.

Web Title: A stain on humanity wife and daughter traded for a 2000 rent payment vile husband and landlord arrested

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 17, 2026 | 08:10 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी
1

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं
2

Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं

Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या
3

Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या

Uttarpradesh Crime: माणुसकीला काळिमा! लग्नाला नकार दिल्याचा राग; झोपेत असलेल्या कुटुंबावर अ‍ॅसिड हल्ला, 4 जण गंभीर
4

Uttarpradesh Crime: माणुसकीला काळिमा! लग्नाला नकार दिल्याचा राग; झोपेत असलेल्या कुटुंबावर अ‍ॅसिड हल्ला, 4 जण गंभीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
iPhone 15 VS Samsung Galaxy S24: अँड्रॉईड की आयफोन? कोणता आहे खरा पैसा वसूल स्मार्टफोन? तुलना वाचून घ्या योग्य निर्णय

iPhone 15 VS Samsung Galaxy S24: अँड्रॉईड की आयफोन? कोणता आहे खरा पैसा वसूल स्मार्टफोन? तुलना वाचून घ्या योग्य निर्णय

May 18, 2026 | 02:57 PM
Agniveer Salary :भारतीय सैन्यात अग्निवीरांना पगार आणि निवृत्तीनंतर ‘सेवा निधी’ पॅकेज किती मिळते? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

Agniveer Salary :भारतीय सैन्यात अग्निवीरांना पगार आणि निवृत्तीनंतर ‘सेवा निधी’ पॅकेज किती मिळते? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

May 18, 2026 | 02:48 PM
Road Safety: घाटात गाडी चालवताना ‘या’ 5 चुका पडतील महागात; इंजिन आणि क्लच होईल निकामी, प्रवास बेरंग होण्यापूर्वी वाचा ‘हा’ रिपोर्ट

Road Safety: घाटात गाडी चालवताना ‘या’ 5 चुका पडतील महागात; इंजिन आणि क्लच होईल निकामी, प्रवास बेरंग होण्यापूर्वी वाचा ‘हा’ रिपोर्ट

May 18, 2026 | 02:45 PM
Yogi Adityanath : ‘नमाज पढायची असेल तर शिफ्टमध्ये वाचा, नाहीतर…’ नमाजवरून CM योगी आदित्यनाथांचा मोठा इशारा

Yogi Adityanath : ‘नमाज पढायची असेल तर शिफ्टमध्ये वाचा, नाहीतर…’ नमाजवरून CM योगी आदित्यनाथांचा मोठा इशारा

May 18, 2026 | 02:41 PM
“अजिदादांवर बोलणारा नेता कितीही मोठा असला तरी…” रोहित पवारांनी केलेल्या ‘ऑडिओ क्लिप’च्या दाव्यावरून अमोल मिटकरींचा थेट इशारा

“अजिदादांवर बोलणारा नेता कितीही मोठा असला तरी…” रोहित पवारांनी केलेल्या ‘ऑडिओ क्लिप’च्या दाव्यावरून अमोल मिटकरींचा थेट इशारा

May 18, 2026 | 02:37 PM
Mhaswad News: गतीरोधकाचा प्रश्न हवेतच, विरला सोशीक जनतेची आभाळभर सहनशीलता

Mhaswad News: गतीरोधकाचा प्रश्न हवेतच, विरला सोशीक जनतेची आभाळभर सहनशीलता

May 18, 2026 | 02:34 PM
CSK vs SRH: चेपॉकवर रंगणार हायव्होटेज सामना; कशी असेल खेळपट्टी अन् संभाव्य प्लेइंग ११? जाणून घ्या

CSK vs SRH: चेपॉकवर रंगणार हायव्होटेज सामना; कशी असेल खेळपट्टी अन् संभाव्य प्लेइंग ११? जाणून घ्या

May 18, 2026 | 02:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM