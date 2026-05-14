  • Beed Crime Outrageous 65 Year Old Monster Attempts To Molest 35 Year Old Girl Lured With The Promise Of Treats

Beed Crime: संतापजनक! 65 वर्षीय नराधमाकडून साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचाराचा प्रयत्न; खाऊचे आमिष अन्…

बीडच्या केज तालुक्यात 65 वर्षीय व्यक्तीने साडेतीन वर्षांच्या मुलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. वडिलांच्या सतर्कतेमुळे मोठा अनर्थ टळला असून आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.

Updated On: May 14, 2026 | 10:25 AM
crime ( फोटो सौजन्य - social media)
  • आरोपीने मुलीच्या भावाला खाऊचे आमिष दाखवून बाहेर पाठवले.
  • चिमुरडीला घरात नेऊन अत्याचाराचा प्रयत्न केल्याचा आरोप.
  • वडिलांच्या सतर्कतेमुळे प्रकार उघडकीस आला; पोलिसांत गुन्हा दाखल.
बीड: बीड येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका ६५ वर्षीय नराधमाने साडेतीन वर्षांच्या निष्पाप चिमुरडीवर तिच्या घरातच अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. नराधमावर कठोर कारवाईची मागणी केली जात आहे.

काय घडलं नेमकं?

पीडित बालिकेची आई कामावर गेलेली होती, तर तिचे वडील घरात आजारी अवस्थेत होते. पीडित मुलीचा ५ वर्षांचा मोठा भाऊ घराबाहेर खेळत असतांना नराधमाने त्याला खाऊ घेण्यासाठी पैश्यांचे आमिष दाखवून दुकानात पाठवले. त्यांनतर एकट्या असलेल्या साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीला आपल्या घरात बोलावून घेतले आणि दरवाजा आतून बंद करून घेतला.

थोड्याच वेळात पीडितेच्या भाऊ दुकानातून बाहेर आला, तेव्हा त्याला बहीण दिसली नाही. त्याने तातडीने घरात असलेल्या आजारी वडिलांना याची माहिती दिली. वडिलांनी बाहेर येऊन चिमुरडीचा शोध घेतला. शेजाऱ्याचे घर बंद असल्याचे त्यांना दिसले. संशय आल्याने त्यांनी जोरजोरात आवाज देऊन दार उघडण्यास भाग पाडले. दार उघडताच संशयित आरोपी आणि मुलगी घरात मिळून आले. यावेळी आरोपीने मुलीवर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केल्याचे निर्धशानात आले.

परिसरात संतापाचे वातावरण

तातडीने पीडितेच्या नातेवाईकांनी केज पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी या घटनेचे गांभीर्य ओळखून संशयित आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेने परिसरात संताप व्यक्त केला जात आहे. पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.

  • Que: ही घटना कोणत्या जिल्ह्यात घडली?

    Ans: ही घटना बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यात घडली.

  • Que: पीडित मुलीचे वय किती होते?

    Ans: पीडित मुलगी साडेतीन वर्षांची होती.

  • Que: आरोपीविरोधात काय कारवाई झाली?

    Ans: पोलिसांनी आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

Published On: May 14, 2026 | 10:25 AM

