Jalgaon Crime: गुरु शिष्याच्या नात्याला काळिमा! २ वर्ष सलग चौथीच्या विद्यार्थिनीवर अत्याचार, एवढेच नाही तर…

काय घडलं नेमकं?
या प्रकरणातील नराधम शिक्षकाचे नाव नंदलाल नारायण मराठे असे आहे. पिढीची मुलगी आपल्या कुटुंबीयांसह धरणगाव तालुक्यातील एका गावात राहते. ती तिथे असलेल्या जिल्हा परिषद शाळेत आपले प्राथमिक शिक्षण घेत आहे. मात्र त्याच शाळेत गेल्या दोन वर्षांपासून धमक्या देऊन तिच्यावर सातत्याने अत्याचार सुरू होते. नराधम शिक्षक हा शाळा भरण्यापूर्वी सकाळी दहा वाजता पीडित मुलीला वर्गात खोलीत झाडू मारण्याच्या बहाने एकटीला बोलवून घेत होता. शाळेत इतर कोणीही नसल्याचा फायदा घेत तो तिच्यासोबत अत्यंत घृणास्पद कृत्य करायचा. एवढेच नाही तर त्याने चिमुरडीचा आपल्या मोबाईल फोनवर असेल व्हिडिओ दाखवून तिच्या मानसिक आणि शारीरिक शोषण केले. हे घृणास्पद कृत्य कोणालाही न सांगण्यासाठी व तिला सतत धमक्या देत होता. ज्यामुळे चिमूरडी एवढे दिवस घाबरून काहीही कोणालाही सांगू शकली नाही.
कसे समोर आले हे प्रकरण?
30 एप्रिल रोजी या शैक्षणिक वर्षाचा शेवटचा दिवस होता. त्यादिवशी या नराधम शिक्षकाने पुन्हा एकदा तिच्यावर अत्याचार केला होता. या धक्कादायक घटनांची माहिती पीडितेच्या कुटुंबीयांना मिळाली. पिढी त्याच्या आईने तातडीने पोलीस ठाणे गाठून नराधमा विरोधात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी या प्रकरणाला गांभीर्याने घेत तातडीने शक नंदलाल नारायण मराठी याच्यावर गुन्हा दाखल केला. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी त्याला अटक केली. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहे. या घटनेने सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
Ans: जळगाव जिल्ह्यातील धरणगाव तालुक्यातील एका जिल्हा परिषद शाळेत ही घटना घडली.
Ans: या प्रकरणातील आरोपी शिक्षकाचे नाव नंदलाल नारायण मराठे आहे.
Ans: पीडित विद्यार्थिनीने घडलेला प्रकार कुटुंबीयांना सांगितल्यानंतर तिच्या आईने पोलिसांत तक्रार दाखल केली.