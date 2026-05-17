Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Jalgaon Crime A Stain On The Sacred Bond Between Guru And Disciple Class 4 Student Subjected To Abuse For Two Consecutive Yearsand Thats Not All

Jalgaon Crime: गुरु शिष्याच्या नात्याला काळिमा! २ वर्ष सलग चौथीच्या विद्यार्थिनीवर अत्याचार, एवढेच नाही तर…

जळगावच्या धरणगाव तालुक्यातील ZP शाळेत चौथीतील विद्यार्थिनीवर शिक्षकाने दोन वर्षे धमकावून लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला. तक्रारीनंतर आरोपी शिक्षकाला पोलिसांनी अटक केली.

Updated On: May 17, 2026 | 07:57 AM
crime(फोटो सौजन्य-social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • धरणगाव तालुक्यातील ZP शाळेत चौथीतील विद्यार्थिनीवर अत्याचाराचा आरोप
  • शिक्षक नंदलाल मराठे याने धमक्या देत दोन वर्षे शोषण केल्याचा आरोप
  • पीडितेच्या आईच्या तक्रारीनंतर आरोपीला पोलिसांनी अटक केली
जळगाव: जळगाव जिल्ह्यातून एक संतापजनक आणि गुरु शिष्याच्या पवित्र नात्याला कायम असणारी घटना समोर आली आहे. जिल्हा परिषद शाळेत इयत्ता चौथीमध्ये शिकणाऱ्या एका चिमुरड्या विद्यार्थिनींचे शाळेतच लैंगिक शोषण केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. ही घटना धरणगाव तालुक्यातील एका गावात घडली आहे. या घटनेने सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

Thane News : ठाण्यातील डॉक्टर अडचणीत; 70 लाखांच्या फसवणूक प्रकरणी सत्र न्यायालयाचा जामीन नकार

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील नराधम शिक्षकाचे नाव नंदलाल नारायण मराठे असे आहे. पिढीची मुलगी आपल्या कुटुंबीयांसह धरणगाव तालुक्यातील एका गावात राहते. ती तिथे असलेल्या जिल्हा परिषद शाळेत आपले प्राथमिक शिक्षण घेत आहे. मात्र त्याच शाळेत गेल्या दोन वर्षांपासून धमक्या देऊन तिच्यावर सातत्याने अत्याचार सुरू होते. नराधम शिक्षक हा शाळा भरण्यापूर्वी सकाळी दहा वाजता पीडित मुलीला वर्गात खोलीत झाडू मारण्याच्या बहाने एकटीला बोलवून घेत होता. शाळेत इतर कोणीही नसल्याचा फायदा घेत तो तिच्यासोबत अत्यंत घृणास्पद कृत्य करायचा. एवढेच नाही तर त्याने चिमुरडीचा आपल्या मोबाईल फोनवर असेल व्हिडिओ दाखवून तिच्या मानसिक आणि शारीरिक शोषण केले. हे घृणास्पद कृत्य कोणालाही न सांगण्यासाठी व तिला सतत धमक्या देत होता. ज्यामुळे चिमूरडी एवढे दिवस घाबरून काहीही कोणालाही सांगू शकली नाही.

कसे समोर आले हे प्रकरण?

30 एप्रिल रोजी या शैक्षणिक वर्षाचा शेवटचा दिवस होता. त्यादिवशी या नराधम शिक्षकाने पुन्हा एकदा तिच्यावर अत्याचार केला होता. या धक्कादायक घटनांची माहिती पीडितेच्या कुटुंबीयांना मिळाली. पिढी त्याच्या आईने तातडीने पोलीस ठाणे गाठून नराधमा विरोधात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी या प्रकरणाला गांभीर्याने घेत तातडीने शक नंदलाल नारायण मराठी याच्यावर गुन्हा दाखल केला. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी त्याला अटक केली. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहे. या घटनेने सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांची आत्महत्या

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: जळगाव जिल्ह्यातील धरणगाव तालुक्यातील एका जिल्हा परिषद शाळेत ही घटना घडली.

  • Que: आरोपी कोण आहे?

    Ans: या प्रकरणातील आरोपी शिक्षकाचे नाव नंदलाल नारायण मराठे आहे.

  • Que: प्रकरण उघड कसे झाले?

    Ans: पीडित विद्यार्थिनीने घडलेला प्रकार कुटुंबीयांना सांगितल्यानंतर तिच्या आईने पोलिसांत तक्रार दाखल केली.

Web Title: Jalgaon crime a stain on the sacred bond between guru and disciple class 4 student subjected to abuse for two consecutive yearsand thats not all

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 17, 2026 | 07:57 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे
1

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांची आत्महत्या
2

Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांची आत्महत्या

Bihar Crime: अंधश्रद्धेचा बळी! भूत-जारणमारणाच्या संशयातून 70 वर्षीय वृद्ध महिलेची हत्या; नेमकं प्रकरण काय?
3

Bihar Crime: अंधश्रद्धेचा बळी! भूत-जारणमारणाच्या संशयातून 70 वर्षीय वृद्ध महिलेची हत्या; नेमकं प्रकरण काय?

Pune Crime: 400 रुपयांत बनवली बॉम्बसदृश्य वस्तू, पुणे हादरवणारा आरोपी नागपूर स्टेशनवर जेरबंद; एटीएस चौकशी करणार
4

Pune Crime: 400 रुपयांत बनवली बॉम्बसदृश्य वस्तू, पुणे हादरवणारा आरोपी नागपूर स्टेशनवर जेरबंद; एटीएस चौकशी करणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Jalgaon Crime: गुरु शिष्याच्या नात्याला काळिमा! २ वर्ष सलग चौथीच्या विद्यार्थिनीवर अत्याचार, एवढेच नाही तर…

Jalgaon Crime: गुरु शिष्याच्या नात्याला काळिमा! २ वर्ष सलग चौथीच्या विद्यार्थिनीवर अत्याचार, एवढेच नाही तर…

May 17, 2026 | 07:57 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरातील घसरण सुरुच, चांदीही झाली स्वस्त! किती आहे 24 कॅरेटचा भाव?

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरातील घसरण सुरुच, चांदीही झाली स्वस्त! किती आहे 24 कॅरेटचा भाव?

May 17, 2026 | 07:41 AM
World Telecommunication Day : इंटरनेटशिवाय जगणं अशक्य! जाणून घ्या १७ मे रोजी का साजरा केला जातो ‘जागतिक दूरसंचार दिन’?

World Telecommunication Day : इंटरनेटशिवाय जगणं अशक्य! जाणून घ्या १७ मे रोजी का साजरा केला जातो ‘जागतिक दूरसंचार दिन’?

May 17, 2026 | 07:30 AM
Adhik Maas 2026: आजपासून सुरू होत आहे अधिक महिना, पूजा-पाठ आणि दान का मानले जाते पुण्यदायी

Adhik Maas 2026: आजपासून सुरू होत आहे अधिक महिना, पूजा-पाठ आणि दान का मानले जाते पुण्यदायी

May 17, 2026 | 07:05 AM
बुलढाण्याची राज्यात दमदार कामगिरी! मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेत विदर्भात प्रथम क्रमांक; ५५६ जणांना रोजगार

बुलढाण्याची राज्यात दमदार कामगिरी! मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेत विदर्भात प्रथम क्रमांक; ५५६ जणांना रोजगार

May 17, 2026 | 04:15 AM
बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

May 17, 2026 | 12:30 AM
KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

May 16, 2026 | 11:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM