धक्कादायक! बँकेच्या खोलीतच महिलेवर लैंगिक अत्याचार; पोलिसांनी ब्रँच मॅनेजरला केली अटक

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नक्की काय घडलं?
महिलेने पोलिसांना दिलेल्या जबाबत सांगितले की, गुरुवारी ढाका बारी बाजार येथील एका फायनान्स कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेडचे शाखाप्रमुख सन्नी कुमार यांनी कर्ज देण्याचे बहाण्याने तिला बँकेत बोलावून घेतले. महिला घटनास्थळी गेली असता बँकेचे काम करत असलेल्या ठिकाणीच त्याने महिलेचा बलात्कार केला. या घटनेनंतर महिलेने पोलिसांना फोन केला आणि संपूर्ण घटनेची माहिती दिली.
आरोपीला अटक
घटनेची माहिती मिळताच पोलिस बँकेत दाखल झाले आणि त्यांनी ब्रँच मॅनेजरला ताब्यात घेऊन त्याची कसून चाैकशी सुरु केली. महिलेच्या तक्रारीच्या आधारावर पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी केली आणि तिथून काही पुरावेही जप्त केले. पोलिसांनी या प्रकरणात FIR दाखल केली आहे. शुकवारी महिलेला वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आले. यासोबतच मिळालेल्या पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपीला पुढे न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात येईल.
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नोकरीच्या नावाखाली शारीरिक शोषण
दरम्यान बिहारच्या बक्सर जिल्ह्यातून एक असेच प्रकरण मागे समोर आले होते. महिला आपल्या पतीसोबत पुण्यात राहत होती. तिचा पती मजूर म्हणून काम करत होता. काही दिवसांपूर्वीच ती आपल्या पतीसोबत बक्सरला आली होती. इथे आरोपी अरुण कुमार सिंग याने नोकरी देण्याच्या बहाण्याने महिलेला गुंगीचे औषध देत बेशुद्ध अवस्थेत तिच्यावर लैंगिक शोषण केले. महिलेला जाग आली तेव्हा तिने स्वत:ला हाॅटेलच्या खोलीत आक्षेपार्ह अवस्थेत पाहिले. या प्रकरणात पोलिस पाटणातील पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून पोलिस आरोपींचा शोध घेत आहेत.