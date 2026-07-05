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धक्कादायक! बँकेच्या खोलीतच महिलेवर लैंगिक अत्याचार; पोलिसांनी ब्रँच मॅनेजरला केली अटक

Updated On: Jul 05, 2026 | 02:03 PM IST
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सारांश

Bihar Crime : तुला कर्ज देतो असं सांगत बँकेच्या शाखाप्रमुखाने कामाच्याच ठिकाणी महिलेवर केले लैंगिक अत्याचार. या प्रकरणात महिलेने पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.

धक्कादायक! बँकेच्या खोलीतच तरुणीवर लैंगिक अत्याचार; पोलिसांनी ब्रँच मॅनेजरला केली अटक

बँकेच्या खोलीतच तरुणीवर लैंगिक अत्याचार

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विस्तार
  • कर्जाच्या कामानिमित्त महिलेला शाखेत बोलावण्यात आल्याचा दावा.
  • तक्रार मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून तपास सुरू केला.
  • पुराव्यांच्या आधारे संबंधित व्यक्तीला ताब्यात घेऊन पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू.
बिहारच्या मोतिहारी जिल्ह्यातून लैंगिक अत्याचाराचे नवे प्रकरण समोर येत आहे. चिरैया पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील एका महिलेने कर्ज देण्याच्या बहाण्याने बँकेच्या ब्रँच मँनेजरने तिच्यासोबत दुष्कर्म केल्याचा आरोप लावला आहे. आरोपीचे नाव सन्नी कुमार असून तो चकियाचा रहिवासी आहे. तक्रारीच्या आधारावर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून ज्या खोलीत बँक सुरु होती तिथेच तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप महिलेने लावला आहे.

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नक्की काय घडलं?

महिलेने पोलिसांना दिलेल्या जबाबत सांगितले की, गुरुवारी ढाका बारी बाजार येथील एका फायनान्स कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेडचे शाखाप्रमुख सन्नी कुमार यांनी कर्ज देण्याचे बहाण्याने तिला बँकेत बोलावून घेतले. महिला घटनास्थळी गेली असता बँकेचे काम करत असलेल्या ठिकाणीच त्याने महिलेचा बलात्कार केला. या घटनेनंतर महिलेने पोलिसांना फोन केला आणि संपूर्ण घटनेची माहिती दिली.

आरोपीला अटक

घटनेची माहिती मिळताच पोलिस बँकेत दाखल झाले आणि त्यांनी ब्रँच मॅनेजरला ताब्यात घेऊन त्याची कसून चाैकशी सुरु केली. महिलेच्या तक्रारीच्या आधारावर पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी केली आणि तिथून काही पुरावेही जप्त केले. पोलिसांनी या प्रकरणात FIR दाखल केली आहे. शुकवारी महिलेला वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आले. यासोबतच मिळालेल्या पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपीला पुढे न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात येईल.

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नोकरीच्या नावाखाली शारीरिक शोषण

दरम्यान बिहारच्या बक्सर जिल्ह्यातून एक असेच प्रकरण मागे समोर आले होते. महिला आपल्या पतीसोबत पुण्यात राहत होती. तिचा पती मजूर म्हणून काम करत होता. काही दिवसांपूर्वीच ती आपल्या पतीसोबत बक्सरला आली होती. इथे आरोपी अरुण कुमार सिंग याने नोकरी देण्याच्या बहाण्याने महिलेला गुंगीचे औषध देत बेशुद्ध अवस्थेत तिच्यावर लैंगिक शोषण केले. महिलेला जाग आली तेव्हा तिने स्वत:ला हाॅटेलच्या खोलीत आक्षेपार्ह अवस्थेत पाहिले. या प्रकरणात पोलिस पाटणातील पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून पोलिस आरोपींचा शोध घेत आहेत.

Web Title: Bihar bank branch manager arrested after woman alleges sexual assault on loan pretext

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Published On: Jul 05, 2026 | 02:03 PM

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