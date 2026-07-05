Solapur News: बाजार समितीत बेदाण्याची विक्रमी आवक! ४०० रुपयांपर्यंत दराची झेप; १५ हजार ४६२ बॉक्स दाखल

सोलापूर येथील श्री सिद्धेश्वर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये बेदाणा लिलावाला मोठा प्रतिसाद मिळत असून गुरुवारी झालेल्या लिलावात एकूण १५ हजार ४६२ बॉक्स, म्हणजेच सुमारे २३२ टन बेदाण्याची आवक झाली. बाजारपेठेत उत्तम दर्जाच्या मालाला चांगला दर मिळत असल्याने उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. आवक झालेल्या १५ हजार ४६२ बॉक्सपैकी १० हजार ३९५ बॉक्स बेदाण्याची यशस्वी विक्री झाली, तर सुमारे ७६ टन माल अविक्रीत राहिला. गुरुवारच्या लिलावात बेदाण्याला प्रतिकिलो किमान १०० रुपये, सर्वसाधारण २८० रुपये आणि कमाल ४०० रुपये असा दर मिळाला. सोलापूर ग्रामीण भागासह दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूर, अक्कलकोट, पंढरपूर तालुक्यांतील शेतकरी तसेच कर्नाटकातील लच्चाण आणि इतर गावांतील उत्पादकही चांगल्या दराच्या अपेक्षेने आपला बेदाणा विक्रीसाठी सोलापूर बाजार समितीत आणत आहेत.(फोटो सौजन्य – istock)
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श्री सिद्धेश्वर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत बेदाण्याचा लिलाव खुल्या बोली पद्धतीने घेतला जातो. शेतकरी बाजार समितीत माल आणल्यानंतर त्याची प्रतवारी (ग्रेडिंग) केली जाते. त्यानंतर परवानाधारक व्यापारी मालाची पाहणी करून गुणवता, रंग, आकार आणि ओलावा यानुसार बोली लावतात. सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या व्यापाऱ्याला माल विकला जातो. शेतकऱ्याला मिळालेला दर मान्य असल्यास व्यवहार निश्चित केला जातो. उत्तम दर्जाच्या बेदाण्याला अधिक दर मिळतो, तर दर्जानुसार दरात चढ-उत्तार होत असतात.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये बेदाण्याचा लिलाव पारदर्शक पद्धतीने केला जातो. शेतकरी किवा व्यापारी बेदाणा विक्रीसाठी बाजार समितीत आणतात. त्यानंतर मालाची प्रतवारी (ग्रेडिंग) व तपासणी केली जाते. या लिलावात दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील दर्गनहळ्ळी येथील प्रगतशील शेतकरी राहुल व्हनमाने यांच्या बेदाण्याने उच्चांकी दराचा मान पटकावला. त्यांच्या उत्कृष्ट दर्जाच्या ५६ बॉक्सच्या बेदाणा लॉटला बाजार समितीत सर्वाधिक दर मिळाल्याची माहिती देण्यात आली.
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6 बाजार समितीत बेदाण्याला सातत्याने चांगला दर मिळत असल्यामुळे जिल्ह्यासह शेजारच्या भागातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आपला माल येथे विक्रीसाठी आणत आहेत, असे मत दिलीपराव माने, सभापती, श्री सिद्धेश्वर कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सोलापूर यांनी व्यक्त केले आहे.