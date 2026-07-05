रविवार, 5 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Cash Stolen After Hitting A Pedestrian On The Head With A Stone

पुण्यात आता चालणंही झालं अवघड; पादचाऱ्याच्या डोक्यात दगड मारुन रोकड नेली पळवून

Updated On: Jul 05, 2026 | 01:48 PM IST
जाहिरात
सारांश

फिर्यादी कोंढव्यातील ज्योती हॉटेल चौकातील मैदानातून निघाले होते. त्यावेळी आरोपी शेख आणि मलिक यांनी फिर्यादीला अडवले आणि त्यांना धक्का दिला. आरोपींनी त्यांच्या खिशातील पाकिट हिसकावण्याचा प्रयत्न केला.

पुण्यात आता चालणंही झालं अवघड; पादचाऱ्याच्या डोक्यात दगड मारुन रोकड नेली पळवून

पुण्यात आता चालणंही झालं अवघड; पादचाऱ्याच्या डोक्यात दगड मारुन रोकड नेली पळवून

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. किरकोळ कारणावरून खून, खुनाचा प्रयत्न यांसारख्या घटना घडत आहेत. असे असताना आता पुण्यात पादचाऱ्याच्या डोक्यात दगड मारुन रोकड लुटणाऱ्या चोरट्यांना कोंढवा पोलिसांनी अटक केली. चोरट्यांकडून चार हजार ७०0 रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली.

फरहान वसीम शेख (वय २१) फरहान अस्लम मलिक (वय १९, दोघे रा. कोंढवा) अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. याबाबत एकाने कोंढवा पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. २८ जून रोजी फिर्यादी कोंढव्यातील ज्योती हॉटेल चौकातील मैदानातून निघाले होते. त्यावेळी आरोपी शेख आणि मलिक यांनी फिर्यादीला अडवले आणि त्यांना धक्का दिला. आरोपींनी त्यांच्या खिशातील पाकिट हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. आरोपींनी फिर्यादीच्या डोक्यात दगड मारला. त्यानंतर पाकिटातील चार हजार ७०० रुपयांची रोकड लुटून दोघे पसार झाले. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तपास सुरू केला. पोलिसांनी सीसीटीव्ही चित्रीकरणावरुन चोरट्यांचा माग काढला.

Ketan Agrawal Case : केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाचा आणखी एक धक्का! नातवाच्या मृत्यूचं दुःख सहन न झाल्याने आजोबांचं निधन

दरम्यान, चोरटे कोंढव्यातील शिवनेरीनगर भागात असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर पोलिसांनी सापळा लावून दोघांना ताब्यात घेतले. चौकशीत दोघांनी पादचाऱ्याला अडवून रोकड लुटल्याची कबुली दिली. चोरट्यांकडून चार हजार ७०० रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली. परिमंडळ सहाच्या पोलीस उपायुक्त राजलक्ष्मी शिवणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संतोष खेतमाळस, उपनिरीक्षक रवींद्र गावडे, पोलीस कर्मचारी राहुल शेलार, पुष्पेंद्र चव्हाण, शाहिद राजपूत, अमोल हिरवे, सूरज शुक्ला यांनी ही कामगिरी केली.

Pune Crime News : पुण्यात धक्कादायक घटना ! प्रेमविवाह केलेल्या विवाहितेची आत्महत्या; पती आणि त्याच्या कथित प्रेयसीवर गुन्हा

किरकोळ वादातून मित्राचा खून

वाघोली परिसरात मित्राच्या खुनानंतर फरार झालेल्या आरोपीला अवघ्या 12 तासांत जेरबंद करण्यात वाघोली पोलिसांना यश आले आहे. तांत्रिक विश्लेषण, वेगवान तपास आणि अचूक माहितीच्या आधारे पोलिसांनी साताऱ्यात छापा टाकत आरोपीला ताब्यात घेतले. किरकोळ वादातून घडलेल्या या खुनाचा अल्पावधीत उलगडा झाल्याने वाघोली पोलिसांच्या तत्पर आणि समन्वयपूर्ण कारवाईचे कौतुक होत आहे.

Web Title: Cash stolen after hitting a pedestrian on the head with a stone

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 05, 2026 | 01:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अनिस बाबा बनून आसिफ देत होता गुंगारा; मुंबईतील रेड लाईट परिसरातून पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
1

अनिस बाबा बनून आसिफ देत होता गुंगारा; मुंबईतील रेड लाईट परिसरातून पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

Pune News: पुण्यात FDAची मोठी कारवाई! ‘मथुरा प्युअर व्हेज’ बंद; 7 नामांकित रेस्टॉरंट्सचे परवाने निलंबित
2

Pune News: पुण्यात FDAची मोठी कारवाई! ‘मथुरा प्युअर व्हेज’ बंद; 7 नामांकित रेस्टॉरंट्सचे परवाने निलंबित

UP Crime : नराधमाची ६० वर्षे झाली, पण वासना सुटेना! २ वर्षांच्या बालिकेवर अत्याचार; पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
3

UP Crime : नराधमाची ६० वर्षे झाली, पण वासना सुटेना! २ वर्षांच्या बालिकेवर अत्याचार; पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

प्रेमात अडसर ठरणाऱ्या प्रेयसीच्या वडिलांचीच केली हत्या; झोपेत असतानाच कुऱ्हाडीने सपासप वार केले अन्…
4

प्रेमात अडसर ठरणाऱ्या प्रेयसीच्या वडिलांचीच केली हत्या; झोपेत असतानाच कुऱ्हाडीने सपासप वार केले अन्…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पुण्यात आता चालणंही झालं अवघड; पादचाऱ्याच्या डोक्यात दगड मारुन रोकड नेली पळवून

पुण्यात आता चालणंही झालं अवघड; पादचाऱ्याच्या डोक्यात दगड मारुन रोकड नेली पळवून

Jul 05, 2026 | 01:48 PM
Solapur News: बाजार समितीत बेदाण्याची विक्रमी आवक! ४०० रुपयांपर्यंत दराची झेप; १५ हजार ४६२ बॉक्स दाखल

Solapur News: बाजार समितीत बेदाण्याची विक्रमी आवक! ४०० रुपयांपर्यंत दराची झेप; १५ हजार ४६२ बॉक्स दाखल

Jul 05, 2026 | 01:45 PM
Tech Tips: Google Account सुरक्षित ठेवायचंय? लगेच बदला या 5 महत्त्वाच्या सेटिंग्ज… नाहीतर करावा लागेल पश्चात्ताप

Tech Tips: Google Account सुरक्षित ठेवायचंय? लगेच बदला या 5 महत्त्वाच्या सेटिंग्ज… नाहीतर करावा लागेल पश्चात्ताप

Jul 05, 2026 | 01:43 PM
Adani Group चा मोठा निर्णय! कोलकात्यात 2,000 बेडचं सुपर हॉस्पिटल; 1,000 बेड गरीब रुग्णांसाठी राहणार कायम राखीव

Adani Group चा मोठा निर्णय! कोलकात्यात 2,000 बेडचं सुपर हॉस्पिटल; 1,000 बेड गरीब रुग्णांसाठी राहणार कायम राखीव

Jul 05, 2026 | 01:26 PM
PM Modi Indonesia Visit : चीनची खैर नाही! भारत-इंडोनेशिया ब्रह्मोस करार अंतिम टप्प्यात; PM मोदींच्या दौऱ्यात करारावर शिक्कोमोर्तब?

PM Modi Indonesia Visit : चीनची खैर नाही! भारत-इंडोनेशिया ब्रह्मोस करार अंतिम टप्प्यात; PM मोदींच्या दौऱ्यात करारावर शिक्कोमोर्तब?

Jul 05, 2026 | 01:25 PM
राष्ट्रीय पुरुष आयोगाची स्थापना करा; केतन हत्याकांडानंतर भाजप खासदाराची मोठी मागणी

राष्ट्रीय पुरुष आयोगाची स्थापना करा; केतन हत्याकांडानंतर भाजप खासदाराची मोठी मागणी

Jul 05, 2026 | 01:23 PM
Bank of India Recruitment 2026: बँक ऑफ इंडियामध्ये ७७९ जागांवर मेगाभरती! अर्ज करण्याची अंतिम तारिख जाणून घ्या एका क्लिकवर..

Bank of India Recruitment 2026: बँक ऑफ इंडियामध्ये ७७९ जागांवर मेगाभरती! अर्ज करण्याची अंतिम तारिख जाणून घ्या एका क्लिकवर..

Jul 05, 2026 | 01:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा