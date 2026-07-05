पुण्यात आता चालणंही झालं अवघड; पादचाऱ्याच्या डोक्यात दगड मारुन रोकड नेली पळवून

पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. किरकोळ कारणावरून खून, खुनाचा प्रयत्न यांसारख्या घटना घडत आहेत. असे असताना आता पुण्यात पादचाऱ्याच्या डोक्यात दगड मारुन रोकड लुटणाऱ्या चोरट्यांना कोंढवा पोलिसांनी अटक केली. चोरट्यांकडून चार हजार ७०0 रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली.
फरहान वसीम शेख (वय २१) फरहान अस्लम मलिक (वय १९, दोघे रा. कोंढवा) अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. याबाबत एकाने कोंढवा पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. २८ जून रोजी फिर्यादी कोंढव्यातील ज्योती हॉटेल चौकातील मैदानातून निघाले होते. त्यावेळी आरोपी शेख आणि मलिक यांनी फिर्यादीला अडवले आणि त्यांना धक्का दिला. आरोपींनी त्यांच्या खिशातील पाकिट हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. आरोपींनी फिर्यादीच्या डोक्यात दगड मारला. त्यानंतर पाकिटातील चार हजार ७०० रुपयांची रोकड लुटून दोघे पसार झाले. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तपास सुरू केला. पोलिसांनी सीसीटीव्ही चित्रीकरणावरुन चोरट्यांचा माग काढला.
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दरम्यान, चोरटे कोंढव्यातील शिवनेरीनगर भागात असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर पोलिसांनी सापळा लावून दोघांना ताब्यात घेतले. चौकशीत दोघांनी पादचाऱ्याला अडवून रोकड लुटल्याची कबुली दिली. चोरट्यांकडून चार हजार ७०० रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली. परिमंडळ सहाच्या पोलीस उपायुक्त राजलक्ष्मी शिवणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संतोष खेतमाळस, उपनिरीक्षक रवींद्र गावडे, पोलीस कर्मचारी राहुल शेलार, पुष्पेंद्र चव्हाण, शाहिद राजपूत, अमोल हिरवे, सूरज शुक्ला यांनी ही कामगिरी केली.
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किरकोळ वादातून मित्राचा खून
वाघोली परिसरात मित्राच्या खुनानंतर फरार झालेल्या आरोपीला अवघ्या 12 तासांत जेरबंद करण्यात वाघोली पोलिसांना यश आले आहे. तांत्रिक विश्लेषण, वेगवान तपास आणि अचूक माहितीच्या आधारे पोलिसांनी साताऱ्यात छापा टाकत आरोपीला ताब्यात घेतले. किरकोळ वादातून घडलेल्या या खुनाचा अल्पावधीत उलगडा झाल्याने वाघोली पोलिसांच्या तत्पर आणि समन्वयपूर्ण कारवाईचे कौतुक होत आहे.