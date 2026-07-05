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सोनाक्षी-झहीरच्या घरात ‘गायत्री मंत्र’ आणि ‘कलमा’ एकत्र! सोशल मीडियावर पेटला वाद, नेटकऱ्यांमध्ये पडले दोन गट

Updated On: Jul 05, 2026 | 01:53 PM IST
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सारांश

सोनाक्षी सिन्हा आणि झहीर इक्बाल यांनी घरातील 'गायत्री मंत्र' आणि 'कलमा' असलेलं पेंटिंग शेअर केल्यानंतर सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. काहींनी कौतुक केलं, तर काहींनी टीका केली.

( फोटो सौजन्य -सोशल मिडिया)

( फोटो सौजन्य -सोशल मिडिया)

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विस्तार

बॉलिवूडमधील लोकप्रिय जोडी सोनाक्षी सिन्हा आणि झहीर इक्बाल पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. यावेळी कारण ठरलं आहे त्यांच्या घरातील एक खास कलाकृती. नुकतीच सोनाक्षीने सोशल मीडियावर तिच्या लिव्हिंग रूमची झलक शेअर केली असून, त्यामधील एका फ्रेमने नेटकऱ्यांचे विशेष लक्ष वेधून घेतले आहे.

या फ्रेममध्ये गायत्री मंत्र आणि कलमा यांना एकत्र कलात्मक पद्धतीने साकारण्यात आले आहे. या अनोख्या कलाकृतीमुळे सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटत असून, अनेकांनी तिच्या सौंदर्याचे आणि त्यामागील सकारात्मक संदेशाचे कौतुक केले आहे.

सोनाक्षी सिन्हा हिने नुकतीच सोशल मीडियावर तिच्या घरातील एका खास पेंटिंगची झलक शेअर केली. या पेंटिंगमध्ये गायत्री मंत्र आणि कलमा यांचा सुंदर मिलाफ दाखवण्यात आला असून, त्यामागची भावनिक कहाणीही तिने चाहत्यांसोबत शेअर केली आहे.

सोनाक्षीने पोस्टमध्ये लिहिले की, “जेव्हा आमचे लग्न झाले, तेव्हा घरात एका बाजूला पुजारी गायत्री मंत्र म्हणत होते, तर दुसऱ्या बाजूला अजानचा आवाज घुमत होता. या दोन्ही प्रार्थनांनी आमचं घर आनंदाने भरून गेलं.”

तिने पुढे सांगितले की, लग्नानंतर ऑस्ट्रेलियामध्ये सुट्टीवर असताना तिची मैत्रीण शुभिका शर्मा हिने फोन करून लग्नाची खास भेट देण्याची इच्छा व्यक्त केली. शुभिकाने या पेंटिंगची संकल्पना सांगितल्यानंतर ती आणि झहीर दोघांनाही ती कल्पना मनापासून आवडली.

यानंतर शुभिकाने सोनाक्षीची ओळख प्रसिद्ध कलाकार आदिल बेदी यांच्याशी करून दिली. आदिल यांनी या जोडप्याच्या भावना समजून घेत हिंदू आणि मुस्लिम संस्कृतीतील सौहार्दाचे प्रतीक ठरणारे हे खास पेंटिंग साकारले.

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सोनाक्षी सिन्हाने शेअर केलेल्या या खास पेंटिंगला सोशल मीडियावर मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. अनेक चाहत्यांनी या कलाकृतीचे आणि त्यामागील भावनेचे कौतुक केले आहे. एका युजरने, “या संकल्पनेच्या मी प्रेमात पडलो आहे,” अशी प्रतिक्रिया दिली. दुसऱ्या युजरने, “दोन वेगवेगळे धर्म, पण एक सुंदर भावना,” असे म्हटले. तर आणखी एका चाहत्याने, “ही अतिशय सुंदर आणि विचारपूर्वक दिलेली भेट आहे,” अशा शब्दांत या पेंटिंगचे कौतुक केले.

दुसरीकडे, काही सोशल मीडिया युजर्सनी या पोस्टवर टीकात्मक प्रतिक्रिया देखील व्यक्त केल्या. काहींनी या पेंटिंगवर आक्षेप घेत विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया नोंदवल्या. मात्र, या प्रतिक्रियांवर सोनाक्षी सिन्हा किंवा झहीर इक्बाल यांनी कोणतीही सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

सोनाक्षी आणि झहीर यांच्या घरातील हे पेंटिंग केवळ सजावटीचा भाग नसून, परस्पर आदर, प्रेम आणि विविध श्रद्धांचा सन्मान यांचे प्रतीक असल्याचे अनेक चाहत्यांनी म्हटले आहे. सोशल मीडियावर या पोस्टचे मोठ्या प्रमाणात कौतुक होत असून, या अनोख्या कलाकृतीची चर्चा रंगली आहे.

Web Title: Gayatri mantra and kalma together at sonakshi sinha and zaheer iqbals home social media erupts in debate netizens divided

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Published On: Jul 05, 2026 | 01:53 PM

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