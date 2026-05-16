Bihar Crime: अंधश्रद्धेचा बळी! भूत-जारणमारणाच्या संशयातून 70 वर्षीय वृद्ध महिलेची हत्या; नेमकं प्रकरण काय?

बिहारच्या गया जिल्ह्यात अंधश्रद्धेतून 70 वर्षीय वृद्ध महिलेची हत्या करण्यात आली. जादूटोण्याच्या संशयातून जमावाने तिच्यावर हल्ला केला. या प्रकरणी 11 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Updated On: May 16, 2026 | 02:28 PM
crime (फोटो सौजन्य: SOCIAL MEDIA )
  • जादूटोण्याच्या संशयातून 70 वर्षीय बुल्की देवी यांची हत्या करण्यात आली.
  • हल्लेखोरांनी शेजारच्या महिलेवरही हल्ला करून तिला गंभीर जखमी केले.
  • पोलिसांनी 11 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
बिहार: बिहार येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अंधश्रद्धेमुळे एका ७० वर्षीय वृद्ध महिलेची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. घडलेली घटना बिहार येथील गया जिल्ह्यातील फतेहपूर ठाणे परिसरात महादलिच टोला येथे घडली. या घटनेने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. पोलिसांनी वृद्ध महिलेच्या हत्येप्रकरणी ११ जणांविरुद्ध एफआरआय दाखल केला असून त्यांना अटक करत छापे टाकण्यात आले.

काय घडलं नेमकं?

रविवारी मध्यरात्री आरडाओरडा करत एकच गोंधळ उडाला आहे. अंधश्रदेच्या नावाखाली एका उन्मत्त जमामाने एका 70 वर्षीय बुल्की देवी नामक वृद्ध महिलेची हत्या करण्यात आली. काही ग्रामस्थांनी मिळून तिला संपवलं. या घटनेनंतर हल्लेखोर शेजारच्या घरावर हल्ला करून एका महिलेला जखमी करून गेले. त्या जखमी महिलेला गया येथील एका रुग्णालयात पाठवले. मात्र मृताच्या कुटुंबियांच्या मते, हल्लेखोर बुल्की देवीवर जादुटोना केल्याचा गंभीर आरोप आहे.

संबंधित प्रकरणात कुटुंबीयांनी दावा केला आहे की, जादूटोणा आणि मांत्रिक विद्येच्या माध्यमातून त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना आजारी पाडल्याचे षडयंत्र रचल्याचा गैरसमज होता. ही अंधश्रद्धा एक गैरसमज असल्याचं डोक्यात ठेवून टोळक्याने वृद्ध महिलेची हत्या केली. या घटनेनं संपूर्ण परिसरात संताप व्यक्त झाला.

बिहारची राजधानी पाटणा येथून एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. इथे एका २२ वर्षीय रिक्षाचालकाची निघृण हत्या करण्यात आली आहे. हत्येनंतर आरोपीने शवाचे तीन तुकडे करुन त्यांना रेल्वे रुळाच्या वेगेवगळ्या भागांमध्ये फेकून दिले. या घटनेनंतर परिसरात भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आरोपीला अद्याप ताब्यात घेण्यात आलं नसून पोलिस या प्रकरणाचा तपास करुन आरोपीला शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: बिहारमध्ये नेमकी कोणती घटना घडली?

    Ans: गया जिल्ह्यात अंधश्रद्धेतून एका वृद्ध महिलेची जमावाने हत्या केली.

  • Que: हल्ल्यामागचं कारण काय होतं?

    Ans: महिलेवर जादूटोणा आणि मांत्रिक विद्या केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता.

  • Que: पोलिसांनी कोणती कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी 11 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करून आरोपींच्या शोधासाठी छापे टाकले आहेत.

