Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Pm Modi Netherlands Visit 2026 Green Energy Semiconductor Tech Deals

PM Modi:आता भारत मागे हटणार नाही! मोदींच्या नेदरलँड्स दौऱ्याने भारताला मिळणार ‘ग्रीन हायड्रोजन,सेमीकंडक्टर’ची ताकद

PM Modi Netherlands: पंतप्रधान मोदी आज तीन दिवसांच्या नेदरलँड्स दौऱ्यावर दाखल झाले. ते आणि डच पंतप्रधान रॉब झेटन हरित ऊर्जा आणि सेमीकंडक्टरवर महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षरी करतील, ज्यामुळे भारताचे तेल संकट कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

Updated On: May 16, 2026 | 02:08 PM
pm modi netherlands visit 2026 green energy semiconductor tech deals

PM Modi Netherlands: हरित ऊर्जा आणि सेमीकंडक्टरवरील प्रमुख करारामुळे भारताच्या ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान विकासाला गती मिळेल ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • ऐतिहासिक ऊर्जा करार
  • सेमीकंडक्टर हब बनणार भारत
  • युरोपचे प्रवेशद्वार

PM Modi Netherlands Visit May 2026 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) सध्या पाच देशांच्या ऐतिहासिक दौऱ्यावर असून, संयुक्त अरब अमिरातीनंतर (UAE) ते आता नेदरलँड्समध्ये दाखल झाले आहेत. १५ ते १७ मे २०२६ या तीन दिवसांच्या या दौऱ्याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. नेदरलँड्स हा केवळ युरोपमधील एक देश नसून तो तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीचे महापीठ आहे. पंतप्रधान मोदी आणि डच पंतप्रधान रॉब झेटन यांच्यातील ही भेट भारताला ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात महासत्ता करण्यासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे.

हरित ऊर्जेतून तेल संकटावर मात

भारताला सध्या मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची आयात करावी लागते, ज्यामुळे देशाच्या तिजोरीवर मोठा भार पडतो. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पंतप्रधान मोदी नेदरलँड्ससोबत ‘ग्रीन हायड्रोजन’ आणि ‘स्वच्छ ऊर्जा’ या विषयांवर धोरणात्मक करारांवर स्वाक्षरी करणार आहेत. नेदरलँड्सकडे समुद्रातील पवन ऊर्जा (Offshore Wind Energy) आणि हायड्रोजन तंत्रज्ञानाचा दांडगा अनुभव आहे. या सहकार्यामुळे भारतातील ऊर्जा निर्मितीचे स्वरूप बदलणार असून सामान्यांच्या खिशाला परवडणारी वीज आणि इंधन मिळण्याचा मार्ग सुकर होईल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trump China Visit: इलाॅन मस्क समोर होते, तरी अमेरिकेने सर्वच डिजिटल उपकरणांची केली होळी; चीन दौऱ्यात नेमके असे काय घडले?

सेमीकंडक्टर क्षेत्रात भारताची मोठी झेप

आजच्या डिजिटल युगात ‘सेमीकंडक्टर चिप्स’ हे सोन्यापेक्षाही मौल्यवान आहेत. नेदरलँड्समधील ‘ASML’ ही कंपनी जगातील प्रगत चिप-मेकिंग मशिनरी बनवणारी एकमेव मोठी कंपनी आहे. मोदींच्या या दौऱ्यात सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळी आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाबाबत महत्त्वाचे करार अपेक्षित आहेत. यामुळे गुजरात आणि दक्षिण भारतात उभारल्या जाणाऱ्या सेमीकंडक्टर फॅब्सना अत्याधुनिक डच तंत्रज्ञान मिळणार आहे. हे करार यशस्वी झाल्यास भारत केवळ चिप्सचा ग्राहक न राहता तो उत्पादक देश म्हणून जगात नाव कमावेल.

credit – social media and Twitter

युरोपसोबत व्यापाराचा ‘हायवे’

भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील मुक्त व्यापार करार (FTA) अंतिम टप्प्यात आहे. नेदरलँड्स हे युरोपचे ‘प्रवेशद्वार’ मानले जाते. येथील रोटरडॅम बंदर हे व्यापारासाठी भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या दौऱ्यात पंतप्रधान मोदी डच व्यावसायिक नेत्यांशी चर्चा करून भारतात अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. कृषी, पाणी व्यवस्थापन आणि आरोग्य क्षेत्रातही दोन्ही देश नवीन प्रकल्पांची घोषणा करणार आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Jaishankar Diplomacy : जयशंकर-अराघची भेट ठरली गेमचेंजर! भारतासाठी इराणने खोलला समुद्राचा रस्ता; युद्धखोर देशांना कडक चपराक

भारतीय समुदायाशी संवाद आणि जागतिक दबदबा

नेदरलँड्समध्ये राहणाऱ्या मोठ्या भारतीय समुदायाला पंतप्रधान मोदी संबोधित करणार आहेत. परदेशात राहणारे भारतीय हे भारताचे ‘ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर’ आहेत, असे मोदी नेहमी म्हणतात. या दौऱ्यातून त्यांनी युरोपमधील भारताचा प्रभाव वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत. डच पंतप्रधान रॉब झेटन यांच्यासोबतचे त्यांचे वैयक्तिक संबंध आणि नेदरलँड्सच्या राजा-राणीसोबतची भेट भारताच्या मुत्सद्देगिरीला एका नव्या उंचीवर नेणारी आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पंतप्रधान मोदींचा नेदरलँड्स दौरा कोणत्या तारखेला आहे?

    Ans: पंतप्रधान मोदी १५ ते १७ मे २०२६ या दरम्यान नेदरलँड्सच्या तीन दिवसीय अधिकृत दौऱ्यावर आहेत.

  • Que: या दौऱ्यात कोणते मुख्य करार होणार आहेत?

    Ans: प्रामुख्याने हरित ऊर्जा (Green Energy), सेमीकंडक्टर (Semiconductors) आणि पाणी व्यवस्थापन या क्षेत्रांत महत्त्वाचे करार होणार आहेत.

  • Que: भारताला नेदरलँड्सकडून तंत्रज्ञानाचा काय फायदा होईल?

    Ans: नेदरलँड्स भारताला 'ग्रीन हायड्रोजन' आणि प्रगत चिप निर्मितीसाठी आवश्यक असलेले जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान पुरवणार आहे.

Web Title: Pm modi netherlands visit 2026 green energy semiconductor tech deals

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 16, 2026 | 02:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mexico Shooting : मेक्सिकोत गँगवॉरचा भडका! अंदाधुंद गोळीबारात एका चिमुकल्यासह १० ठार, परिसरात खळबळ
1

Mexico Shooting : मेक्सिकोत गँगवॉरचा भडका! अंदाधुंद गोळीबारात एका चिमुकल्यासह १० ठार, परिसरात खळबळ

Women Rights : क्रूरतेची सीमा ओलांडली! मुलींचे ‘मौन’ म्हणजे लग्नासाठी होकार? तालिबानच्या नव्या निर्णयाने जगभरात संताप
2

Women Rights : क्रूरतेची सीमा ओलांडली! मुलींचे ‘मौन’ म्हणजे लग्नासाठी होकार? तालिबानच्या नव्या निर्णयाने जगभरात संताप

UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय
3

UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय

Hormuz Tension : भारताला मोठा दिलासा! २० हजार टन LPG घेऊन सिमी जहाज गुजरातमध्ये दाखल
4

Hormuz Tension : भारताला मोठा दिलासा! २० हजार टन LPG घेऊन सिमी जहाज गुजरातमध्ये दाखल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Lakshmi Niwas Promo: झी मराठीवरील मालिकेत मोठा ट्विस्ट! अखेर जान्हवी विश्वाला सांगणार ‘ते’ सत्य; पुढे काय होणार?

Lakshmi Niwas Promo: झी मराठीवरील मालिकेत मोठा ट्विस्ट! अखेर जान्हवी विश्वाला सांगणार ‘ते’ सत्य; पुढे काय होणार?

May 18, 2026 | 11:07 AM
Pune Crime: चारित्र्यावर संशय, पत्नीच्या गुप्तांगावर ॲसिड टाकलं, 15 दिवस घरात कोंडलं आणि…; पुण्यात संतापजनक घटना

Pune Crime: चारित्र्यावर संशय, पत्नीच्या गुप्तांगावर ॲसिड टाकलं, 15 दिवस घरात कोंडलं आणि…; पुण्यात संतापजनक घटना

May 18, 2026 | 11:03 AM
Airport Recruitment 2026: विमानतळावर नोकरीची सुवर्णसंधी! ‘AAICLAS’ मध्ये २२० जागांसाठी मेगा भरती; फ्रेशर्सनाही सुवर्णसंधी

Airport Recruitment 2026: विमानतळावर नोकरीची सुवर्णसंधी! ‘AAICLAS’ मध्ये २२० जागांसाठी मेगा भरती; फ्रेशर्सनाही सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 10:32 AM
Gajakesari Raja Yoga: कधी तयार होत आहे गजकेसरी राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

Gajakesari Raja Yoga: कधी तयार होत आहे गजकेसरी राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

May 18, 2026 | 10:30 AM
IPL 2026: मैदानावरच राडा! राजस्थान रॉयलचा कोच आणि रियान परागचा Live Match ड्रामा, राग चव्हाट्यावर

IPL 2026: मैदानावरच राडा! राजस्थान रॉयलचा कोच आणि रियान परागचा Live Match ड्रामा, राग चव्हाट्यावर

May 18, 2026 | 10:30 AM
Nissan Magnite Vs Kia Syros: इंजिन, किंमत आणि फीचर्समध्ये कोणी मारली बाजी? खरेदीपूर्वी वाचा संपूर्ण तुलना

Nissan Magnite Vs Kia Syros: इंजिन, किंमत आणि फीचर्समध्ये कोणी मारली बाजी? खरेदीपूर्वी वाचा संपूर्ण तुलना

May 18, 2026 | 10:16 AM
Nagpur Crime: नागपुरात पुन्हा गोळीबार! महाल परिसरात मध्यरात्री थरार; तीन बाईकवर आले अन् दोनदा गोळीबार केला

Nagpur Crime: नागपुरात पुन्हा गोळीबार! महाल परिसरात मध्यरात्री थरार; तीन बाईकवर आले अन् दोनदा गोळीबार केला

May 18, 2026 | 09:49 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM