PM Modi:आता भारत मागे हटणार नाही! मोदींच्या नेदरलँड्स दौऱ्याने भारताला मिळणार ‘ग्रीन हायड्रोजन,सेमीकंडक्टर’ची ताकद

PM Modi Netherlands Visit May 2026 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) सध्या पाच देशांच्या ऐतिहासिक दौऱ्यावर असून, संयुक्त अरब अमिरातीनंतर (UAE) ते आता नेदरलँड्समध्ये दाखल झाले आहेत. १५ ते १७ मे २०२६ या तीन दिवसांच्या या दौऱ्याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. नेदरलँड्स हा केवळ युरोपमधील एक देश नसून तो तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीचे महापीठ आहे. पंतप्रधान मोदी आणि डच पंतप्रधान रॉब झेटन यांच्यातील ही भेट भारताला ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात महासत्ता करण्यासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे.
भारताला सध्या मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची आयात करावी लागते, ज्यामुळे देशाच्या तिजोरीवर मोठा भार पडतो. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पंतप्रधान मोदी नेदरलँड्ससोबत ‘ग्रीन हायड्रोजन’ आणि ‘स्वच्छ ऊर्जा’ या विषयांवर धोरणात्मक करारांवर स्वाक्षरी करणार आहेत. नेदरलँड्सकडे समुद्रातील पवन ऊर्जा (Offshore Wind Energy) आणि हायड्रोजन तंत्रज्ञानाचा दांडगा अनुभव आहे. या सहकार्यामुळे भारतातील ऊर्जा निर्मितीचे स्वरूप बदलणार असून सामान्यांच्या खिशाला परवडणारी वीज आणि इंधन मिळण्याचा मार्ग सुकर होईल.
आजच्या डिजिटल युगात ‘सेमीकंडक्टर चिप्स’ हे सोन्यापेक्षाही मौल्यवान आहेत. नेदरलँड्समधील ‘ASML’ ही कंपनी जगातील प्रगत चिप-मेकिंग मशिनरी बनवणारी एकमेव मोठी कंपनी आहे. मोदींच्या या दौऱ्यात सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळी आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाबाबत महत्त्वाचे करार अपेक्षित आहेत. यामुळे गुजरात आणि दक्षिण भारतात उभारल्या जाणाऱ्या सेमीकंडक्टर फॅब्सना अत्याधुनिक डच तंत्रज्ञान मिळणार आहे. हे करार यशस्वी झाल्यास भारत केवळ चिप्सचा ग्राहक न राहता तो उत्पादक देश म्हणून जगात नाव कमावेल.
Sharing some more glimpses from the welcome by the Indian community in the Netherlands. pic.twitter.com/Pbh47hZ7kX — Narendra Modi (@narendramodi) May 16, 2026
भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील मुक्त व्यापार करार (FTA) अंतिम टप्प्यात आहे. नेदरलँड्स हे युरोपचे ‘प्रवेशद्वार’ मानले जाते. येथील रोटरडॅम बंदर हे व्यापारासाठी भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या दौऱ्यात पंतप्रधान मोदी डच व्यावसायिक नेत्यांशी चर्चा करून भारतात अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. कृषी, पाणी व्यवस्थापन आणि आरोग्य क्षेत्रातही दोन्ही देश नवीन प्रकल्पांची घोषणा करणार आहेत.
नेदरलँड्समध्ये राहणाऱ्या मोठ्या भारतीय समुदायाला पंतप्रधान मोदी संबोधित करणार आहेत. परदेशात राहणारे भारतीय हे भारताचे ‘ब्रँड अॅम्बेसेडर’ आहेत, असे मोदी नेहमी म्हणतात. या दौऱ्यातून त्यांनी युरोपमधील भारताचा प्रभाव वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत. डच पंतप्रधान रॉब झेटन यांच्यासोबतचे त्यांचे वैयक्तिक संबंध आणि नेदरलँड्सच्या राजा-राणीसोबतची भेट भारताच्या मुत्सद्देगिरीला एका नव्या उंचीवर नेणारी आहे.
Ans: पंतप्रधान मोदी १५ ते १७ मे २०२६ या दरम्यान नेदरलँड्सच्या तीन दिवसीय अधिकृत दौऱ्यावर आहेत.
Ans: प्रामुख्याने हरित ऊर्जा (Green Energy), सेमीकंडक्टर (Semiconductors) आणि पाणी व्यवस्थापन या क्षेत्रांत महत्त्वाचे करार होणार आहेत.
Ans: नेदरलँड्स भारताला 'ग्रीन हायड्रोजन' आणि प्रगत चिप निर्मितीसाठी आवश्यक असलेले जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान पुरवणार आहे.