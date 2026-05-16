Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Rickshaw Driver Brutally Murdered In Patna Three Body Pieces Thrown Onto Railway Track Head Still Missing

पाटणात रिक्षाचालकाची निर्घृण हत्या; शवाचे 3 तुकडे करुन रेल्वे ट्रॅकवर फेकले, शीर अजूनही बेपत्ता

Bihar Crime : मित्रानेच मित्राचा केला घात! रेल्वे ट्रॅकवर मृताचे ३ तुकडे सापडताच त्याची ओळख चंदन कुमार करण्यात आली. तो पाटणातील रहिवाशी असून ओरोपी अजूनही फरार आहे. पोलिस या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत.

Updated On: May 16, 2026 | 02:01 PM
पाटणात रिक्षाचालकाची निर्घृण हत्या; शवाचे 3 तुकडे करुन रेल्वे ट्रॅकवर फेकले, शीर अजूनही बेपत्ता

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • बिहारमधील एका तरुणाच्या संशयास्पद मृत्यूने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
  • तपासादरम्यान पोलिसांना धक्कादायक माहिती मिळाल्याने प्रकरण अधिक गूढ बनले आहे.
  • एका जवळच्या व्यक्तीवर संशय व्यक्त केला जात असून पोलिसांकडून शोधमोहीम सुरू आहे.
बिहारची राजधानी पाटणा येथून एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. इथे एका २२ वर्षीय रिक्षाचालकाची निघृण हत्या करण्यात आली आहे. हत्येनंतर आरोपीने शवाचे तीन तुकडे करुन त्यांना रेल्वे रुळाच्या वेगेवगळ्या भागांमध्ये फेकून दिले. या घटनेनंतर परिसरात भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आरोपीला अद्याप ताब्यात घेण्यात आलं नसून पोलिस या प्रकरणाचा तपास करुन आरोपीला शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे.

Mumbra News : ‘ड्रम कांड’ची पुनरावृत्ती! महिलेने पती आणि भावाच्या मदतीने प्रियकराचा काढला काटा, हिरव्या ड्रमात सापडला मृतदेह

मृत व्यक्तीची ओळख चंदन कुमार अशी झाली आहे. त्याचे वय २२ वर्ष होते आणि तो एक रिक्षाचालक होता. कुटुंबियांच्या म्हणण्यानुसार, सकाळी जवळपास ११ वाजेच्या सुमारास चंदन घरातून बाहेर पडला. सुरुवातीला कुटुंबाला वाटले की, तो नेहमीप्रमाणे कामावर जात आहे. पण नंतर त्यांच्या लक्षात आले की, त्याने रिक्षाची चावी तर घरीच ठेवली होती. बराच काळानंतरही घरी न परतल्याने कुटुंबाला चंदनची काळजी वाटू लागली. रात्रीपर्यंत जेव्हा तो घरी परतला नाही तेव्हा त्यांनी विचार केला की, तो त्याच्या कोणत्या तरी मित्राघरी थांबला असावा. बुधवारी जेव्हा रेल्वे ट्रॅकवर तीन भागांत वाटलेले शरीराचे तुकडे मिळाले तेव्हा त्याची ओळख चंदन कुमार झाली. शरीराचे तुकडे करुन असे खुलेआम फेकण्यावरुनच आपण आरोपीच्या क्रुर वृत्तीचा अंदाज लावू शकतो. दरम्यान चंदनचे शरीर तर भेटले पण त्याचे शीर अजूनही बेपत्ता आहे.

मित्रावर शंका

पोलिसांच्या तपासात, चंदनच्या मित्रावर संशय घेतला जात आहे कारण त्याला शेवटचा काॅल कौशल नगर येथे राहणाऱ्या त्याच्या मित्राने केला होता. मित्राचे नाव छोटू असून पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत. छोटूच्या पत्नीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असता चाैकशीदरम्यान तिने पती छोटूनेच चंदनला मारल्याचे कबूल केले आहे.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, हत्येमागचं नेमकं कारण अद्याप समोर आलेलं नाही. या प्रकरणाचा सखोल तपास करुन आरोपीपर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यासाठी पोलिस अनेक ठिकाणी छापे देखील टाकत आहे. या घटनेमुळे संतापलेल्या स्थानिक लोकांनी गुरुवारी अनिसाबाद-फुलवारी मुख्य रस्ता अडवला आणि पोलीस प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी करायला सुरुवात केली. पोलिसांनी चंदनचे शीर लवकरात लवकर ताब्यात घ्यावे अशी मागणी आंदोलकांनी केली. पोलिसांनी त्यांची समजूत काढत ही नाकेबंदी हटवली. सध्या या परिसरात अतिरिक्त पोलिस दल तैनात करण्यात आला आहे.

Pune Crime: पुण्यात RTE प्रवेशात मोठा भ्रष्टाचार? मोफत शिक्षणासाठी 50 हजार ते अडीच लाखांची मागणी

माहितीनुसार, पोलिस श्वानांच्या मदतीने चंदनचे शीर शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी इंदिरा गांधी वैद्यकीय विज्ञान संस्थेत पाठवण्यात आला आहे. घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून पोलिस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहे.

 

Web Title: Rickshaw driver brutally murdered in patna three body pieces thrown onto railway track head still missing

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 16, 2026 | 02:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती! रेल्वेखाली अडकलं संपूर्ण कुटुंब, मालगाडीचे 10 डबे गेले तरी बचावात आलं यश; घटनेचा Video Viral
1

काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती! रेल्वेखाली अडकलं संपूर्ण कुटुंब, मालगाडीचे 10 डबे गेले तरी बचावात आलं यश; घटनेचा Video Viral

रुग्णालयात सापडलेला ‘तो’ बॉम्ब नव्हताच! पुणे पोलिसांची घाई; एटीएसलाही कळविले नाही
2

रुग्णालयात सापडलेला ‘तो’ बॉम्ब नव्हताच! पुणे पोलिसांची घाई; एटीएसलाही कळविले नाही

Mumbra News : ‘ड्रम कांड’ची पुनरावृत्ती! महिलेने पती आणि भावाच्या मदतीने प्रियकराचा काढला काटा, हिरव्या ड्रमात सापडला मृतदेह
3

Mumbra News : ‘ड्रम कांड’ची पुनरावृत्ती! महिलेने पती आणि भावाच्या मदतीने प्रियकराचा काढला काटा, हिरव्या ड्रमात सापडला मृतदेह

Ulhasnagar Crime : केस कापले अन् रस्त्यावरुन..; धार्मिक कारणावरून उल्हासनगरमध्ये तीन महिलांना अर्धनग्न करून मारहाण
4

Ulhasnagar Crime : केस कापले अन् रस्त्यावरुन..; धार्मिक कारणावरून उल्हासनगरमध्ये तीन महिलांना अर्धनग्न करून मारहाण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पाटणात रिक्षाचालकाची निर्घृण हत्या; शवाचे 3 तुकडे करुन रेल्वे ट्रॅकवर फेकले, शीर अजूनही बेपत्ता

पाटणात रिक्षाचालकाची निर्घृण हत्या; शवाचे 3 तुकडे करुन रेल्वे ट्रॅकवर फेकले, शीर अजूनही बेपत्ता

May 16, 2026 | 02:01 PM
Pune Crime: 400 रुपयांत बनवली बॉम्बसदृश्य वस्तू, पुणे हादरवणारा आरोपी नागपूर स्टेशनवर जेरबंद; एटीएस चौकशी करणार

Pune Crime: 400 रुपयांत बनवली बॉम्बसदृश्य वस्तू, पुणे हादरवणारा आरोपी नागपूर स्टेशनवर जेरबंद; एटीएस चौकशी करणार

May 16, 2026 | 01:52 PM
Trump China Visit: इलाॅन मस्क समोर होते, तरी अमेरिकेने सर्वच डिजिटल उपकरणांची केली होळी; चीन दौऱ्यात नेमके असे काय घडले?

Trump China Visit: इलाॅन मस्क समोर होते, तरी अमेरिकेने सर्वच डिजिटल उपकरणांची केली होळी; चीन दौऱ्यात नेमके असे काय घडले?

May 16, 2026 | 01:43 PM
लाँचपूर्वीच समोर आली Oppo Find X9s ची किंमत! 7,025mAh बॅटरीने असणार सुसज्ज… या दिवशी होणार दमदार एंट्री

लाँचपूर्वीच समोर आली Oppo Find X9s ची किंमत! 7,025mAh बॅटरीने असणार सुसज्ज… या दिवशी होणार दमदार एंट्री

May 16, 2026 | 01:40 PM
A1 And A2 Milk : तुम्ही कोणतं दुध पिता A1 की A2 ? हा प्रकार नेमका आहे तरी काय ?

A1 And A2 Milk : तुम्ही कोणतं दुध पिता A1 की A2 ? हा प्रकार नेमका आहे तरी काय ?

May 16, 2026 | 01:24 PM
Pune Crime: पुण्यात RTE प्रवेशात मोठा भ्रष्टाचार? मोफत शिक्षणासाठी 50 हजार ते अडीच लाखांची मागणी

Pune Crime: पुण्यात RTE प्रवेशात मोठा भ्रष्टाचार? मोफत शिक्षणासाठी 50 हजार ते अडीच लाखांची मागणी

May 16, 2026 | 01:23 PM
LSG चा विजय, पण कर्णधार ऋषभ पंत अडचणीत; BCCI ने ठोठावला लाखोंचा दंड

LSG चा विजय, पण कर्णधार ऋषभ पंत अडचणीत; BCCI ने ठोठावला लाखोंचा दंड

May 16, 2026 | 01:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM