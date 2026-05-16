Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Pune Crime Bomb Like Device Fabricated For Just 400 Accused Who Rattled Pune Nabbed At Nagpur Station Ats To Conduct Interrogation

Pune Crime: 400 रुपयांत बनवली बॉम्बसदृश्य वस्तू, पुणे हादरवणारा आरोपी नागपूर स्टेशनवर जेरबंद; एटीएस चौकशी करणार

पुण्यातील हडपसरमधील हॉस्पिटलमध्ये बॉम्बसदृश्य वस्तू ठेवणाऱ्या शिवाजी राठोडला नागपूर रेल्वे स्थानकावर अटक करण्यात आली. खंडणी उकळण्यासाठी त्याने हा कट रचल्याचा संशय असून ATSकडून चौकशी सुरू आहे.

Updated On: May 16, 2026 | 01:52 PM
crime (फोटो सौजन्य: SOCIAL MEDIA )
Follow Us:
Follow Us:
  • हडपसरमधील नामांकित हॉस्पिटलमध्ये बॉम्बसदृश्य वस्तू ठेवून आरोपी फरार झाला होता.
  • नागपूर रेल्वे स्थानकावरून शिवाजी राठोडला अटक करण्यात आली.
  • खंडणी उकळण्यासाठी आरोपीने 400 रुपयांत बॉम्बसदृश्य वस्तू तयार केल्याचा संशय.
पुणे: पुण्यातील हडपसर भागात एका नामांकित हॉस्पिटल मध्ये बॉम्ब सदृश्य वस्तू एका आरोपीने ठेवली होती. त्याने ही वस्तू ठेवून पळून गेला. मात्र या घटनेने संपूर्ण शहरात एकच खळबळ उडाली होती. स्वतः राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा एक मोठ्या कटाचा भाग आहे. अशी शक्यता व्यक्त केली होती. मात्र आता या प्रकरणात शिवाजी राठोड याला अटक करण्यात आली आहे. त्याला पुण्यातून पळून जात असताना तो नेपाळच्या दिशेने निघाला होता. मात्र काल नागपूर रेल्वे स्टेशनवर त्याला अटक करण्यात आली आहे. सुरुवातीला त्याच्या पुण्यातील मांजरी मधील घरी छापा मारण्यात आला. तेव्हा घरी त्याने ऑनलाइन पद्धतीने मागवलेल्या घड्याळाचा बॉक्स तिथे पाहायला मिळाला. त्यावरून पोलिसांनी आरोपी निश्चित केला आणि त्यावरून तपास केला असता तो पळून गेल्याचे निष्पन्न झाल. काल त्याला अटक करण्यात आली आहे.

शिवाजी राठोड याने हे अस का केला?

शिवाजी राठोड याचा खंडणी उकळण्याचा डाव होता. त्याने ही वस्तू ठेवली आणि त्यानंतर तो तिथून फरार झाला. मात्र एटीएस, पुणे पोलीस गुन्हे शाखा आणि नंतर स्थानिक पोलीस यांची वेगवेगळी पथक तैनात करण्यात आली होती. अनेकांची यामध्ये चौकशी करण्यात आली मात्र आरोपी मिळत नव्हता. शेवटी नागपूर रेल्वे स्थानक परिसरात हा आरोपी आढळून आला.

त्याने हे का केल? त्याला नक्की काय झाल होत?

  • या प्रकरणातील इनसाइड माहीती
  • कारवाई करत असताना पोलिसांना आरोपीच्या घरात २ किलो गांजा अडकून आला .
  • तो नेपाळला बहिणीकडे पळून जाण्याच्या तयारीत होता. त्याला नागपूर रेल्वे स्थानकावर अटक करण्यात आली.
  • आरोपीला गुप्तरोगाचा त्रास होता तो उपचार करण्यासाठी तिथे गेला होता.
  • त्याला ७ लाख रुपये खर्च सांगीतला म्हणून त्याने खंडणी उकळण्यासाठी हे केल असाव असा अंदाज आहे.
  • त्याने ४०० रुपयात बॉम्ब सदृश्य वस्तू बनवली आहे.
  • घरात त्याच्या घड्याळ मागवल होत त्याचा बॉक्स पाहायला मिळाला.
  • त्यावरून हा आरोपी निष्पन्न झाला आहे.
  • त्याला नागपूर मधून पुण्यात आणल आहे. त्याची आज एटीएस चौकशी करणार आहे. आज कोर्टात हजर केल्यावर काय माहिती दिली जाईल? हे पाहण महत्वाचं आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पुण्यातील हॉस्पिटल बॉम्बसदृश्य वस्तू प्रकरणात कोणाला अटक झाली?

    Ans: शिवाजी राठोड याला नागपूर रेल्वे स्थानकावरून अटक करण्यात आली.

  • Que: आरोपीने हा प्रकार का केल्याचा संशय आहे?

    Ans: उपचारासाठी मोठा खर्च लागणार असल्याने खंडणी उकळण्यासाठी त्याने हा कट रचल्याचा संशय आहे.

  • Que: पोलिसांना आरोपीपर्यंत कसा पोहोचता आलं?

    Ans: आरोपीच्या घरात ऑनलाइन मागवलेल्या घड्याळाच्या बॉक्सवरून पोलिसांनी तपास करून त्याची ओळख पटवली.

Web Title: Pune crime bomb like device fabricated for just 400 accused who rattled pune nabbed at nagpur station ats to conduct interrogation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 16, 2026 | 01:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Marathi Film Festival : पुण्यात रंगणार मराठी मातीतला सोहळा! ‘या’ मराठी चित्रपटांचे होणार प्रदर्शन
1

Marathi Film Festival : पुण्यात रंगणार मराठी मातीतला सोहळा! ‘या’ मराठी चित्रपटांचे होणार प्रदर्शन

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे
2

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांच्या मृत्यूने आत्महत्या
3

Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांच्या मृत्यूने आत्महत्या

Bihar Crime: अंधश्रद्धेचा बळी! भूत-जारणमारणाच्या संशयातून 70 वर्षीय वृद्ध महिलेची हत्या; नेमकं प्रकरण काय?
4

Bihar Crime: अंधश्रद्धेचा बळी! भूत-जारणमारणाच्या संशयातून 70 वर्षीय वृद्ध महिलेची हत्या; नेमकं प्रकरण काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“तर मी राजीनामा द्यायला तयार,” मराठा आरक्षणावरून राधाकृष्ण् विखे पाटील यांचे मोठे विधान

“तर मी राजीनामा द्यायला तयार,” मराठा आरक्षणावरून राधाकृष्ण् विखे पाटील यांचे मोठे विधान

May 16, 2026 | 05:42 PM
Heart Attack: सायलेंट हार्ट अटॅक म्हणजे काय? याची लक्षणे कोणती?

Heart Attack: सायलेंट हार्ट अटॅक म्हणजे काय? याची लक्षणे कोणती?

May 16, 2026 | 05:32 PM
Cup Bashi New Movie : एक वेगळा हट्ट! ‘सासूशी जुळावी पत्रिका, तरच करणार लग्न’; Teaser Lunch, विनोदाचा हंगाम

Cup Bashi New Movie : एक वेगळा हट्ट! ‘सासूशी जुळावी पत्रिका, तरच करणार लग्न’; Teaser Lunch, विनोदाचा हंगाम

May 16, 2026 | 05:29 PM
NCP मध्ये नवे सत्तासमीकरण! फक्त राज्यसभा सदस्य की पक्षातील नवी ताकद? NCP मध्ये पार्थ-जय पवारांवर चर्चांना उधाण

NCP मध्ये नवे सत्तासमीकरण! फक्त राज्यसभा सदस्य की पक्षातील नवी ताकद? NCP मध्ये पार्थ-जय पवारांवर चर्चांना उधाण

May 16, 2026 | 05:25 PM
8th Pay Commission: DA संदर्भात मोठी अपडेट! 8 व्या वेतन आयोगामध्ये महागाई भत्ता विलीन होण्याची चर्चा; पगारात होणार मोठी वाढ?

8th Pay Commission: DA संदर्भात मोठी अपडेट! 8 व्या वेतन आयोगामध्ये महागाई भत्ता विलीन होण्याची चर्चा; पगारात होणार मोठी वाढ?

May 16, 2026 | 04:49 PM
Thane News : ठाण्यातील डॉक्टर अडचणीत; 70 लाखांच्या फसवणूक प्रकरणी सत्र न्यायालयाचा जामीन नकार

Thane News : ठाण्यातील डॉक्टर अडचणीत; 70 लाखांच्या फसवणूक प्रकरणी सत्र न्यायालयाचा जामीन नकार

May 16, 2026 | 04:43 PM
शहरी कामगारांच्या सन्मान, सुरक्षा आणि न्यायासाठी युवक काँग्रेसचा लढा, “मुंबईचा हक्क” अभियानाची मुंबई युवक काँग्रेसकडून घोषणा

शहरी कामगारांच्या सन्मान, सुरक्षा आणि न्यायासाठी युवक काँग्रेसचा लढा, “मुंबईचा हक्क” अभियानाची मुंबई युवक काँग्रेसकडून घोषणा

May 16, 2026 | 04:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM