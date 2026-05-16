Pune Crime: 400 रुपयांत बनवली बॉम्बसदृश्य वस्तू, पुणे हादरवणारा आरोपी नागपूर स्टेशनवर जेरबंद; एटीएस चौकशी करणार

शिवाजी राठोड याने हे अस का केला?
शिवाजी राठोड याचा खंडणी उकळण्याचा डाव होता. त्याने ही वस्तू ठेवली आणि त्यानंतर तो तिथून फरार झाला. मात्र एटीएस, पुणे पोलीस गुन्हे शाखा आणि नंतर स्थानिक पोलीस यांची वेगवेगळी पथक तैनात करण्यात आली होती. अनेकांची यामध्ये चौकशी करण्यात आली मात्र आरोपी मिळत नव्हता. शेवटी नागपूर रेल्वे स्थानक परिसरात हा आरोपी आढळून आला.
त्याने हे का केल? त्याला नक्की काय झाल होत?
Ans: शिवाजी राठोड याला नागपूर रेल्वे स्थानकावरून अटक करण्यात आली.
Ans: उपचारासाठी मोठा खर्च लागणार असल्याने खंडणी उकळण्यासाठी त्याने हा कट रचल्याचा संशय आहे.
Ans: आरोपीच्या घरात ऑनलाइन मागवलेल्या घड्याळाच्या बॉक्सवरून पोलिसांनी तपास करून त्याची ओळख पटवली.