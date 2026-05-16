Pune Crime: पुण्यात RTE प्रवेशात मोठा भ्रष्टाचार? मोफत शिक्षणासाठी 50 हजार ते अडीच लाखांची मागणी

NEET Paper Leak: NEET पेपरफुटीचं पुणे कनेक्शन उघड! मनीषा वाघमारेसह आणखी एकाला CBIची अटक
दरम्यान, याप्रकरणी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे-पाटील यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली असून, वळसे-पाटील यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशी समिती स्थापन केली आहे. ही चौकशी समिती सर्व संशयित प्रवेशांची व आर्थिक तडजोडीने देण्यात प्रवेशांची चौकशी करणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील काही जण असून या टोळीचा पर्दाफाश केल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाहीत.
याबाबत गेल्या अनेक दिवसांपासून पालकांच्या तक्रारी येत आहेत. तांत्रिक अडचणींचे कारण सांगून पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला जात आहे, तर दुसरीकडे पडद्यामागून मोठ्या प्रमाणावर ‘आर्थिक व्यवहार’ करून अपात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवून दिले जात आहेत. यामुळे दररोज शेकडो पालक शिक्षण विभागाच्या कारभाराला कंटाळून दाद मागण्यासाठी येत आहेत. ऑनलाईन प्रणालीमध्ये जाणीवपूर्वक फेरफार करून प्रवेश पक्का करण्यासाठी हे पैसै घेतले जात आहेत.
आर्थिक देवाणघेवाणीची मोडस ऑपरेंडी कशी
या मोफत प्रवेशासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जांमध्ये काही थातूरमातूर त्रुटी काढायची. त्रुटी आढळून आलेला पालक आपोआप भेटायला येतो आणि मग आम्ही तुमचे हे काम करुन देऊ. नाही तर तुमच्या पाल्याला मोफतच प्रवेश मिळणार आहे. या मोफत प्रवेशामुळे वर्षाला किमान ५० हजार रुपयांप्रमाणे आठ वर्षांचे किमान चार लाख रुपये वाचणार आहेत. त्याबद्दलात आम्हाला केवळ ५० हजार रुपये द्या, आम्ही तुमचे काम करुन देऊ,असे सांगून पैसे उकळले जातात. केवळ मोफत प्रवेशाचा विषय नसून सामान्य कुटुंबातील मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. आरटीई प्रवेशाच्या नावाखाली ज्यांनी कुणी ‘दुकानदारी’ मांडली आहे. त्यांचे परवाने रद्द करेपर्यंत आणि दोषींना शिक्षा मिळेपर्यंत मी हा लढा थांबवणार नाही.
Dhule Crime: पत्नीसमोर सुनावल्याचा राग अनावर; मुलानेच घेतला आई-वडिलांचा जीव
Ans: मोफत प्रवेशासाठी 50 हजार ते अडीच लाख रुपये घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
Ans: पुणे महापालिका, जिल्हा परिषद आणि ऑनलाईन प्रक्रियेशी संबंधित काही कर्मचाऱ्यांवर संशय व्यक्त केला जात आहे.
Ans: जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष विवेक वळसे-पाटील यांनी चौकशी समिती स्थापन करून तपास सुरू केला आहे.