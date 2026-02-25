Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Crime
  • Bihar Crime Happiness Is Ruined Wife Shot Dead In Bhar Mandwa Attack Suspected To Be Due To One Sided Love Shocking Video

Bihar Crime: आनंदावर विरजण! भर मांडवात नवरीवर गोळीबार; एकतर्फी प्रेमातून हल्ल्याचा संशय; थरकाप उडवणारा VIDEO

बक्सर जिल्हा मधील चौसा येथे लग्नसोहळ्यात जयमालादरम्यान नवरीवर गोळीबार झाला. एकतर्फी प्रेमातून हल्ल्याचा संशय. जखमी नवरीला प्रथम बक्सर सदर रुग्णालयात, नंतर वाराणसी ट्रॉमा सेंटरला हलवले; आरोपी फरार.

Updated On: Feb 25, 2026 | 03:30 PM
  • जयमाला दरम्यान नवरीवर गोळीबार
  • एकतर्फी प्रेमातून हल्ल्याचा प्राथमिक संशय
  • नवरी गंभीर जखमी
बिहार: बिहार येथील बक्सर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणाने एकतर्फी प्रेमातून भर मांडवात नावरीवर गोळी झाडल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे. या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे.

काय घडलं नेमकं?

चौसा येथील मल्लाह टोलीमध्ये लग्नाची वरात आली होती. लग्न असल्याने जिकडे तिकडे आनंदी वातावरण सुरु होते. नवरदेव आणि नवरी स्टेजवर जयमाला विधीसाठी उभे होते. नातेवाईक फोटो काढण्यात आणि गाणी वाजवण्यात मग्न होते.तेवढ्यात एका तरुणाने गर्दीतून पुढे येत नवरीच्या दिशेने गोळी झाडली. गोळी लागताच नवरी खाली कोसळली.

Dombivli Crime: 10 बिअर व 45 गोळ्यांचे केले सेवन…, डोंबिवलीत नामांकित डॉक्टरचा आत्महत्येचा प्रयत्न; कारण काय?

नवरी गंभीर

नागरिकांनी तातडीने गोळी लागल्यानंतर जखमी नवरीला बक्सरच्या सदर रुग्णालयात दाखल केले. सदर रुग्णालयातील डॉक्टरांनी मुलीची प्रकृती गंभीर असल्याचे पाहून प्राथमिक उपचार केले. रक्तस्त्राव जास्त झाल्यामुळे आणि प्रकृती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून डॉक्टरांनी तिला अधिक चांगल्या उपचारांसाठी वाराणसी येथील ट्रॉमा सेंटरमध्ये रेफर केले आहे.

एकतर्फी प्रेमातुन गोळीबार केल्याचा संशय

प्राथमिक तपासात हा प्रकार एकतर्फी प्रेमातून केल्याचा संशय पोलिसांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. पोलीस सध्या या प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून आरोपीचा शोध घेण्यासाठी ठिकठिकाणी छापेमारी सुरु आहे.

 

खळबळजनक! प्राथमिक शाळेच्या इमारतीत तरुणाचा मृतदेह लटकलेल्या अवस्थेत आढळला; हत्येचा संशय

बिहारच्या दरभंगा येथून एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. एका प्राथमिक शाळेच्या पहिल्या मजल्यावर एका १८ वर्षीय तरुणाचा मृतदेह लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आल्याचे समोर आले आहे. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतले आणि शवविच्छेदनासाठी पाठवले. या घटनेने परिसरात भीतीचे वातारण पसरले होते.

हत्येचा संशय व्यक्त

मृतदेह सापडलेल्या तरुणाची ओळख पटली आहे. त्याचे नाव भरत मंडल उर्फ हिमांशू (वय 18) असे आहे. तो इलेक्ट्रिकल डेकोरेटर म्हणून काम करतो. त्याचा मेहुणा सावन राय याने हत्येचा संशय व्यक्त केला आहे. हिमांशूची हत्या करून हत्येचा संशय न येण्यासाठी त्याचा मृतदेह लटकवण्यात आला असा आरोप आहे. त्याने सांगितलं की, तो मित्रांसोबत घरातून बाहेर पडला असता, मात्र पुन्हा घरी परातलाच नाही. कुटुंबीयांनी त्याचा शोध घेतला तेव्हा त्याचा मृतदेह लटकलेल्या अवस्थेत सापडून आला.

Bihar Crime: खळबळजनक! प्राथमिक शाळेच्या इमारतीत तरुणाचा मृतदेह लटकलेल्या अवस्थेत आढळला; हत्येचा संशय

 

 

 

Frequently Asked Questions

  • Que: हल्ल्यामागील कारण काय?

    Ans: एकतर्फी प्रेमातून गोळीबार केल्याचा प्राथमिक संशय.

  • Que: नवरीची प्रकृती कशी आहे?

    Ans: गंभीर; वाराणसीतील ट्रॉमा सेंटरमध्ये उपचार सुरू.

  • Que: पोलिसांची कारवाई काय?

    Ans: आरोपीच्या शोधासाठी छापेमारी व सखोल तपास सुरू.

Published On: Feb 25, 2026 | 02:23 PM

