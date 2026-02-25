Bihar Crime: आनंदावर विरजण! भर मांडवात नवरीवर गोळीबार; एकतर्फी प्रेमातून हल्ल्याचा संशय; थरकाप उडवणारा VIDEO

काय घडलं नेमकं?
चौसा येथील मल्लाह टोलीमध्ये लग्नाची वरात आली होती. लग्न असल्याने जिकडे तिकडे आनंदी वातावरण सुरु होते. नवरदेव आणि नवरी स्टेजवर जयमाला विधीसाठी उभे होते. नातेवाईक फोटो काढण्यात आणि गाणी वाजवण्यात मग्न होते.तेवढ्यात एका तरुणाने गर्दीतून पुढे येत नवरीच्या दिशेने गोळी झाडली. गोळी लागताच नवरी खाली कोसळली.
नवरी गंभीर
नागरिकांनी तातडीने गोळी लागल्यानंतर जखमी नवरीला बक्सरच्या सदर रुग्णालयात दाखल केले. सदर रुग्णालयातील डॉक्टरांनी मुलीची प्रकृती गंभीर असल्याचे पाहून प्राथमिक उपचार केले. रक्तस्त्राव जास्त झाल्यामुळे आणि प्रकृती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून डॉक्टरांनी तिला अधिक चांगल्या उपचारांसाठी वाराणसी येथील ट्रॉमा सेंटरमध्ये रेफर केले आहे.
एकतर्फी प्रेमातुन गोळीबार केल्याचा संशय
प्राथमिक तपासात हा प्रकार एकतर्फी प्रेमातून केल्याचा संशय पोलिसांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. पोलीस सध्या या प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून आरोपीचा शोध घेण्यासाठी ठिकठिकाणी छापेमारी सुरु आहे.
Ans: एकतर्फी प्रेमातून गोळीबार केल्याचा प्राथमिक संशय.
Ans: गंभीर; वाराणसीतील ट्रॉमा सेंटरमध्ये उपचार सुरू.
Ans: आरोपीच्या शोधासाठी छापेमारी व सखोल तपास सुरू.