“संजय लीला भन्साळींना हृदयविकाराचा झटका?” अफवांवर टीमने सोडले मौन; चाहत्यांना केले आवाहन!

प्रसिद्ध बॉलीवूड दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांनी काल त्यांचा ६३ वा वाढदिवस साजरा केला. तब्येत बिघडल्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचे वृत्त आले होते. परंतु, त्यांच्या टीमने अशा बातम्यांना केवळ अफवा म्हणून फेटाळून लावले आहे. भन्साळींच्या टीमच्या मते, ते नियमित तपासणीसाठी रुग्णालयात गेले होते. संजय लीला भन्साळी पूर्णपणे निरोगी असल्याचे आता त्यांच्या टीमने सांगितले आहे.
भन्साळींच्या कुटुंबाकडून निवेदन
भन्साळींच्या रुग्णालयात दाखल झाल्याच्या वृत्ताबाबत त्यांच्या टीमने अधिकृत निवेदनही जारी केले आहे. निवेदनात असे म्हटले आहे की, “श्री. भन्साळी पूर्णपणे बरे आहेत. ते नियमित तपासणीसाठी रुग्णालयात गेले होते. काळजी करण्यासारखे काहीही नाही. तुम्ही दाखवलेल्या प्रेमाची, काळजीची आणि काळजीची आम्ही खूप प्रशंसा करतो. तुमच्या हार्दिक शुभेच्छा आणि सतत पाठिंब्याबद्दल धन्यवाद.”
भन्साळींच्या टीमचे विधान
टीमने पुढे लिहिले, “संजय लीला भन्साळी यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याच्या बातम्या पूर्णपणे खोट्या आणि निराधार आहेत. या बातम्यांमध्ये काहीही तथ्य नाही. ते फक्त नियमित आरोग्य तपासणीसाठी गेले होते.” कामाच्या बाबतीत, संजय सध्या आलिया भट्ट, रणबीर कपूर आणि विकी कौशल यांच्या आगामी “लव्ह अँड वॉर” चित्रपटात व्यस्त आहे.
भन्साळींनी त्यांचा वाढदिवस कसा साजरा केला?
त्यांच्या वाढदिवशीही, संजय लीला भन्साळींनी सेटवर राहणे पसंत केले आणि त्यांच्या आगामी “लव्ह अँड वॉर” चित्रपटाच्या कामात पूर्णपणे मग्न राहिले. त्यांच्या वाढदिवसाबाबत ते म्हणाले, “काम हेच मला परिभाषित करते. जेव्हा माझ्याकडे काम नसते तेव्हा मला कोणतेही मूल्य वाटत नाही. एक कलाकार म्हणून, मी आता अधिक निर्भय आहे आणि जोखीम घेण्यास तयार आहे.” आज, मी पाच-दहा वर्षांपूर्वीपेक्षा जास्त मेहनत घेत आहे. मी दिवसातून सुमारे २० तास काम करतो आणि मला त्याचा आनंद मिळत आहे.
संजय हे बॉलीवूडमधील सर्वोत्तम दिग्दर्शकांपैकी एक
मुंबईतील ३०० चौरस फूट चाळीत जन्मलेले संजय लीला भन्साळी यांनी सुरुवात अगदी साधी केली होती, परंतु त्यांच्या कठोर परिश्रमामुळे ते भारतातील सर्वात प्रसिद्ध चित्रपट निर्मात्यांपैकी एक बनले. आज त्यांची एकूण संपत्ती ₹९४० कोटी इतकी आहे. उघड्या भिंतींपासून ते चित्रपटसृष्टीतील सर्वात भव्य सेट तयार करण्यापर्यंतचा त्यांचा प्रवास चित्रपट उद्योगातील त्यांच्या उल्लेखनीय वाढीचे प्रतिबिंब आहे. आज, संजय लीला भन्साळी हे भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वोत्तम आणि दूरदर्शी दिग्दर्शकांपैकी एक मानले जातात, जे त्यांच्या उत्कृष्ट कथाकथनाचे आणि भारतीय चित्रपटांना जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी ओळखले जातात. त्यांनी त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीत अनेक कालातीत क्लासिक्स दिले आहेत.
गरिबीत घालवलेले सुरुवातीचे जीवन
भन्साळी यांचे सुरुवातीचे आयुष्य गरिबीत गेले. त्यांच्या वडिलांनी “जहाजी लुटेरा” मध्ये गुंतवणूक केली, जी फ्लॉप झाली, ज्यामुळे भन्साळींचे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आले. छोट्या कार्यक्रमांमध्ये त्यांच्या आईचे नृत्य पाहिल्याने त्यांना त्यांचे सिग्नेचर भव्य संगीतमय दृश्ये तयार करण्याची प्रेरणा मिळाली. वादामुळे FTII मधून काढून टाकण्यात आले असले तरी, त्यांनी चिकाटीने काम केले आणि आठ वर्षे विधू विनोद चोप्रा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपली कारकीर्द सुरू ठेवली.