Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Dombivli Crime Consumed 10 Beers And 45 Pills Famous Doctor Attempts Suicide In Dombivli What Is The Reason

Dombivli Crime: 10 बिअर व 45 गोळ्यांचे केले सेवन…, डोंबिवलीत नामांकित डॉक्टरचा आत्महत्येचा प्रयत्न; कारण काय?

डोंबिवली येथे नामांकित डॉक्टरने वैयक्तिक तणावातून 10 बिअर व 45 झोपेच्या गोळ्या घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे उपचार वेळेत मिळाले. विष्णूनगर पोलीस तपास करत आहेत.

Updated On: Feb 25, 2026 | 01:47 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • डॉक्टरने मद्य व झोपेच्या गोळ्यांचे सेवन केले
  • वैयक्तिक/प्रेमसंबंधातील तणावाची चर्चा
  • वेळेवर हॉस्पिटलला न आल्याने संशय
डोंबिवली: डोंबिवली येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका नामांकित डॉक्टरने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे. स्वतःचे अत्याधुनिक रुग्णालय आणि स्थिर कौटुंबिक आयुष्य असतानाही त्या डॉक्टरने एवढा टोकाचा पाऊल का उचलला? असे काय झाले होते की त्यांना एवढा टोकाचा पाऊल उचलावा लागला. जाणून घ्या…

Bihar Crime: खळबळजनक! प्राथमिक शाळेच्या इमारतीत तरुणाचा मृतदेह लटकलेल्या अवस्थेत आढळला; हत्येचा संशय

काय घडलं नेमकं?

नामांकित हॉस्पिटलच्या डॉक्टरने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणातील डॉक्टर आणि त्यांची पत्नी दोघेही उच्चशिक्षित असून डोंबिवलीत त्यांचे सुसज्ज आणि नावाजलेले रुग्णालय आहे. मात्र, काही महिन्यांपासून संबंधित डॉक्टरांचे त्याच रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या एका परिचारिकेशी जवळीक वाढली होती. या विवाहबाह्य संबंधांमुळे दाम्पत्यामध्ये सतत वाद निर्माण होत होते. घरगुती तणाव वाढत गेल्यानंतर परिस्थिती चिघळली आणि अखेरीस डॉक्टरांनी पत्नीपासून वेगळे राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार त्यांनी डोंबिवली पूर्वेतील एका उच्चभ्रू सोसायटीत भाड्याने निवासस्थानी राहत स्वतंत्र संसार सुरू केला.

या प्रकरणाला नवे वळण तेव्हा मिळाले, जेव्हा संबंधित नर्सने डॉक्टरांकडे लग्नाची मागणी ठामपणे मांडली. आपण आधीच विवाहित असल्याने दुसरे लग्न शक्य नसल्याचे डॉक्टरांनी स्पष्ट केल्यानंतर दोघांमध्ये दुरावा निर्माण झाला. त्यानंतर नर्सने संवाद पूर्णपणे बंद केल्याची माहिती आहे.ज्यांच्यासाठी त्यांनी कौटुंबिक आयुष्यापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला, त्यांच्याकडूनच दुरावा आल्याने डॉक्टर मानसिकदृष्ट्या खचल्याचे सांगितले जाते. या नैराश्यातून त्यांनी राहत्या घरी मोठ्या प्रमाणात मद्यप्राशन करून झोपेच्या गोळ्यांचे सेवन केले. जवळपास त्यांनी १० बिअर पिऊन आणि ४५ झोपेच्या गोळ्या खाऊन त्यांनी आत्महत्या केली.

कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे वाचले डॉक्टरांचे प्राण
डॉक्टर वेळेवर हॉस्पिटलमध्ये न पोहोचल्याने कर्मचाऱ्यांना शंका आली. त्यांनी तातडीने डॉक्टरांच्या निवास्थानी धाव घेतली. दरवाजा उघडला असता डॉक्टर बेशुद्धावस्थेत आढळले. त्यांना तातडीने उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. सुदैवाने, वेळेवर उपचार मिळाल्याने सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती मिळाली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास विष्णूनगर पोलीस करत आहेत.

Navi Mumbai Crime: उलवे पोलिसांचा अजब कारभार! सीसीटीव्हीत चोरी स्पष्ट, तरी गुन्ह्याऐवजी ‘मोबाईल गहाळ’ची नोंद!

कसे वाचले प्राण

डॉक्टर वेळेवर हॉस्पिटलमध्ये न पोहोचल्याने कर्मचाऱ्यांना शंका आली. त्यांनी तातडीने डॉक्टरांच्या निवास्थानी धाव घेतली. दरवाजा उघडला असता डॉक्टर बेशुद्धावस्थेत आढळले. त्यांना तातडीने उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. सुदैवाने, वेळेवर उपचार मिळाल्याने सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती मिळाली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास विष्णूनगर पोलीस करत आहेत.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: डॉक्टर कसे वाचले?

    Ans: वेळेवर हॉस्पिटलला न आल्याने कर्मचाऱ्यांनी घरी जाऊन त्यांना उपचारासाठी दाखल केले.

  • Que: सध्याची प्रकृती कशी आहे?

    Ans: उपचारानंतर प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती आहे.

  • Que: पोलिसांची भूमिका काय?

    Ans: विष्णूनगर पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

Web Title: Dombivli crime consumed 10 beers and 45 pills famous doctor attempts suicide in dombivli what is the reason

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 25, 2026 | 01:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bihar Crime: खळबळजनक! प्राथमिक शाळेच्या इमारतीत तरुणाचा मृतदेह लटकलेल्या अवस्थेत आढळला; हत्येचा संशय
1

Bihar Crime: खळबळजनक! प्राथमिक शाळेच्या इमारतीत तरुणाचा मृतदेह लटकलेल्या अवस्थेत आढळला; हत्येचा संशय

Navi Mumbai Crime: उलवे पोलिसांचा अजब कारभार! सीसीटीव्हीत चोरी स्पष्ट, तरी गुन्ह्याऐवजी ‘मोबाईल गहाळ’ची नोंद!
2

Navi Mumbai Crime: उलवे पोलिसांचा अजब कारभार! सीसीटीव्हीत चोरी स्पष्ट, तरी गुन्ह्याऐवजी ‘मोबाईल गहाळ’ची नोंद!

Madhyapradesh Crime: दहावीचा पेपर लिहीत असतांना पोटात वेदना, अल्पवयीन विद्यार्थिनीने बाथरूममध्ये दिला बाळाला जन्म
3

Madhyapradesh Crime: दहावीचा पेपर लिहीत असतांना पोटात वेदना, अल्पवयीन विद्यार्थिनीने बाथरूममध्ये दिला बाळाला जन्म

Asaam Crime: आसाम हादरले! प्रियकरासमोर 28 वर्षीय तरुणीवर सात जणांकडून अत्याचार; एवढेच नाही तर…
4

Asaam Crime: आसाम हादरले! प्रियकरासमोर 28 वर्षीय तरुणीवर सात जणांकडून अत्याचार; एवढेच नाही तर…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Dombivli Crime: 10 बिअर व 45 गोळ्यांचे केले सेवन…, डोंबिवलीत नामांकित डॉक्टरचा आत्महत्येचा प्रयत्न; कारण काय?

Dombivli Crime: 10 बिअर व 45 गोळ्यांचे केले सेवन…, डोंबिवलीत नामांकित डॉक्टरचा आत्महत्येचा प्रयत्न; कारण काय?

Feb 25, 2026 | 01:47 PM
वाहतूक कोंडीतून होणार सुटका! दहिसर पथकर नाका येथे सॅटेलाइट शुल्कवसुली यंत्रणा उभारणार

वाहतूक कोंडीतून होणार सुटका! दहिसर पथकर नाका येथे सॅटेलाइट शुल्कवसुली यंत्रणा उभारणार

Feb 25, 2026 | 01:47 PM
धावांचा डोंगर आणि मोठा विजय; सेमीफायनलच्या शर्यतीत टिकण्यासाठी Team India ची कसरत? काय असतील समीकरणं?

धावांचा डोंगर आणि मोठा विजय; सेमीफायनलच्या शर्यतीत टिकण्यासाठी Team India ची कसरत? काय असतील समीकरणं?

Feb 25, 2026 | 01:45 PM
पुण्यातील राजकीय हिंसाचाराच्या घटनेनंतर काँग्रेस आक्रमक; शिष्टमंडळाची पोलिस आयुक्तांसोबत चर्चा

पुण्यातील राजकीय हिंसाचाराच्या घटनेनंतर काँग्रेस आक्रमक; शिष्टमंडळाची पोलिस आयुक्तांसोबत चर्चा

Feb 25, 2026 | 01:38 PM
Nuclear Threat: आता ‘पाकिस्तान’ इस्रायलच्या निशाण्यावर; ‘इस्लामिक अणुबॉम्ब’ नष्ट करण्यासाठी ज्यू राष्ट्राचा महाभयंकर प्लॅन

Nuclear Threat: आता ‘पाकिस्तान’ इस्रायलच्या निशाण्यावर; ‘इस्लामिक अणुबॉम्ब’ नष्ट करण्यासाठी ज्यू राष्ट्राचा महाभयंकर प्लॅन

Feb 25, 2026 | 01:19 PM
रामदास आठवलेंसह विनोद तावडेंनाही राज्यसभेत संधी? पार्थ पवारांचा मार्ग सुकर

रामदास आठवलेंसह विनोद तावडेंनाही राज्यसभेत संधी? पार्थ पवारांचा मार्ग सुकर

Feb 25, 2026 | 01:15 PM
Airtel Recharge Plan: 300GB डेटा आणि तब्बल 84 दिवसांची व्हॅलिडिटी… कंपनीच्या नव्या प्लॅनमध्ये यूजर्सना मिळणार हे फायदे

Airtel Recharge Plan: 300GB डेटा आणि तब्बल 84 दिवसांची व्हॅलिडिटी… कंपनीच्या नव्या प्लॅनमध्ये यूजर्सना मिळणार हे फायदे

Feb 25, 2026 | 01:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM
Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Feb 24, 2026 | 07:43 PM
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM