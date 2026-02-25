Bihar Crime: खळबळजनक! प्राथमिक शाळेच्या इमारतीत तरुणाचा मृतदेह लटकलेल्या अवस्थेत आढळला; हत्येचा संशय

Navi Mumbai Crime: उलवे पोलिसांचा अजब कारभार! सीसीटीव्हीत चोरी स्पष्ट, तरी गुन्ह्याऐवजी ‘मोबाईल गहाळ’ची नोंद!
हत्येचा संशय व्यक्त
मृतदेह सापडलेल्या तरुणाची ओळख पटली आहे. त्याचे नाव भरत मंडल उर्फ हिमांशू (वय 18) असे आहे. तो इलेक्ट्रिकल डेकोरेटर म्हणून काम करतो. त्याचा मेहुणा सावन राय याने हत्येचा संशय व्यक्त केला आहे. हिमांशूची हत्या करून हत्येचा संशय न येण्यासाठी त्याचा मृतदेह लटकवण्यात आला असा आरोप आहे. त्याने सांगितलं की, तो मित्रांसोबत घरातून बाहेर पडला असता, मात्र पुन्हा घरी परातलाच नाही. कुटुंबीयांनी त्याचा शोध घेतला तेव्हा त्याचा मृतदेह लटकलेल्या अवस्थेत सापडून आला.
स्थानिकांनी काय म्हंटले?
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार शाळेच्या परिसरात अनेक व्यसनी लोक एकत्र यायचे. दारूच्या नशेतून झालेल्या भांडणातून हिमांशूची हत्या करण्यात आली असावी आणि मृतदेह शाळेच्या वरच्या मजल्यावर लटकवण्यात आला असावा असा संशय स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
पोलिसांची कारवाई काय?
शहर पोलिसांनी घटनास्थळी सील करून तपासासाठी एफएसएल पथकाला पाचारण केले. पोलिसांसह पथकाने घटनास्थळावरून काही वस्तू गोळा केल्या. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदन करण्यासाठी पाठवले असून शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतर मृत्यूचे नेमके कारण समोर येणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. पोलिसांनी अद्याप कोणाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला नसून पोलीस तपास करत आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.
Ans: हत्या करून मृतदेह लटकवण्यात आल्याचा संशय.
Ans: घटनास्थळ सील करून एफएसएल पथकाद्वारे तपास सुरू.
Ans: अद्याप निष्कर्ष लागलेला नाही; शवविच्छेदन अहवालाची प्रतीक्षा आहे.