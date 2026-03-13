Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Summer Special : तिखट नाही तर यंदा घरी बनवा आंबट गोड चवीचं ‘कैरीचं लोणचं’, पारंपरिक रेसिपी नोट करा

Sweet Achar Recipe : गोड चवीचं कैरीचं लोणचं तुम्ही कधी खाल्लं आहे का? नसेल तर आजच याची रेसिपी नोट करा आणि यंदाच्या उन्हाळ्यात घरी नक्की बनवून खा.

Updated On: Mar 13, 2026 | 09:35 AM
Summer Special : तिखट नाही तर यंदा घरी बनवा आंबट गोड चवीचं 'कैरीचं लोणचं', पारंपरिक रेसिपी नोट करा

(फोटो सौजन्य: Youtube)

  • उन्हाळ्यात घराघरात लोणचं तयार केलं जात.
  • आज आम्ही तुमच्यासोबत कैरीच्या लोणच्याची रेसिपी शेअर करत आहोत.
  • पण हे लोणचं चवीला तिखट नाही तर गोड लागतं.
उन्हाळा सुरू झाला की बाजारात ताज्या कैऱ्या मोठ्या प्रमाणात दिसू लागतात आणि त्याचबरोबर घराघरांत विविध प्रकारची लोणची करण्याची परंपरा सुरू होते. कैरीचं लोणचं हा भारतीय जेवणाचा अविभाज्य भाग मानला जातो. साधं वरण-भात, पोळी-भाजी किंवा दही-भात असो, त्यासोबत थोडंसं लोणचं असेल तर जेवणाची चव अनेक पटींनी वाढते.

Summer Special : उन्हाळ्यात घरी ‘साबुदाण्याचे पापड’ बनवायला विसरू नका, आजच रेसिपी नोट करा

महाराष्ट्रात कैरीच्या लोणच्याचे अनेक प्रकार केले जातात – तिखट लोणचं, मेथीचं लोणचं, तेलातलं लोणचं आणि गोड लोणचं. यापैकी गोड कैरीचं लोणचं हे खास चविष्ट आणि सर्व वयोगटांना आवडणारं असतं. कैरीची आंबट चव, गुळाची गोडी आणि मसाल्यांचा सुगंध यामुळे या लोणच्याची चव अतिशय खास लागते. घरच्या घरी बनवलेलं लोणचं हे केमिकल-फ्री आणि जास्त चवदार असतं. हे लोणचं योग्य पद्धतीने केलं तर ते अनेक महिने टिकतं आणि जेवणात वेगळीच चव आणतं. आज आपण अगदी पारंपरिक पद्धतीने बनवलेलं गोड कैरीचं लोणचं कसं करायचं याची रेसिपी जाणून घ्या.

साहित्य

  • 1 किलो कच्च्या कैऱ्या
  • 500 ग्रॅम गूळ (चिरलेला)
  • 2 टेबलस्पून लाल तिखट
  • 1 टीस्पून हळद
  • 1 टीस्पून मेथी दाणे
  • 1 टीस्पून मोहरी
  • 1 टीस्पून जिरे
  • चवीनुसार मीठ
  • 3–4 टेबलस्पून तेल
Breakfast Recipe: सकाळच्या घाईगडबडीमध्ये नाश्ता काय बनवावं सुचत नाही? मग १० मिनिटात बनवा Potato Bread Toast

कृती

  • सर्वप्रथम कैऱ्या स्वच्छ धुवून पूर्ण कोरड्या पुसून घ्या. त्यानंतर त्यांचे छोटे तुकडे करून घ्या.
    एका भांड्यात कैरीचे तुकडे घ्या आणि त्यात मीठ व हळद घालून चांगले मिसळा. हे मिश्रण साधारण 3–4 तास तसेच ठेवावे.
  • कढईत मेथी, मोहरी आणि जिरे हलकेसे भाजून घ्या. थंड झाल्यावर त्याची जाडसर पूड करून घ्या.
  • एका मोठ्या भांड्यात कैरीचे तुकडे, गूळ, लाल तिखट आणि तयार केलेला मसाला घालून व्यवस्थित मिसळा.
  • कढईत तेल गरम करून पूर्ण थंड होऊ द्या. हे थंड तेल लोणच्यात घालून पुन्हा चांगले मिसळा.
  • हे लोणचं स्वच्छ, कोरड्या काचेच्या बरणीत भरून ठेवा. 2–3 दिवसांनी गूळ पूर्ण विरघळून लोणचं छान मुरते.
  • आता तुमचं चविष्ट गोड कैरीचं लोणचं तयार आहे. हे पोळी, पराठा, भाकरी किंवा वरण-भातासोबत खूप छान लागते.
  • लोणचं जास्त दिवस टिकवायचं असेल तर बरणी नेहमी कोरडी ठेवावी आणि ओलसर चमचा वापरू नये.
 

Published On: Mar 13, 2026 | 09:35 AM

