क्रिकेट जगतात पसरली शोककळा! न्यूझीलंडच्या माजी यष्टीरक्षक-फलंदाजाने घेतला अखेरचा श्वास…

न्यूझीलंडचे माजी कसोटी क्रिकेटपटू ट्रेवर मॅकमहोन यांचे वयाच्या ९६ व्या वर्षी निधन झाले. न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डाने याची घोषणा केली. मॅकमहोन यांनी भारत दौरा केला आणि कराची येथे पाकिस्तानविरुद्ध कसोटी पदार्पण केले. तथापि, त्यांची कारकीर्द अल्पायुषी ठरली. ट्रेवर हे न्यूझीलंडचे सर्वात वयस्कर जिवंत क्रिकेटपटू होते. तथापि, त्यांचे आता वयाच्या ९६ व्या वर्षी निधन झाले आहे. १२ मार्च रोजी त्यांचे निधन झाले.
न्यूझीलंड क्रिकेट आणि वेलिंग्टन क्रिकेट असोसिएशनने मॅकमोहन यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला आहे. माजी किवी खेळाडूने त्यांच्या कारकिर्दीत फक्त पाच कसोटी सामने खेळले. त्यांची भारत दौऱ्यासाठी निवड झाली होती परंतु त्यांना टीम इंडियाविरुद्ध खेळण्याची संधी मिळाली नाही. ट्रेवर जॉर्ज मॅकमोहन यांचा जन्म ८ नोव्हेंबर १९२९ रोजी वेलिंग्टन येथे झाला. तो एक विकेटकीपर होता आणि १९५५-५६ च्या पाकिस्तान आणि भारत दौऱ्यावर न्यूझीलंडसाठी त्याची पहिल्यांदा निवड झाली. त्याने कराची येथे पाकिस्तानविरुद्ध कसोटी पदार्पण केले.
क्रिकेट चाहते संतापले, SRH ला बॉयकॉट करण्याची दिली धमकी! पाकिस्तानी खेळाडू खरेदी केल्याबद्दल काव्या मारन ट्रोल
या दौऱ्यात एकूण आठ कसोटी सामने खेळले गेले, त्यापैकी चार मॅकमोहन खेळले. त्यानंतर त्याने १९५६ मध्ये ड्युनेडिनमधील कॅरिसब्रुक येथे वेस्ट इंडिजविरुद्ध पाचवा आणि शेवटचा कसोटी सामना खेळला. मॅकमोहनने न्यूझीलंडसाठी एकूण पाच कसोटी सामने खेळले. त्याची यष्टीरक्षक जबाबदारी लक्षणीय होती, परंतु त्याने फलंदाजीत फारसे योगदान दिले नाही. पाच सामन्यांमध्ये त्याने फक्त ७ धावा केल्या, नाबाद ४ ही त्याची सर्वोत्तम धावसंख्या होती. त्याने ३७ प्रथम श्रेणी सामने देखील खेळले, ज्यामध्ये ४४९ धावा केल्या आणि त्याची सर्वोत्तम धावसंख्या ४२ होती.
View this post on Instagram
न्यूझीलंड क्रिकेटने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “वेलिंग्टन आणि न्यूझीलंडचे माजी कसोटी क्रिकेटपटू ट्रेव्हर मॅकमहोन यांच्या निधनाची बातमी ऐकून न्यूझीलंड क्रिकेटला खूप दुःख झाले आहे. त्यांच्या निधनाच्या वेळी न्यूझीलंडचे सर्वात वयस्कर हयात असलेले कसोटी क्रिकेटपटू मॅकमहोन यांची १९५५/५६ मध्ये पाकिस्तान आणि भारत दौऱ्यासाठी न्यूझीलंड संघात निवड झाली होती. त्यांनी कराची येथे पाकिस्तानविरुद्ध कसोटी पदार्पण केले आणि त्या दौऱ्यातील आठपैकी चार कसोटी सामने खेळले. त्यानंतर त्यांनी ड्युनेडिनमधील कॅरिसब्रुक येथे वेस्ट इंडिजविरुद्ध पाचवी आणि शेवटची कसोटी खेळली. या कठीण काळात आमचे विचार ट्रेव्हरच्या कुटुंबासोबत आणि मित्रांसोबत आहेत.”