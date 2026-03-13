Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Former New Zealand Test Cricketer Trevor Mcmahon Has Died At The Age Of 96

क्रिकेट जगतात पसरली शोककळा! न्यूझीलंडच्या माजी यष्टीरक्षक-फलंदाजाने घेतला अखेरचा श्वास…

न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डाने घोषणा केली. ट्रेवर हे न्यूझीलंडचे सर्वात वयस्कर जिवंत क्रिकेटपटू होते. तथापि, त्यांचे आता वयाच्या ९६ व्या वर्षी निधन झाले आहे. १२ मार्च रोजी त्यांचे निधन झाले. 

Updated On: Mar 13, 2026 | 10:04 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

न्यूझीलंडचे माजी कसोटी क्रिकेटपटू ट्रेवर मॅकमहोन यांचे वयाच्या ९६ व्या वर्षी निधन झाले. न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डाने याची घोषणा केली. मॅकमहोन यांनी भारत दौरा केला आणि कराची येथे पाकिस्तानविरुद्ध कसोटी पदार्पण केले. तथापि, त्यांची कारकीर्द अल्पायुषी ठरली. ट्रेवर हे न्यूझीलंडचे सर्वात वयस्कर जिवंत क्रिकेटपटू होते. तथापि, त्यांचे आता वयाच्या ९६ व्या वर्षी निधन झाले आहे. १२ मार्च रोजी त्यांचे निधन झाले. 

न्यूझीलंड क्रिकेट आणि वेलिंग्टन क्रिकेट असोसिएशनने मॅकमोहन यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला आहे. माजी किवी खेळाडूने त्यांच्या कारकिर्दीत फक्त पाच कसोटी सामने खेळले. त्यांची भारत दौऱ्यासाठी निवड झाली होती परंतु त्यांना टीम इंडियाविरुद्ध खेळण्याची संधी मिळाली नाही. ट्रेवर जॉर्ज मॅकमोहन यांचा जन्म ८ नोव्हेंबर १९२९ रोजी वेलिंग्टन येथे झाला. तो एक विकेटकीपर होता आणि १९५५-५६ च्या पाकिस्तान आणि भारत दौऱ्यावर न्यूझीलंडसाठी त्याची पहिल्यांदा निवड झाली. त्याने कराची येथे पाकिस्तानविरुद्ध कसोटी पदार्पण केले. 

क्रिकेट चाहते संतापले, SRH ला बॉयकॉट करण्याची दिली धमकी! पाकिस्तानी खेळाडू खरेदी केल्याबद्दल काव्या मारन ट्रोल

या दौऱ्यात एकूण आठ कसोटी सामने खेळले गेले, त्यापैकी चार मॅकमोहन खेळले. त्यानंतर त्याने १९५६ मध्ये ड्युनेडिनमधील कॅरिसब्रुक येथे वेस्ट इंडिजविरुद्ध पाचवा आणि शेवटचा कसोटी सामना खेळला. मॅकमोहनने न्यूझीलंडसाठी एकूण पाच कसोटी सामने खेळले. त्याची यष्टीरक्षक जबाबदारी लक्षणीय होती, परंतु त्याने फलंदाजीत फारसे योगदान दिले नाही. पाच सामन्यांमध्ये त्याने फक्त ७ धावा केल्या, नाबाद ४ ही त्याची सर्वोत्तम धावसंख्या होती. त्याने ३७ प्रथम श्रेणी सामने देखील खेळले, ज्यामध्ये ४४९ धावा केल्या आणि त्याची सर्वोत्तम धावसंख्या ४२ होती.

न्यूझीलंड क्रिकेटने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “वेलिंग्टन आणि न्यूझीलंडचे माजी कसोटी क्रिकेटपटू ट्रेव्हर मॅकमहोन यांच्या निधनाची बातमी ऐकून न्यूझीलंड क्रिकेटला खूप दुःख झाले आहे. त्यांच्या निधनाच्या वेळी न्यूझीलंडचे सर्वात वयस्कर हयात असलेले कसोटी क्रिकेटपटू मॅकमहोन यांची १९५५/५६ मध्ये पाकिस्तान आणि भारत दौऱ्यासाठी न्यूझीलंड संघात निवड झाली होती. त्यांनी कराची येथे पाकिस्तानविरुद्ध कसोटी पदार्पण केले आणि त्या दौऱ्यातील आठपैकी चार कसोटी सामने खेळले. त्यानंतर त्यांनी ड्युनेडिनमधील कॅरिसब्रुक येथे वेस्ट इंडिजविरुद्ध पाचवी आणि शेवटची कसोटी खेळली. या कठीण काळात आमचे विचार ट्रेव्हरच्या कुटुंबासोबत आणि मित्रांसोबत आहेत.”

Web Title: Former new zealand test cricketer trevor mcmahon has died at the age of 96

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 13, 2026 | 10:04 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IPL 2026 साठी BCCI चे नवे नियम! सराव सत्र मार्गदर्शक तत्त्वे केली जारी, संघ आता हे करू शकणार नाहीत…
1

IPL 2026 साठी BCCI चे नवे नियम! सराव सत्र मार्गदर्शक तत्त्वे केली जारी, संघ आता हे करू शकणार नाहीत…

Kritika Kamra-Gaurav Kapoor च्या रिसेप्शनला सेलिब्रिटी कलाकार – खेळाडूंची मेहफिल! मलायका अरोरा ते युवराज सिंह…
2

Kritika Kamra-Gaurav Kapoor च्या रिसेप्शनला सेलिब्रिटी कलाकार – खेळाडूंची मेहफिल! मलायका अरोरा ते युवराज सिंह…

Sports Quota: खेळाडूंसाठी मोठी बातमी! ५ टक्के आरक्षणाकरिता ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणाली
3

Sports Quota: खेळाडूंसाठी मोठी बातमी! ५ टक्के आरक्षणाकरिता ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणाली

सूर्यकुमार यादवला कर्णधारपदावरून काढून टाकणार की नाही? आकाश चोप्राने दिले उत्तर, म्हणाला – कदाचित पुढील सहा महिन्यांत…
4

सूर्यकुमार यादवला कर्णधारपदावरून काढून टाकणार की नाही? आकाश चोप्राने दिले उत्तर, म्हणाला – कदाचित पुढील सहा महिन्यांत…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
क्रिकेट जगतात पसरली शोककळा! न्यूझीलंडच्या माजी यष्टीरक्षक-फलंदाजाने घेतला अखेरचा श्वास…

क्रिकेट जगतात पसरली शोककळा! न्यूझीलंडच्या माजी यष्टीरक्षक-फलंदाजाने घेतला अखेरचा श्वास…

Mar 13, 2026 | 10:04 AM
Vastu Tips: घरात मौल्यवाना वस्तू ठेवण्यासाठी योग्य जागा कोणती? जाणून घ्या

Vastu Tips: घरात मौल्यवाना वस्तू ठेवण्यासाठी योग्य जागा कोणती? जाणून घ्या

Mar 13, 2026 | 10:00 AM
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा: मंत्रिमंडळानंतर आता विधानसभेची मोहोर? जाणून घ्या काय आहेत तरतुदी

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा: मंत्रिमंडळानंतर आता विधानसभेची मोहोर? जाणून घ्या काय आहेत तरतुदी

Mar 13, 2026 | 09:46 AM
Summer Special : तिखट नाही तर यंदा घरी बनवा आंबट गोड चवीचं ‘कैरीचं लोणचं’, पारंपरिक रेसिपी नोट करा

Summer Special : तिखट नाही तर यंदा घरी बनवा आंबट गोड चवीचं ‘कैरीचं लोणचं’, पारंपरिक रेसिपी नोट करा

Mar 13, 2026 | 09:35 AM
Maharashtra Politics : शिवसेना पक्ष नेमका कोणाचा? ‘तारीख पे तारीख’ पुन्हा सुरुच

Maharashtra Politics : शिवसेना पक्ष नेमका कोणाचा? ‘तारीख पे तारीख’ पुन्हा सुरुच

Mar 13, 2026 | 09:34 AM
वयाच्या 66 व्या वर्षी खरंच प्रेग्नंट आहेत नीना गुप्ता? प्रेग्नंसीच्या अफवांवर ‘ये लो, बधाई हो’ म्हणत दिली प्रतिक्रिया

वयाच्या 66 व्या वर्षी खरंच प्रेग्नंट आहेत नीना गुप्ता? प्रेग्नंसीच्या अफवांवर ‘ये लो, बधाई हो’ म्हणत दिली प्रतिक्रिया

Mar 13, 2026 | 09:31 AM
Tuljapur Devi: काय आहे तुळजापूरच्या तुळजाभवानीचा महिमा, तुळजापूरच्या देवीची अद्भुत कथा जाणून घ्या

Tuljapur Devi: काय आहे तुळजापूरच्या तुळजाभवानीचा महिमा, तुळजापूरच्या देवीची अद्भुत कथा जाणून घ्या

Mar 13, 2026 | 09:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Mar 12, 2026 | 07:37 PM
Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Mar 12, 2026 | 07:30 PM
Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mar 12, 2026 | 07:22 PM
Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Mar 12, 2026 | 07:11 PM
Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Mar 12, 2026 | 07:04 PM
Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Mar 12, 2026 | 07:00 PM
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM