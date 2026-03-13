Vastu Tips: घरात मौल्यवाना वस्तू ठेवण्यासाठी योग्य जागा कोणती? जाणून घ्या

हल्ली लोक नवीन घर किंवा अपार्टमेंट खरेदी करण्याचा विचार करतात तेव्हा ते केवळ स्थान, बजेट आणि सुविधांवर लक्ष केंद्रित करत नाहीत तर बरेच जण वास्तुशास्त्राचे नियम देखील पाळतात. असे मानले जाते की घराची दिशा, खोल्यांची रचना आणि आजूबाजूचे वातावरण जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच तुम्ही कोणत्या मजल्यावर राहता हे देखील महत्त्वाचे आहे. काहींच्या मते, वरच्या मजल्यावर राहणे चांगले आहे, तर काही लोक तळमजला अधिक सुरक्षित आणि शुभ मानतात. वास्तुनुसार, प्रत्येक मजल्याची स्वतःची ऊर्जा असते जी घराच्या वातावरणावर आणि तिथे राहणाऱ्या लोकांच्या जीवनावर परिणाम करू शकते.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, अपार्टमेंटमध्ये राहणाऱ्यांसाठी, घराच्या दिशेच्या निवडीइतकेच मजल्याची निवड महत्त्वाची मानली जाते. योग्य मजल्यावर राहिल्याने घरात सकारात्मक ऊर्जा टिकून राहते, तर चुकीचा मजला निवडल्याने मानसिक ताण, अस्थिरता किंवा आर्थिक अडचणी यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. म्हणून, घर निवडताना सुज्ञपणे मजला निवडणे महत्त्वाचे आहे.
वास्तुशास्त्रात केवळ घराची दिशा किंवा त्याच्या दारांची स्थितीच नाही तर जमिनीपासून त्याची उंची देखील विचारात घेतली जाते. प्रत्येक मजला निसर्गाच्या वेगवेगळ्या घटकांशी, जसे की पृथ्वी, वायू आणि आकाशाशी संबंधित असल्याचे मानले जाते. हे घटक घराचे वातावरण, मानसिक संतुलन आणि समृद्धीवर परिणाम करतात. वास्तु तज्ज्ञांच्या विश्वासानुसार, योग्य मजला निवडल्याने घरात सकारात्मक उर्जेचा प्रवाह सुधारतो, ज्यामुळे कुटुंबातील सदस्यांच्या जीवनात स्थिरता आणि आनंद मिळतो.
वास्तुनुसार, तळमजला पृथ्वी तत्वाशी सर्वात जास्त जोडलेला मानला जातो. पृथ्वी तत्व स्थिरता, सुरक्षितता आणि मजबूत पायाचे प्रतीक आहे. जमिनीजवळ राहिल्याने कुटुंबात स्थिरता आणि बंधन वाढते. या मजल्यावर राहणारे लोक अधिक संतुलित आणि शांत जीवन जगतात असे मानले जाते. स्थिर आणि शांत जीवन जगू इच्छिणाऱ्या कुटुंबांसाठी तळमजला आदर्श मानला जातो.
वास्तुशास्त्रानुसार पहिला ते तिसरा मजला देखील अत्यंत अनुकूल मानला जातो. हे मजले पृथ्वी आणि हवेच्या घटकांमध्ये संतुलन राखतात. हे संतुलन घरात सकारात्मक वातावरण राखण्यास मदत करते. अशा मजल्यावर राहिल्याने कुटुंबात व्यावहारिक विचार, सुरक्षितता आणि संतुलन निर्माण होते.
चौथ्या ते सहाव्या मजल्यांमध्ये बहुतेकदा संतुलित ऊर्जा असते असे मानले जाते. येथील पृथ्वी आणि वायु घटक चांगले संतुलित आहेत. वास्तुनुसार, हे संतुलन मानसिक स्पष्टता, भावनिक संतुलन आणि सुधारित आरोग्यास प्रोत्साहन देऊ शकते. या मजल्यांचा एक फायदा म्हणजे रस्त्यावरील आवाज आणि प्रदूषण कमी असते, ज्यामुळे घरातील वातावरण अधिक शांत वाटते.
उंच इमारती आणि पेंटहाऊस प्रामुख्याने हवेच्या घटकाशी संबंधित आहेत. हवेचा घटक मोकळेपणा, सर्जनशीलता आणि स्वतंत्र विचारसरणीचे प्रतीक आहे. उंच मजल्यांवर राहिल्याने प्रशस्त राहणीमान, चांगले दृश्ये आणि ताजी हवा मिळते, म्हणूनच बरेच लोक त्यांना पसंत करतात. वास्तुनुसार, जमिनीपासून जास्त अंतर कधीकधी स्थिरतेचा अभाव निर्माण करू शकते. म्हणूनच, स्वतंत्र विचारसरणी असलेल्या किंवा सर्जनशील क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी हा मजला चांगला मानला जातो.
वास्तुमध्ये जमिनीव्यतिरिक्त, घराची दिशादेखील महत्त्वाची भूमिका बजावते. पूर्वाभिमुख घर खूप शुभ मानले जाते. ते समृद्धी, आरोग्य आणि सकारात्मक ऊर्जा आणते असे मानले जाते. पश्चिमाभिमुख घर मानसिक शांती आणि आर्थिक स्थिरतेशी संबंधित आहे. काहींना उत्तरेकडे तोंड असलेली घरे कमी अनुकूल वाटतात, परंतु योग्य वास्तु नियोजन संतुलन निर्माण करू शकते. दक्षिणेकडे तोंड असलेल्या घरांसाठी वास्तु तत्वांचे पालन करणे आवश्यक मानले जाते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: वास्तूशास्त्रानुसार नुसार घरातील खालचा मजला किंवा मुख्य राहण्याचा मजला अधिक स्थिर ऊर्जा देणारा मानला जातो. त्यामुळे महत्त्वाच्या वस्तू ठेवण्यासाठी तो शुभ मानला जातो.
Ans: वास्तूशास्त्रानुसार दागिने, पैसे किंवा कागदपत्रे घराच्या सुरक्षित ठिकाणी, शक्यतो मुख्य मजल्यावर किंवा तिजोरी असलेल्या खोलीत ठेवावीत. वरच्या मजल्यावर असतील तर त्या खोलीची दिशा आणि स्वच्छता महत्त्वाची असते.
Ans: घर स्वच्छ ठेवणे, योग्य दिशेला तिजोरी ठेवणे आणि प्रकाश व हवेशीर वातावरण राखणे यामुळे सकारात्मक ऊर्जा वाढते.