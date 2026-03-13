मृत्यूच्या 1 तासानंतर जिवंत झाला... परत आल्यावर व्यक्तीने सांगितलं 'दुसऱ्या जगाचं' रहस्य

ही कथा जीन लॉंग नावाच्या व्यक्तीची आहे ज्याने मृत्यूनंतर पुन्हा जिवंत झाल्याचा दावा केला आहे. त्याचे लाईफ सपोर्ट मशीन बंद पडल्यानंतर मृत्यूच्या दारातून परतला. वृत्तानुसार, ३३ वर्षीय जीन लाँगला मधुमेह, ड्रग्जचे व्यसन आणि बेघरपणाचा गंभीर त्रास होता. यामुळे तो दोन महिने कोमात गेला, डॉक्टरांनी त्याला जगण्याची फक्त एक टक्का शक्यता असल्याचे सांगितले. यानंतर जे घडले त्याने डाॅक्टरांसह सर्वच थक्क झाले. तब्बल एक तास मृतावस्थेत राहिल्यानंतर जीन अचानक जिवंत झाला आणि सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे त्याच्यात आजाराची कोणतीही लक्षणे दिसली नाहीत.
जीन म्हणाला, “माझ्या खोलीत ३० लोक होते, मला निरोप देण्यासाठी तयार होते. माझे सर्व जवळचे मित्र, माझी आई, माझे वडील आणि माझे संपूर्ण जवळचे कुटुंब तिथे होते. मग, जेव्हा मी जागा झालो तेव्हा सर्वांनाच धक्का बसला. माझ्या पालकांनी माझ्या अंत्यसंस्काराच्या कागदपत्रांवर नुकतीच सही केली होती.”
जीनच्या म्हणण्यानुसार, २०२० मध्ये त्याला त्रास व्हायला सुरुवात झाली. तो मेथ आणि फेंटानिलचे खूप व्यसन लागले आणि त्यामुळे तो बेघर झाला. त्याच्या पालकांनी त्याला मदत करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला, पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही, कारण जीन या दुष्टचक्रात खोलवर अडकला होता. एक वर्षापेक्षा जास्त काळ या स्थितीत राहिल्यानंतर, त्याला असे वाटले की त्याचे आयुष्य संपले आहे. एके दिवशी, त्याच्या रक्तातील साखर १९०० पर्यंत वाढली, तर सामान्यतः रक्तातील साखर ९०० च्या वर गेल्यावर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू होतो.
जीन म्हणाला की झटका येण्यापूर्वी त्याला शेवटची जी गोष्ट आठवत आहे ती म्हणजे पायऱ्या उतरून खाली जाणे. तो पडला, त्याच्या डोक्याच्या मागच्या बाजूला गंभीर दुखापत झाली आणि तो बेशुद्ध पडला. अमेरिकेतील फ्लोरिडामध्ये राहणारा जीन म्हणाला, “जेव्हा मी डोळे उघडले तेव्हा मी स्वतःला उर्जेच्या महासागरावर चालताना पाहिले. माझ्या मनात पहिला विचार आला की मी शेवटी घरी आलो आहे. जणू काही मी नुकताच जागा झालो आहे असे वाटले. समुद्र सर्व रंगांनी भरलेला होता, जणू काही तो जिवंत आहे. तो पाण्यापासून बनलेला नव्हता, तो फक्त उर्जेचा होता. मला पृथ्वीवर कधी असल्याचे आठवत नव्हते. मला असे वाटले की मी नेहमीच या ठिकाणी होतो.”
मग जीनला एक माणूस दिसला जो त्याच्या मृत आजोबांसारखा दिसत होता, पण तो माणूस त्याचे आजोबा अजिबात नव्हते. तो म्हणाला, “तो माणूस इतका ओळखीचा दिसत होता की मला त्याच्याकडे धावावेसे वाटले. मी विचार करताच, क्षणार्धात आम्ही समोरासमोर उभे होतो. तो चालत नव्हता किंवा तरंगत नव्हता, तो तिथेच होता. तो पवित्र आत्मा होता. त्या जीवाला चेहरा नव्हता; तो पूर्णपणे प्रकाशाने बनलेला होता. मग मी अचानक हॉस्पिटलच्या बेडवर जागा झालो.”
