IPL 2026 साठी BCCI चे नवे नियम! सराव सत्र मार्गदर्शक तत्त्वे केली जारी, संघ आता हे करू शकणार नाहीत…

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मध्ये सराव सत्रांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की कोणताही संघ दुसऱ्या संघाने त्यांच्या नेट सत्रादरम्यान वापरलेल्या खेळपट्टीवर सराव करू शकत नाही. BCCI ने फ्रँचायझींसोबत शेअर केलेल्या सराव-सत्र मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जर एका संघाने दुसऱ्या संघाचा सराव केला तर नवीन नेट तयार करावे लागतील. पाच पानांच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये असे म्हटले आहे की, “प्रत्येक संघाला त्यांच्या नियोजित सराव सत्रांसाठी नवीन जाळे पुरवावे लागतील.
जर सराव सत्रे एकाच वेळी घेतली गेली किंवा एकामागून एक संघ सराव करत असेल, तर पहिल्या संघाला दुसऱ्या संघाचे जाळे वापरण्याची परवानगी दिली जाणार नाही (थ्रो-डाऊनसाठी देखील). जर एखाद्या संघाने लवकर सराव पूर्ण केला, तर दुसऱ्या संघाला त्यांच्या रेंज-हिटिंग विकेट वापरण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.” बीसीसीआयने स्पष्ट केले आहे की जर एखाद्या संघाला प्रकाशझोतात सराव सामना खेळायचा असेल तर तो सामना साडेतीन तासांपेक्षा जास्त काळ चालू नये. बीसीसीआयच्या पूर्वपरवानगीने संघांना जास्तीत जास्त दोन सराव सामने खेळण्याची परवानगी असेल आणि ते मुख्य खेळपट्टीच्या एका बाजूच्या विकेटवर खेळवले जातील.
क्रिकेट चाहते संतापले, SRH ला बॉयकॉट करण्याची दिली धमकी! पाकिस्तानी खेळाडू खरेदी केल्याबद्दल काव्या मारन ट्रोल
त्यांनी असे म्हटले आहे की मुख्य खेळपट्टीवर सराव सामने खेळता येणार नाहीत. हंगामासाठी खेळपट्टी तयार करण्यासाठी, संबंधित फ्रँचायझीच्या हंगामातील पहिल्या घरच्या सामन्याच्या चार दिवस आधी मुख्य खेळपट्टीवर कोणतेही सराव सत्र किंवा सराव सामने खेळता येणार नाहीत. त्यात पुढे म्हटले आहे की, “या कालावधीत, जर घरच्या संघाने विनंती केली तर, राज्य संघटनेने फ्रँचायझीला दुसरे सराव मैदान मोफत उपलब्ध करून द्यावे. पाहुण्या संघापेक्षा घरच्या संघाला प्राधान्य मिळेल. घरच्या संघाला पसंतीच्या सत्रांची पहिली पसंती असली तरी, बाहेरच्या संघाची विनंती विचारात घेतली जाईल, विशेषतः जर त्यांनी आदल्या दिवशी सामना खेळला असेल आणि पाहुण्या संघाच्या प्रवास व्यवस्थेचा विचार केला असेल.”
सराव सत्रांबाबत संघर्ष झाल्यास बीसीसीआय हस्तक्षेप करेल. जर घरच्या संघाचे आणि पाहुण्या संघाचे एकाच वेळी सराव करायचे असेल, तर बीसीसीआय दोन्ही संघ व्यवस्थापकांना दुहेरी बुकिंग सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यास सांगेल – एक संघ दुसरे सत्र घेईल किंवा दोन्ही संघ सत्र सामायिक करतील.
Kritika Kamra-Gaurav Kapoor च्या रिसेप्शनला सेलिब्रिटी कलाकार – खेळाडूंची मेहफिल! मलायका अरोरा ते युवराज सिंह…
आयपीएल २०२६ च्या सीझनच्या पहिल्या सामन्यात गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) विरुद्ध सामना करणार आहे. पहिला सामना २८ मार्च रोजी बेंगळुरूच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळला जाईल. पहिल्या आठवड्याच्या शेवटी मुंबई इंडियन्स (MI) आणि कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) यांच्यात मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर होईल. पहिल्या आठवड्याच्या शेवटी कोणतेही डबल-हेडर होणार नाहीत. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि आसामसह अनेक राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत, म्हणून बीसीसीआयने फक्त २० सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर केले. निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर आयपीएलच्या दुसऱ्या टप्प्याचे वेळापत्रक जाहीर केले जाईल.