Bihar Crime: लग्नाला महिना होत नाही तोच सासरी जावयाचा खून, जावई सासरी गेला आणि…; कारण काय?

बिहारच्या खगाडिया जिल्ह्यात लग्नाला अवघा महिना झालेल्या 22 वर्षीय जावयाची सासरी गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. पत्नीच्या भावोजीशी असलेल्या अनैतिक संबंधांतून हा खून झाल्याचा संशय असून पत्नी, सासू-सासरे अटकेत आहेत.

Updated On: Jan 16, 2026 | 03:08 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • लग्नाला एक महिना; सासरी असतानाच जावयाची निर्घृण हत्या
  • पत्नी–भावोजीच्या अनैतिक संबंधांतून कट रचल्याचा आरोप
  • पत्नी, सासू, सासरे अटक; भावोजी फरार
बिहार: बिहार येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. आपल्या सासरी गेलेल्या २२ वर्षीय तरुणाची निर्घृण हत्या केल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. या तरुणाच्या लग्नाला केवळ एक महिना झाला होता. हत्या झालेल्या तरुणाचे टोनिश यादव असे आहे. मात्र टोनीशची हत्या का करण्यात आली? हे जेव्हा समोर आलं तेव्हा नागरिकांसोबत पोलिसही हादरून गेले. जाणून घ्या कारण?

Solapur Crime: विद्युत मंडळाकडे तक्रार केल्याचा राग; दोघांवर कोयता-काठीने हल्ला, 6-7 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

काय नेमकं प्रकरण?

बिहार राज्यातील बेगुसराय येथील डंडारी गावचा रहिवासी असलेला टोनीश यादव याचे महिन्याभरापूर्वी लग्न झाले होते. तो आठ दिवसांपूर्वी मथार जंली टोला येथील आपल्या सासरी आला होता. गुरुवारी सकाळी तो आपल्या घरी परतणार होता. मात्र सासरहून निघण्यापूर्वीच अज्ञात आरोपींनी त्याच्यावर गोळ्या झाडून त्याची हत्या केली.

पोलिसांनी पत्नी, सासू आणि सासऱ्याला घेतले ताब्यात

या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवत टोनिशची पत्नी, सासू, सासरे आणि मेव्हणी अशा चौघांना अटक केली आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी भावोजी सध्या फरार असून पोलीस त्याचा कसून शोध घेत आहेत. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहे.

टोनिशच्या कुटुंबांनी केले गंभीर आरोप

ही घटना घडल्यानंतर टोनिशच्या कुटुंबीयांनी गंभीर आरोप केले आहेत. टोनिशच्या पत्नीचे तिच्या बहिणीचा पतीसोबत म्हणजेच भावोजीसोबत प्रेमसंबंध होते.हे तिचे दुसरे लग्न होते आणि ती या नात्यात अजिबात आनंदी नव्हती. आपल्या प्रेमाच्या आड येणाऱ्या पतीचा काटा काढण्यासाठी तिने आपल्या कुटुंबीयांच्या मदतीने हा कट रचल्याचा आरोप टोनिशच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.

मजुरीचे काम करत होता टोनीश

टोनीश हा पाच भावांमध्ये सर्वात लहान होता. कुटुंबाची आर्थिक ओढताण कमी करण्यासाठी तो मजुरीचे काम करत होता. लग्नानंतर सुखी संसाराची स्वप्ने पाहणाऱ्या या २२ वर्षीय तरुणाचा असा अंत झाल्याने संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. पोलीस या प्रकरणाचा सर्व बाजूने तपास करत आहे. मुख्य आरोपीला लवकरच बेड्या ठोकल्या जातील, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

Chhatrapati Sambhajinagar: सामायिक विहिरीच्या पाण्यावरून वाद, लहान भावासह कुटुंबीयांची मारहाण; कंटाळून ज्येष्ठ भावाची आत्महत्या

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत तरुणाचे नाव व वय काय?

    Ans: टोनिश यादव (22).

  • Que: खून का करण्यात आल्याचा संशय आहे?

    Ans: पत्नीच्या भावोजीशी अनैतिक संबंध असल्याने पती अडथळा ठरत होता.

  • Que: सध्या पोलिस कारवाईची स्थिती काय?

    Ans: पत्नी व सासरचे चौघे अटकेत; मुख्य आरोपी भावोजी फरार.

संबंधित बातम्या

ताज्या बातम्या

व्हिडिओ

