  Netanyahu Claims Iran Nuclear Scientists Killed Warns Mojtaba Khamenei Marathi News

Nuclear Program: इराणचे शास्त्रज्ञ संपवले, आता Mojtaba Khameneiची पाळी? युद्धादरम्यान नेतान्याहू यांची पहिलीच प्रतिक्रिया

Israel-Iran War:इस्रायली पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी इराण आणि हिजबुल्लाहविरुद्ध कारवाई सुरू ठेवण्याचा इशारा दिला, तसेच वरिष्ठ अणुशास्त्रज्ञांना मारण्याचा आणि युद्धात अमेरिकेशी समन्वय साधण्याचा इशारा दिला.

Updated On: Mar 13, 2026 | 10:17 AM
netanyahu claims iran nuclear scientists killed warns mojtaba khamenei marathi news

'इराणमधील अनेक प्रमुख अणुशास्त्रज्ञ संपले', इस्रायली हल्ले थांबणार नाहीत असे सांगून नेतान्याहू पहिल्यांदाच आले जगासमोर ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • अणुकार्यक्रमाला मोठा तडा
  • खामेनींना थेट धमकी
  • ट्रम्प-नेतान्याहू समन्वय

Iran Nuclear Scientists Killed Netanyahu Iran War Statement : मध्यपूर्वेतील युद्धाला (US-Israel Iran War) आता भयानक वळण मिळाले आहे. गेल्या दोन आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या भीषण संघर्षानंतर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू (Benjamin Netanyahu) पहिल्यांदाच जगासमोर आले आणि त्यांनी इराणच्या नाड्या आवळल्याचा खळबळजनक दावा केला. एका सविस्तर पत्रकार परिषदेत बोलताना नेतान्याहू यांनी स्पष्ट केले की, इराण आता “पूर्वीसारखा राहिलेला नाही”. अमेरिका आणि इस्रायलच्या संयुक्त कारवाईने इराणची कणा असलेली ‘आयआरजीसी’ (IRGC) आणि बासीज दलाचे कंबरडे मोडले आहे.

अणुशास्त्रज्ञांचा खात्मा: इराणचे स्वप्न धुळीला?

नेतान्याहू यांनी सर्वात मोठा दावा इराणच्या अणुकार्यक्रमाबद्दल केला आहे. त्यांच्या मते, इस्रायली गुप्तचर यंत्रणा आणि हवाई दलाने अशा अचूक ठिकाणी हल्ले केले आहेत, ज्यात इराणचे अनेक दिग्गज अणुशास्त्रज्ञ मारले गेले आहेत. हे तेच शास्त्रज्ञ होते जे इराणला अण्वस्त्र सज्ज करण्यासाठी अहोरात्र काम करत होते. इराण आपला अण्वस्त्र आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रम जगापासून लपवत होता, परंतु इस्रायलने तो कार्यक्रम आता कित्येक वर्षे मागे ढकलला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : KC-135 Tanker Crash: अमेरिकेचं महाकाय विमान कोसळलं! इराण युद्धादरम्यान मोठी दुर्घटना; 6 सैनिकांचा थरारक बचाव

मोज्तबा खामेनी केवळ ‘कठपुतळी’ – नेतान्याहूंचा घणाघात

इराणचे नवे सर्वोच्च नेते मोज्तबा खामेनी यांच्याबद्दल विचारले असता, नेतान्याहू यांनी अत्यंत खोचक टिप्पणी केली. त्यांनी मोज्तबा यांना “क्रांतिकारी रक्षकांचे (IRGC) कठपुतळी” असे संबोधले. इतकेच नाही तर, मोज्तबा खामेनी आता भीतीपोटी आपला चेहराही जगाला दाखवू शकत नाहीत, असा दावा त्यांनी केला. “आम्ही कोणत्याही दहशतवादी संघटनेच्या नेत्याला ‘जीवन विमा’ देत नाही,” असे म्हणत त्यांनी मोज्तबा खामेनी आणि हिजबुल्लाह प्रमुख नैम कासेम यांना थेट मृत्यूचा इशारा दिला आहे.

ट्रम्प यांच्याशी ‘ओपन’ संवाद: युद्धाची नवी रणनीती

या युद्धात अमेरिकेची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. नेतान्याहू यांनी पुष्टी केली की, त्यांचे आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे संबंध आता अधिक दृढ झाले आहेत. दोन्ही नेते युद्धाच्या प्रत्येक हालचालीवर नियमितपणे चर्चा करत आहेत. ट्रम्प प्रशासनाच्या पाठिंब्यामुळे इस्रायल आता अधिक आक्रमक झाला असून, इराणच्या आण्विक सुविधा पूर्णपणे नष्ट केल्याशिवाय इस्रायल थांबणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Politics : 'हे आधीही घडलं होतं…' इराण युद्धावरून अमेरिकेच्या दोन बड्या नेत्यांमध्ये जुंपली; बोल्टन यांचा 'घरचा आहेर'

हिजबुल्लाहला ‘मोठी किंमत’ मोजावी लागणार

केवळ इराणच नाही, तर लेबनॉनमधील हिजबुल्लाहवरही इस्रायलचे हल्ले सुरूच राहणार आहेत. २ मार्चपासून हिजबुल्लाहने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यांचा बदला म्हणून नेतान्याहू यांनी “जास्त किंमत” वसूल करण्याचे आश्वासन दिले आहे. लेबनीज सरकारला इशारा देताना ते म्हणाले की, जर त्यांना आपला देश वाचवायचा असेल, तर त्यांनी हिजबुल्लाहला रोखण्यासाठी पहिले पाऊल उचलावे, अन्यथा इस्रायल कोणाचीही गय करणार नाही.

Frequently Asked Questions

  • Que: नेतान्याहू यांनी इराणच्या अणुकार्यक्रमाबद्दल काय दावा केला?

    Ans: नेतान्याहू यांनी सांगितले की इस्रायली हल्ल्यात इराणचे अनेक शीर्ष अणुशास्त्रज्ञ मारले गेले असून त्यांचा बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाला आहे.

  • Que: मोज्तबा खामेनी यांच्याबद्दल इस्रायलची भूमिका काय आहे?

    Ans: नेतान्याहू यांनी मोज्तबा खामेनींना 'कठपुतळी' म्हटले असून त्यांना आणि हिजबुल्लाह प्रमुखांना जीवे मारण्याची अप्रत्यक्ष धमकी दिली आहे.

  • Que: अमेरिका आणि इस्रायलमध्ये युद्धाबाबत समन्वय आहे का?

    Ans: होय, पंतप्रधान नेतान्याहू आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प युद्धाच्या रणनीतीवर नियमितपणे आणि मोकळेपणाने संवाद साधत आहेत.

Published On: Mar 13, 2026 | 10:17 AM

