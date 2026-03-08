Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
प्रेमासाठी टॉवरवर चढली अन् गर्लफ्रेंडने केली तुरुंगवासी बॉयफ्रेंडच्या सुटकेची मागणी; बिहारमधील धक्कादायक घटनेचा Video Viral

Girlfriend Boyfriend Video : प्रेमासाठी तरुणीचा फिल्मी निषेध... प्रियकराला पोलिसांच्या तावडीतून सोडवण्यासाठी हजारो फूट उंचावरील मोबाईल टाॅवरवर जाऊन बसली अन् बिहारमधील या हाय व्होल्टेज ड्रामाचा व्हिडिओ व्हायरल झालाय.

Updated On: Mar 08, 2026 | 02:27 PM
(फोटो सौजन्य: X)

  • तरुणी 100 फूट उंच मोबाईल टॉवरवर जाऊन बसली.
  • पोलिसांनी अखेर घटनास्थळी बॉयफ्रेंडला आणलं.
  • सोशल मीडियावर घटनेची जोरदार चर्चा सुरु आहे.
बिहारमधील गोपाळगंज जिल्ह्यात ‘शोले’ चित्रपटातील एका सीनचा वास्तविक थरार पाहायला मिळाला. बाॅयफ्रेंडला पोलिसांच्या ताब्यातून सोडवण्यासाठी गर्लफ्रेंड थेट टाॅवरवर चढून बसते. मुख्य म्हणजे ती ज्या मोबाईलच्या टाॅवरवर चढते ते टाॅवर सुमारे १०० फूट उंच असते. ही घटना शुक्रवारी भोरे पोलीस स्टेशन परिसरातील बंकाटा जागीरदरी गावात घडल्याचा दावा केला जात आहे, जिथे प्रेयसीच्या हट्टीपणामुळे संपूर्ण परिसरात दहशत निर्माण झाली. आता त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. चला याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

कुछ अच्छा करने जाता हू, कांड हो जाता है! किचनमध्ये पत्नीची मदत करायला गेला अन् कानशिलात खाऊन आला नवरा; Video Viral

काय दिसलं व्हिडिओत?

व्हिडिओमध्ये गर्लफ्रेंड मोबाईल टाॅवरच्या मधोमध जाऊन बसल्याचे दिसते. ती काही केल्या खाली उतरत नसते ज्याच्या परिणामात शेवटी पोलिस तरुणीच्या बाॅयफ्रेंडला घटनास्थळी घेऊन येतात ज्यानंतर मुलगी सुखरुप खाली उतरते. व्हिडिओमध्ये प्रियकराच्या चेहऱ्यावर कपडा लावण्यात आल्याचे दिसते ज्यामुळे त्याचा चेहरा स्पष्टपणे दिसू नये. घटनेत पुढे काय घडलं याची माहिती देण्यात आली नसली तरी याचा व्हिडिओ मात्र सोशल मिडियावर आता चांगलाच ट्रेंड करत आहे. तरुणीच्या या कृत्याने इंटरनेटवर खळबळ माजवली असून हे नक्की यालाच खरं प्रेम म्हणतात का? असा प्रश्न आता नेटकरी करत आहेत.

मुलीचे साहस तर पहा, खऱ्या सापांना घेऊन खेळू लागली ‘सापशिडी’, पाहून सर्वच थबकले… धक्कादायक Video Viral

हा व्हिडिओ @gharkekalesh नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘अटक केलेल्या प्रियकराची सुटका व्हावी अशी मागणी करत महिलेची टॉवरवर चढाई’. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “आशा आहे की असे प्रेम मला कधीतरी मिळेल” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “दोघांनाही अटक करा म्हणजे ते एकत्र राहू शकतील” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “हे काहीसे बॉलीवूड लेव्हलच्या ड्रामासारखे आहे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

Published On: Mar 08, 2026 | 02:27 PM

प्रेमासाठी टॉवरवर चढली अन् गर्लफ्रेंडने केली तुरुंगवासी बॉयफ्रेंडच्या सुटकेची मागणी; बिहारमधील धक्कादायक घटनेचा Video Viral

Mar 08, 2026 | 02:27 PM

