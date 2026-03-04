Raigad Crime: सहा महिन्यांपूर्वी मामाच्या मुलीसोबत लग्न केलं आणि…पतीनेच केली आपल्या पत्नीची हत्या; कारण काय?

Human Trafficking: पालकांनो सावधान! वर्षभरात २१३ अल्पवयीन मुलांच्या पळून जाण्याच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ
या प्रकरणातील आरोपीचे नाव सतीश चव्हाण असे आहे. तर मृत्यु झालेल्या विवाहितेचे नाव निकिता राठोड (वय अंदाजे २२) असे नाव आहे. निकिता ही सतीशच्या सख्ख्या मामाची मुलगी आहे. विवाहानंतर दोघेही कर्नाटकातील गुरबर्गा येथून रायगड जिल्ह्यातील म्हसळा तालुक्यात आले होते. येथे चिरेखाणीवर मजुरीचे काम करत होते. सुरुवातीला दोघांचे संसारिक आयुष्य सुरळीत सुरू होते. मात्र काही दिवसांतच सतीशने निकिताच्या चारित्र्यावर संशय घेण्यास सुरुवात केली. यावरून सतत दोघांमध्ये वाद होत होते.
सतीश निकितावर माहेरून पैसे आणण्याचा तगादा सतीश लावत होता. पैश्यांवरून आणि संशयातून तो तिला शारीरिक व मानसिक त्रास देत असल्याची माहिती निकिताच्या नातेवाईकांनी दिली. घटनेच्या दिवशी दोघांमध्ये तीव्र वाद झाला. संतापाच्या भरात सतीशने निकितावर हल्ला केला. या हल्ल्यात निकिताचा मृत्यू झाला. एवढेच नाही तर पुरावा नष्ट करण्यासाठी त्याने मृतदेह जवळील जंगल भागात नेऊन टाकले.
त्यांनतर निकिता बेपत्ता असल्याची तक्रार नोंदवण्यात आली. पोलिसांनी तक्रार दाखल होताच तपासाला सुरुवात झाली. चौकशी दरम्यान सतीशची विधाने विसंगत आढळल्याने पोलिसांना त्याच्यावर संशय आला. पोलिसांनी पोलिसी खाक्या दाखवताच त्याने आपल्या गुन्ह्याची कबुली दिली. पोलिसांनी जंगल परिसरातून निकिताचा मृतदेह हस्तगत करण्यात आला आहे.
सतीश विरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे. न्यायालयात हजर केले असता त्याला पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. पोलीस पुढील तपास करत आहे.
Ans: रायगड जिल्ह्यातील म्हसळा तालुक्यात.
Ans: चारित्र्याच्या संशयातून आणि वादातून घटना घडल्याची माहिती.
Ans: आरोपी पतीला अटक; खुनाचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू.