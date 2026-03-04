Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Madhyapradesh Crime: मोबाइलवरून पती-पत्नीमध्ये वाद! दुसऱ्या दिवशी पत्नीचा सापडला मृतदेह…

Bhopalच्या कलजीखेडा परिसरात मोबाईलवरून पती-पत्नीमध्ये वाद झाला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी महिलेचा घराबाहेर मृतदेह आढळला. दुसऱ्या मजल्यावरून उडी मारल्याचा संशय असून पोस्टमॉर्टम अहवालाची प्रतीक्षा आहे.

Updated On: Mar 04, 2026 | 02:02 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • मोबाईलच्या कारणावरून पती-पत्नीमध्ये वाद
  • देव ग्रीन सिटी परिसरात महिलेचा मृतदेह आढळला
  • पोलिसांकडून तपास सुरू; पोस्टमॉर्टम अहवालाची प्रतीक्षा
मध्यप्रदेश: पती-पत्नी मध्येवाद होणं हे साहजिक आहे. मध्यप्रदेशच्या भोपाळ मधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मोबाईलच्या कारणावरून पती- पत्नीमध्ये वाद झाला आणि दुसऱ्याच दिवशी पत्नीचा मृतदेह संशयास्पद स्थितीत सापडला. दुसऱ्या मजल्यावरून उडी मारल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. पोलीस पोस्टमार्टम रिपोर्ट्सच्या प्रतीक्षेत आहेत.

काय घडलं नेमकं?

सोनम प्रजापती असं मृत महिलेचे नाव समोर आले आहे. ती तिच्या पतीसोबत देव ग्रीन सिटीमध्ये राहत होती. दोघांना तीन मुलं असल्याची असल्याची माहिती आहे. रविवारी त्याच्या मोबाईलच्या कारणावरून किरकोळ वाद झाला. पती म्हणाला की, त्याची पत्नी सतत त्याचा मोबाईल मागत होती आणि त्याने मोबाईल देण्यास नकार देऊन तो झोपण्यासाठी गेला. मात्र, सोमवारी सकाळच्या सुमारास घराबाहेर त्याच्या पत्नीचा मृतदेह आढळला.

महिन्याभरा पूर्वी वाद

प्राथमिक तपासात समोर आलं की, पती आणि पत्नीमध्ये पूर्वी सुद्धा मोबाईलवरून वाद झाला होता. जवळपास, एक महिन्यापूर्वी अशाच वादातून पत्नीने मोबाईल जमिनीवर आपटून तो तोडून टाकला होता. त्यानंतर रविवारी वाद झाला.

प्राथमिक तपासात काय समोर

पीडित सोनमने घराच्या दुसऱ्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. पती-पत्नी मूळ जबलपूरचे रहिवासी असून ते मागील बऱ्याच वर्षांपासून भोपाळमध्ये राहत होते. सध्या, पीडितेच्या कुटुंबियांसह शेजारी राहणाऱ्या लोकांचे सुद्धा जबाब नोंदवले जात आहेत. आता पोलीस पोस्टमॉर्टमची प्रतिक्षा करत असून त्यातूनच महिलेच्या मृत्यूमागचं नेमकं कारण समोर येईल. संबंधित घटना भोपाळच्या कलजीखेडा परिसरात घडल्याची माहिती आहे.

