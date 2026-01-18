Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Delhi Crime: बहिणीच्या प्रेमाला भावाचा विरोध! गार्डन मध्ये बोलवल आणि संपवल

दिल्लीच्या रोहिणी भागात बहिणीच्या प्रेमसंबंधाला विरोध केल्याच्या रागातून भावाने पाच मित्रांच्या मदतीने बहिणीच्या प्रियकराची चाकूने निर्घृण हत्या केली. दिवसा घडलेल्या या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Jan 18, 2026 | 03:10 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • बहिणीच्या प्रेमसंबंधाला विरोध; भावाने मित्रांसह प्रियकरावर हल्ला
  • सोशल मीडियावरून गार्डनमध्ये भेटीस बोलावून चाकूने हत्या
  • मुख्य आरोपीसह पाच जण ताब्यात, पोलिसांचा तपास सुरू
दिल्ली: आपण अनेकदा प्रेम संबंधातून हत्या झाल्याच्या घटना वाचत असतो. अनेकदा दोन कुटुंब किवा मुलगा किवा मुलगी यांच्यात संघर्ष पाहायला मिळतो. मात्र दिल्लीतल्या एका घटनेनं पूर्ण शहर हादरल आहे. त्याला कारण होत ते म्हणजे बहिणीच्या प्रेमाला भावाचा विरोध होता. म्हणून त्याचा राग मनात ठेवून भावाने आपल्या बहिणीच्या प्रियकराला संपवल आणि हत्या केली आहे. ही घटना दिल्लीचे रोहिणी परिसरात घासली आहे. भावाने आपल्या पाच मित्रांना सोबत घेतल आणि त्याचा काटा काढला.

मित्रांच्या अकाउंटवरून गार्डन मध्ये भेटायला बोलवल

या प्रकरणात बहिणीचा भावाला पोलिसांनी अटक केली आहे. या प्रकरणात दिव्यांशू (वय वर्ष १८) याचा मृत्यू झाला आहे. त्याला आरोपीने सोशल मीडियावरून एका गार्डन मध्ये भेटण्यासाठी बोलवल आणि गार्डन मध्ये आल्यावर चाकूने भोसकून त्याची हत्या केली आहे. या मध्ये त्याचा अल्पवयीन आरोपीसह चार जणांना ताब्यात घेतला आहे. या घटनेने रोहिणी परिसरात खळबळ माजली. कारण दुपारी ३ वाजताच दिव्यांशूची हत्या करण्यात आली आहे. त्याला त्यांनी भोसकल्यानंतर बीएस ए हॉस्पिटल मध्ये दाखल करण्यात आल होत. मात्र त्याचा जीव वाचू शकला नाही. पोलीसांनी या घटनेचा आता तपास सुरू केल आहे.

शाळेतील मित्रांना घेतलं सोबत आणि हत्या केली

बहिणीच्या भावाने दिव्यांशूची हत्या करत असताना त्याने आपल्या मित्रांना सोबत घेतलं होत. ते सगळे पाच जण एकाच शाळेत शिकत होते. प्रत्यक्षदर्शी आणि टेक्निकल पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी टपस सुरू केल आहे. पोलीसांनी मोबाईल, घड्याळ, आरोपीने हत्या करत असताना वापरले चाकू जप्त केला आहे. मेटल ब्रासलेट पण हातातील पडले होते. हे सगळे आरोपी एकच परिसरात राहणारे आहेत. पाच आरोपीना पोलिसांनी ताब्यात घेतल आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे आणि केव्हा घडली?

    Ans: दिल्लीच्या रोहिणी परिसरात दुपारी सुमारे 3 वाजता ही हत्या झाली.

  • Que: हत्येचं कारण काय होतं?

    Ans: बहिणीच्या प्रेमसंबंधाला भावाचा तीव्र विरोध होता, याच रागातून हत्या करण्यात आली.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली आहे?

    Ans: मुख्य आरोपी भावासह चार जणांना ताब्यात घेण्यात आले असून चाकू व मोबाईल जप्त करण्यात आले आहेत.

Published On: Jan 18, 2026 | 03:10 PM

