Ahmedabad Crime: होत्याचे नव्हते झाले! एकट्यात प्रेयसीला भेटण्याची ओढ, पण अचानक आले वडील; १२ वी च्या मुलाने उचलले टोकाचे पाऊल

गुजरातमधील अहमदाबादमधील चिलोडा परिसरात शनिवारी (2 मार्च) दुपारी १२ वीच्या बोर्ड परीक्षा देणाऱ्या १७ वर्षीय मुलाने प्रेयसीच्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घडना घ़डली. हा मुलगा आपल्या १५ वर्षीय मैत्रिणीला भेटण्यासाठी आला होता असे वृत्त आहे. मुलीच्या वडिलांनी त्याला घरी सापडल्यानंतर त्याला ताब्यात घेतले. घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी पोहोचलेल्या चिलोडा पोलिसांनी अपघाती मृत्यूचा गुन्हा दाखल केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी सांगितले की मृत विद्यार्थी आणि त्याची दहावीत शिकणारी मैत्रीण दोघेही एकाच शाळेत जात होते. मुलगी शनिवारी घरी एकटी होती. तिचे वडील तिच्या आईला भेटायला बाहेर गेले होते, जी रुग्णालयात दाखल होती. त्यादरम्यान जवळच राहणारा मुलगा तिला भेटायला आला होता.
निरीक्षक एस.जे. चौहान यांनी सांगितले की, मुलीचे वडील अचानक घरी परतले आणि मुलाला आत पाहून दोघांनाही फटकारले. त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या मुलीला बाहेर जाण्यास सांगितले, मुलाला एका खोलीत बंद केले आणि त्याच्या कुटुंबाला बोलावले. त्याचे कुटुंब जात असताना, मुलाने साडी वापरून पंख्याला गळफास घेतल्याचा आरोप आहे. खोली उघडली असता तो बेशुद्ध आढळला. रुग्णालयात नेण्यात आले तेव्हा डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.
या प्रकरणी पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मुलीच्या कुटुंबाने सुरुवातीला त्यांच्या नात्याला आक्षेप घेतला होता आणि त्यांना संवाद साधण्यास मनाई केली होती. दोघेही त्यांच्या बोर्ड परीक्षेची तयारी करत होते. कुटुंबाचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. चौहान म्हणाले की, या प्रकरणात सध्या त्यांनी अपघाती मृत्यूचा गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास सुरू आहे, अशी माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली.
२६ फेब्रुवारी रोजी सुरतमधील दिंडोली येथील एका दागिन्यांच्या दुकानात चोरी झाली, ज्यामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पोलिसांनी आता संपूर्ण प्रकरण उलगडले आहे. त्यांनी चोरीत सहभागी असलेल्या मुख्य आरोपीलाही अटक केली आहे. ही दरोडा बाहेरील गुन्हेगारांनी नव्हे तर ज्वेलर्सचे मालक नारायण पालीवाल आणि त्यांच्या चालकाने घडवून आणला होता. पोलिसांनी राजस्थानमधील ड्रायव्हरला अटक केली आहे आणि सामान जप्त केले आहे. ज्या ज्वेलर्सने दरोडा टाकला त्याचा शोध सुरू आहे.
२६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दुपारी सुरत शहरातील दिंडोली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत दिंडोली-करदवा रोडवरील श्रीनाथ रेसिडेन्सीमध्ये असलेल्या महालक्ष्मी ज्वेलर्समध्ये एका अज्ञात मुखवटा घातलेल्या व्यक्तीने प्रवेश केला. त्याने व्यवस्थापकाला धमकावून सुमारे ३५ ग्रॅम वजनाच्या २२ चांदीच्या मूर्ती आणि २४ जोड्या सोन्याच्या कानातले चोरले. चोरी झालेल्या मालाची किंमत ५.४७ लाख रुपये होती.